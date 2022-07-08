Запад нам не нужен, а G20 устарел — WAZ расшифровала послание России на Бали

Как опытный дипломат министр иностранных дел России Сергей Лавров устроил на саммите G20 на Бали «продуманный скандал» и покинул встречу преждевременно, пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Его цель заключалась в том, чтобы передать два послания из Москвы: «Запад нам не нужен, а формат «Большой двадцатки» устарел». И заявлять подобное он может «широко расправив плечи», ведь даже внутри клуба поддержка антироссийского курса США и Европы очень хрупкая, отмечает автор статьи Ян Йессен.

У министра иностранных дел России Сергея Лаврова больше опыта, чем у всех его коллег из других стран G20, пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Критика стекает с него «как с гуся вода». Так что было бы самонадеянным предполагать, что он преждевременно покинул саммит на индонезийском острове Бали, потому что испугался слов главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок, объясняет автор статьи Ян Йессен.

На самом деле это был «продуманный скандал», у которого было две цели, продолжает издание. Во-первых, он показал западным странам из «Большой двадцатки», что Москве плевать, на то, что думают о событиях на Украине в Берлине, Вашингтоне или Париже. «Запад нам не нужен» — вот главное послание России на саммите G20. Буквально за день до этого глава Кремля Владимир Путин лично выступил с речью по телевидению, в которой даже не старался скрывать пренебрежительного отношения к США и Европе.

Во-вторых, Лавров просигнализировал, что в Москве формат G20 считают устаревшим. И заявлять подобное он может «широко расправив плечи». Ведь среди стран «Большой двадцатки» есть те, которые не только не поддерживают санкционный режим против России, но ещё и компенсируют потери Кремля в энергетическом экспорте, активно скупая российский газ, уголь и нефть. Речь, конечно же, идёт о Китае и Индии, поясняет автор.

За пределами G20 поддержка антироссийского курса Запада ещё более хрупкая, отмечает Йессен. Благодаря дипломатии у Путина получается представить свои действия на Украине как антиколониальное восстание. Так что в преддверии осеннего саммита глав государств и правительств G20 Западу стоит в первую очередь задуматься над тем, как сформировать устойчивые альянсы в противостоянии с Россией.