WP: приглашение Путина на G20 стало головной болью для Байдена

Для президента США Джо Байдена стало настоящей «головной болью» решение президента Индонезии Джоко Видодо пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20, сообщает The Washington Post. Присутствие Путина на саммите ставит Байдена перед дилеммой, как участвовать в саммите с мировым лидером, которого он заклеймил военным преступником.

Попытки США выставить Россию в качестве мирового «изгоя» столкнулись с реальностью, в которой далеко не все партнёры Вашингтона готовы отвернуться от Москвы, что стало настоящей «головной болью» для президента Джо Байдена, пишет The Washington Post.

Ещё в марте американский лидер призвал исключить Россию из G20 и не допустить президента Владимира Путина к участию в экономическом саммите, который состоится в середине ноября в Индонезии, которая является председателем встречи «Большой двадцатки» в этом году. Байден добавил, что если другие страны не согласны с исключением России, то следует, по крайней мере, пригласить Украину.

В пятницу президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что пригласил Путина на саммит, а также заявил, что направил приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Видодо, Джакарта хочет объединить «двадцатку» и выступает против раскола.

И Путин принял приглашение Индонезии посетить саммит G20. Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что получил приглашение, однако пока не подтвердил своё присутствие. Кроме того, неясно, сможет ли украинский лидер, в течение двух месяцев обращавшийся к миру исключительно виртуально, приехать лично.

Именно здесь, как отмечает The Washington Post, перед Байденом встаёт весьма непростая дилемма. Следует ли главе Белого дома участвовать в саммите с мировым лидером, которого он заклеймил военным преступником. Или Байдену следует отправить в Индонезию кого-то другого, кто сможет заменить его. А может, Соединённые Штаты и вовсе бойкотируют саммит, уступив одно из главных международных экономических мероприятий Китаю и России.

Впрочем, «почти немыслимо», чтобы Байден отказался от возможности посетить крупный международный экономический саммит в Азии. И точно не в то время, когда последствия пандемии всё ещё отражаются на мировой торговле, а инфляция является международным феноменом и способна повлиять на промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2022 года.

Издание полагает, что у Белого дома есть способы сделать так, чтобы Байден и Путин редко оказывались на одной фотографии. Кроме того, нет необходимости проводить двустороннюю встречу. Впрочем, не стоит забывать, что на G20 делается групповая фотография лидеров, и на саммите, который носит название «Восстановимся вместе, восстановимся сильнее», могут быть и другие «неловкие, незапланированные столкновения».

В апреле министр финансов США Джанет Йеллен пропустила некоторые заседания встречи министров финансов и глав центральных банков стран G20, где присутствовали российские официальные лица. И репортёры поинтересовались у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, может ли это быть превью того, как Байден подойдёт к саммиту в ноябре. «До этого ещё шесть месяцев. Мы не можем сейчас предсказать, как это будет выглядеть», — ответила Псаки.

Впрочем, решение Видодо пригласить Путина, полагает The Washington Post, не стало шоком для Вашингтона. В конце концов, в состав G20 входят Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка, которые в определённой степени сопротивлялись санкциям, введённым США против России за спецоперацию на Украине.

Кроме того, Белый дом несколько воспрянул духом после совместного заявления, сделанного в апреле высокопоставленными чиновниками из стран G7 — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, к которым обычно присоединяется Европейский союз, — в котором они призвали не допустить Россию к участию в G20.

«Международные организации и многосторонние форумы не должны больше вести свою деятельность с Россией в обычном деловом режиме», — заявили чиновники.