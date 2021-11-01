NZZ: саммит G20 очертил границы политических возможностей в борьбе с глобальным потеплением и пандемией

Участники саммита «Большой двадцатки» не смогли согласовать более амбициозные климатические цели, пишет Neu Zürcher Zeitung. Они только подтвердили взятые на себя ранее обязательства и ограничились резолюцией с обтекаемыми формулировками, которые особо ни к чему не обязывают. Не удалось договориться и об увеличении климатического фонда для развивающихся стран и отмене патентов на вакцины от коронавируса, рассказывает швейцарское издание.
На саммите в Риме главы государств и правительств G20 не смогли согласовать более амбициозные климатические цели, но зато подтвердили взятые на себя ранее обязательства, сообщает Neu Zürcher Zeitung. Впрочем, резолюция по результатам переговоров мало к чему обязывает членов клуба. Политики договорились ограничить рост глобального потепления на уровне +2℃, а также сократить коллективные выбросы парниковых газов до нуля к середине этого столетия, но никаких конкретных сроков не обозначили. В этом плане саммит очертил границы политически возможного на данный момент, отмечает автор статьи.
Уже со следующего года государства должны будут прекратить финансирование угольных электростанций за рубежом. Внутри стран это всё ещё можно будет делать. Отказ от угля тяжело дастся многим странам, не только Китаю, Индии и России, добавляет издание. Также продолжится субсидирование добычи ископаемых источников энергии. Об увеличении климатического фонда для развивающихся стран, чтобы облегчить им доступ к более экологичным технологиям, договориться не удалось. Впрочем, члены G20 одобрили минимальную ставку корпоративного налога в размере15%. Теперь концерны не будут уходить в другие страны, чтобы не платить высокие налоги, объясняет издание.
Также поддержку государств получило требование Всемирной организации здравоохранения, согласно которому к концу этого года необходимо вакцинировать 40% населения земли и 70% — к концу следующего года. Богатые страны ещё до этого согласились предоставить финансирование для проведения кампаний по вакцинации в бедных странах. Впрочем, об отмене патентов на вакцины от COVID-19 договориться не удалось. По теме пандемии также высказались председатель КНР Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин, отсутствовавшие на саммите. Китайский лидер потребовал не «политизировать» поиски причин пандемии, а российский президент потребовал одобрить по всему миру российскую вакцину «Спутник V».
Двусторонние встречи на полях саммита предоставили ряду стран возможность урегулировать свои конфликты. В частности, США и ЕС могли наконец-то договориться о беспошлинном ввозе в Америку европейской стали и алюминия. При этом особое внимание будет уделяться контролю за тем, чтобы таким образом в США не попала китайская продукция. В свою очередь, британский премьер Борис Джонсон смог договориться с президентом Франции Эммануэлем Макроном о правах на рыболовство в Ла-Манше, заключает издание.
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