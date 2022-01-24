NYT: Байден подумывает о переброске тысяч американских военных «поближе к порогу Путина»

Американский президент Джо Байден подумывает о размещении нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолётов в Прибалтике и Восточной Европе, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, если США пойдут на этот шаг, то это станет поворотным моментом для нынешней администрации, которая, как утверждается в статье, до недавнего времени занимала сдержанную позицию по украинскому вопросу.

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолётов в союзных по НАТО странах Прибалтики и Восточной Европы, пишет The New York Times со ссылкой на источники в его администрации. Глава Белого дома изучает вопрос расширения американского военного присутствия на фоне растущих опасений по поводу возможного российского вторжения на Украину.



Этот шаг, как отмечается в статье, станет поворотным моментом для администрации Байдена, которая до недавнего времени занимала сдержанную позицию в отношении Украины, опасаясь спровоцировать вторжение России.



Но поскольку президент Владимир Путин «нарастил свои угрожающие действия» в отношении Киева, а переговоры между американскими и российскими официальными лицами не смогли изменить его позицию, администрация теперь отказывается от своей «стратегии непровоцирования».



В субботу в Кэмп-Дэвиде состоялась встреча, на которой высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов, предусматривающих переброску американских военных сил «гораздо ближе к порогу господина Путина». Эти варианты включают в себя отправку от 1 до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с потенциалом десятикратного увеличения этого числа в случае ухудшения ситуации.



Байден, как ожидается, примет решение уже на этой неделе. Издание поясняет, что о наращивании военного присутствия он подумывает в том числе из-за сосредоточения Москвой вооружений и более 100 тыс. военных на границе с Украиной и из-за размещения российских войск в Белоруссии. В субботу Великобритания обвинила Москву в разработке планов по установлению на Украине пророссийского режима.



Между тем, как отмечает издание, пока что ни один из рассматриваемых военных вариантов не предполагает развёртывание дополнительных американских войск на самой Украине. Байден ясно дал понять, что не хочет вступать в новый конфликт после болезненного ухода Америки из Афганистана в прошлом году.