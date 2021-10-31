Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: радость от личной встречи на саммите G20 заглушили неразрешённые разногласия

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В первый день саммита G20 в Риме царила радостная атмосфера: главы государств и правительств «Большой двадцатки» были воодушевлены возможностью пообщаться друг с другом лично — впервые после начала пандемии и окончания «эпохи Трампа», пишет Süddeutsche Zeitung. Однако разногласия по ключевым вопросам: коронавирусу и глобальному распределению вакцин, инфляции и ценам на энергоносители, борьбе с изменением климата и сокращению субсидий на добычу ископаемого топлива — мировым лидерам преодолеть так и не удалось.
SZ: радость от личной встречи на саммите G20 заглушили неразрешённые разногласия
Reuters

Мы не знаем, как Ангела Меркель представила человека, сопровождавшего её в субботу на саммит G20 в Риме. Возможно, действующий канцлер сказала: «Это Олаф Шольц, мой министр финансов». Или: «Мой возможный преемник». В любом случае кандидат от СДПГ на пост канцлера Германии находился в Риме, куда Меркель в иной ситуации отправилась бы в одиночку. Намёк от действующего канцлера получил даже президент США Джо Байден: «с этим человеком можно иметь дело», пишет Süddeutsche Zeitung.

Помимо внимания, уделённого «правительственному дуэту» из Германии, первый день двухдневного саммита G-20 ознаменовался радостью от возможности снова встретиться лично — впервые после начала пандемии и окончания «эпохи Трампа». Главы государств и правительств ничем не отличались от обычных коллег, которые просто счастливы вернуться в офис.
 
Саммит отличало обилие личных разговоров и комплиментов в адрес итальянцев, которые переоборудовали конгресс-центр в соответствии с требованиями, предъявляемыми коронавирусом. «Всё было прекрасно организовано, — заявила Меркель, поблагодарив хозяев встречи. — По большей части мы счастливы, что снова можем присутствовать здесь физически». Удивительно, что на общем фото были запечатлены не только лидеры стран, «но и врачи, медсёстры, работники скорой, которые сыграли столь ​​важную роль в ходе пандемии и, к сожалению, всё ещё должны играть, которые отдают всё, чтобы спасти человеческие жизни».
 
Насколько велика была радость от встречи, настолько же она была приглушена результатами. В субботу вечером в проекте итоговой декларации всё ещё оставалось множество квадратных скобок, символизирующих разногласия: коронавирус и глобальное распределение вакцин, инфляция и цены на энергоносители, борьба с изменением климата. Ещё один спорный вопрос — сокращение субсидий на добычу ископаемого топлива. При этом страны «Большой двадцатки» договорились о прекращении субсидирования в среднесрочной перспективе ещё в 2009 году, но с тех пор так и не пришли к единому мнению относительно целевой даты. Вместо этого страны G20 продолжают субсидировать «наносящие вред окружающей среде угольные, газовые и нефтяные проекты».
 
Ещё в субботу дипломаты успели развеять надежды на значительный прогресс на Конференции ООН по изменению климата, которая начнётся в воскресенье в шотландском Глазго. Возвращение борьбы с изменением климата в повестку дня после ухода администрации Трампа стало бы «шагом вперед». Президент США Байден планировал похвастаться на саммите своим законопроектом о достижении климатических целей, однако демократам в палате представителей так и не удалось добиться его одобрения.
 
Ангела Меркель прибыла в Рим лишь в субботу, непосредственно к началу саммита. Она поддержала инициативу по введению минимального глобального налога для крупных компаний. По её словам, налог, одобренный «Большой двадцаткой», является «явным сигналом справедливости». Она призвала к прогрессу в реформе Всемирной торговой организации и восстановлении экономики после пандемии. Меркель подчеркнула, что цены на энергоносители и нарушенные цепочки поставок свидетельствуют о том, «насколько тонко сочетаются друг с другом различные факторы в мировой экономике». Кроме того, лидеры стран G20 поддержали цель вакцинации от коронавируса 70% мирового населения к середине 2022 года, а также заявили о намерении со следующего года начать производство вакцин в Африке.
 
В субботу днём в Риме прошли многочисленные демонстрации. Над центром города кружило два вертолёта, с юга в центр стянулись тысячи людей, в том числе климатические активисты и стороники левых взглядов. Почти в то же время к востоку от Колизея Коммунистическая партия организовала митинг против правительства премьер-министра Марио Драги. Утром несколько десятков климатических активистов перекрыли дорогу, ведущую к месту проведения саммита на юге Рима. В городе дежурило около 5,3 тыс. сотрудников служб безопасности. Около 2 тыс. военных охраняли важные места, такие как вокзалы, посольства и министерства, передаёт Süddeutsche Zeitung.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Süddeutsche Zeitung Германия Европа
теги
G20 Ангела Меркель Африка вакцина Германия Джо Байден Италия климат конференция коронавирус медицина налоги ООН саммит США энергетика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров