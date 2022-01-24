Das Erste: бывший генеральный инспектор бундесвера выступил в защиту вице-адмирала Шёнбаха

Экс-генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят поддержал вице-адмирала ВМС ФРГ Кай-Ахима Шёнбаха, раскритикованного за его слова о Крыме и Украине, пишет Das Erste. По мнению Куята, своими словами Шёнбах, по сути, воспроизвёл позицию США.
Бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят раскритиковал ситуацию вокруг ушедшего в отставку главы ВМС ФРГ Кай-Ахима Шёнбаха, сообщает Das Erste. «Если бы я по-прежнему занимал свой пост, то выступил бы на стороне вице-адмирала Шёнбаха и приложил бы все усилия для предотвращения его отставки», — заявил Куят.
Куят усомнился в том, что Шёнбах совершил служебный проступок. Он отметил, что в действиях Шёнбаха не было ничего такого, что нанесло бы ущерб репутации немецких вооружённых сил. Кроме того, Куят заявил, что по своей сути высказывания Шёнбаха воспроизводили позицию США — ближайшего союзника Германии.
Что же касается общей ситуации вокруг Украины, то, по словам Куята, «в наших интересах должно быть прийти к разумному результату, деэскалации и разрядке с Россией, разумеется, в условиях соблюдения интересов безопасности Украины».
Издание напоминает, что вице-адмирал немецких ВМС Кай-Ахим Шёнбах заявил о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины, а также назвал «нонсенсом» опасения западных держав о том, что Россия может начать вторжение на украинскую территорию. Вскоре после этих высказываний Шёнбах попал под огонь критики и попросил об отставке.
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