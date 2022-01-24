France info: под давлением России всё больше финнов выступают за вступление в НАТО

Напряжённость на украинской границе заставляет многих жителей Финляндии пересмотреть своё отношение к вступлению в НАТО, сообщает France info. Как передаёт издание, противников вхождения в Североатлантический альянс в стране становится всё меньше из-за требований России остановить расширение военного блока. По мнению некоторых жителей, Финляндии стоит стать членом НАТО и показать Москве, что она не имеет права навязывать финнам своё видение.

Жители Финляндии — страны с самой протяжённой в Европе границей с Россией — крайне внимательно следят за ситуацией на Украине, сообщает France info. Угроза возможного вторжения России на Украину, о которой не перестают предупреждать США, определённо беспокоит Финляндию, где сейчас возобновляются дебаты о возможном вступлении в НАТО. Как объясняет директор по перспективным исследованиям Хельсинкского университета Туомас Форсберг, эта перспектива меняет отношение финнов к альянсу. СМИ используют эту тему ради громких заголовков, и это даёт политикам, выступающим за вступление Финляндии в НАТО, возможность заявить, что «сейчас самое время, что уже почти слишком поздно».

По словам исследователя, всё больше финнов поддерживают идею о вступлении в Североатлантический альянс, даже если пока они составляют меньшинство — около 30% населения. «Настоящие перемены произошли в отношении тех, кто против. Впервые их менее 50 процентов», — подчёркивает эксперт.

В Финляндии до сих пор не «переварили» стремление России остановить расширение Атлантического альянса, замечает новостной ресурс. На улицах Хельсинки отныне нередко можно услышать, как местные жители выражают определённое недоверие России. «Лично я за то, чтобы Финляндия вступила в НАТО в ответ на давление со стороны России, чтобы показать им, что они ничего не могут навязать нам здесь, в Финляндии!» — говорит один из прохожих.

Помимо вопроса о НАТО, в стране стали обсуждать и военную угрозу на границе с Финляндией. «Я не думаю, что сейчас существует реальная угроза, но это возможно. Если кто-то совершит ошибку, это может произойти очень быстро», — рассуждает один финн. «Я очень надеюсь, что этого не произойдёт, и в глубине души я думаю, что этого не произойдёт», — считает жительница Хельсинки, добавляя, однако, что «в истории ничего нельзя знать наверняка».

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, в свою очередь, недавно напомнила, что Финляндия, бывшая когда-то частью России, «извлекла уроки из прошлого». «Как бы то ни было, её страна не забыла о двух войнах, в которых она противостояла Советскому Союзу с момента обретения независимости в 1917 году», — отмечает издание.