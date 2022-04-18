Forbes: из-за конфликта на Украине G20 в её привычном виде пришёл конец

Раскол G20 из-за конфликта на Украине и угрозы западных стран бойкотировать формат, если в нём появится Россия, фактически ставит крест на этой группе в том виде, в котором мы её знаем, пишет Forbes. Как отмечает журнал, в этом контексте вероятен откат до формата G7, который был самой важной площадкой до 2008 года, однако ныне он уже не сможет отражать реалии мировой экономики.

Когда на этой неделе министры финансов и главы центральных банков стран G20 будут проводить встречу в Вашингтоне, американцам и европейцам придётся иметь в виду неприятный для них момент — а именно перспективу появления за столом переговоров министра финансов России Антона Силуанова, хоть и в виртуальном формате, пишет Forbes.

Учитывая нарастающую степень изоляции России, а также попытки прочих стран избегать её на разнообразных глобальных форумах, и даже на спортивных и культурных мероприятиях, G20, похоже, станет последней организацией, где Москву ещё готовы принять. Это обусловлено главным образом тем, что Индонезия (страна — организатор саммита в этом году) сохраняет решительный нейтралитет в рамках российско-украинского кризиса (как и другие тяжеловесы развивающихся рынков: Китай, Индия, Бразилия и ЮАР), настаивая на том, что у неё нет права не приглашать участника формата.

Вопрос заключается в том, сможет ли G20, на долю которой приходится более 80% мирового производства, в своём нынешнем виде выжить как группа, объединяющая развивающиеся и развитые страны в целях решения экономических проблем. Министр финансов США Джанет Йеллен уже предупредила, что Америка объявит бойкот переговорам в рамках G20, если туда прибудут российские чиновники, а также призвала к исключению этой страны из формата. В случае неявки США, Европа, скорее всего, последует её примеру.

Раскол G20 нанесёт серьёзный удар по мировому сотрудничеству как раз в тот момент, когда мир оказался в состоянии конфликта, притом что во многих частях мира по-прежнему гуляет пандемия, а сбои в цепочках поставок (в том числе из-за боевых действий на Украине) привели к резкому росту цен на различные товары, включая продовольствие.

Как на прошлой неделе отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, миру будет ещё сложнее справиться с «двойным кризисом» — в лице пандемии и горячего конфликта — из-за «фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с различными торговыми и технологическими стандартами, платёжными системами и резервными валютами».

Чего Георгиева не сказала, но на что явно намекала — так это на разъединение глобальной экономики и фактический демонтаж международного порядка, который установился после окончания Второй мировой войны.

Между тем в ходе своей речи в Вашингтоне Джанет Йеллен не сдержалась и выступила с предупреждением в адрес стран, «сидящих на заборе», включая Китай. Йеллен также обрисовала, какой новый международный порядок Америка стремится построить на пепелище Украины. По её мысли, его главными столпами должны стать «свободная, но безопасная торговля», или, иными словами, экономическая интеграция «со странами, на которые США могут рассчитывать», а также «дружеская поддержка» цепочек поставок, связывающих большое число «надёжных стран».

Подобная жёсткая риторика Вашингтона, по мнению Forbes, означает, что G20, какой мы её знаем — а мы знаем её как экономическую группу, которая чудесным образом в 2008 году собрала в себе различные страны разной экономической весовой категории и с разными политическими строями, — перестала быть органом глобального экономического сотрудничества. Противостояние по вопросу о дальнейшем членстве России, скорее всего, серьёзно подорвет потенциал группы к различным действиям в ближайшие годы.

Планируется, что в 2023 году очередной саммит G20 примет у себя Индия. Между тем её нейтральная позиция в отношении России уже вызвала ярость в Вашингтоне. Возврат к мировому порядку, существовавшему до 2008 года, когда единственным реальным игроком была G7, кажется неизбежным, однако такой расклад вообще не отражает реального состояния мировой экономики на сегодняшний день.