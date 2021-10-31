SZ: радость от личной встречи на саммите G20 заглушили неразрешённые разногласия

В первый день саммита G20 в Риме царила радостная атмосфера: главы государств и правительств «Большой двадцатки» были воодушевлены возможностью пообщаться друг с другом лично — впервые после начала пандемии и окончания «эпохи Трампа», пишет Süddeutsche Zeitung. Однако разногласия по ключевым вопросам: коронавирусу и глобальному распределению вакцин, инфляции и ценам на энергоносители, борьбе с изменением климата и сокращению субсидий на добычу ископаемого топлива — мировым лидерам преодолеть так и не удалось.

Мы не знаем, как Ангела Меркель представила человека, сопровождавшего её в субботу на саммит G20 в Риме. Возможно, действующий канцлер сказала: «Это Олаф Шольц, мой министр финансов». Или: «Мой возможный преемник». В любом случае кандидат от СДПГ на пост канцлера Германии находился в Риме, куда Меркель в иной ситуации отправилась бы в одиночку. Намёк от действующего канцлера получил даже президент США Джо Байден: «с этим человеком можно иметь дело», пишет Süddeutsche Zeitung.

Помимо внимания, уделённого «правительственному дуэту» из Германии, первый день двухдневного саммита G-20 ознаменовался радостью от возможности снова встретиться лично — впервые после начала пандемии и окончания «эпохи Трампа». Главы государств и правительств ничем не отличались от обычных коллег, которые просто счастливы вернуться в офис.

Саммит отличало обилие личных разговоров и комплиментов в адрес итальянцев, которые переоборудовали конгресс-центр в соответствии с требованиями, предъявляемыми коронавирусом. «Всё было прекрасно организовано, — заявила Меркель, поблагодарив хозяев встречи. — По большей части мы счастливы, что снова можем присутствовать здесь физически». Удивительно, что на общем фото были запечатлены не только лидеры стран, «но и врачи, медсёстры, работники скорой, которые сыграли столь ​​важную роль в ходе пандемии и, к сожалению, всё ещё должны играть, которые отдают всё, чтобы спасти человеческие жизни».

Насколько велика была радость от встречи, настолько же она была приглушена результатами. В субботу вечером в проекте итоговой декларации всё ещё оставалось множество квадратных скобок, символизирующих разногласия: коронавирус и глобальное распределение вакцин, инфляция и цены на энергоносители, борьба с изменением климата. Ещё один спорный вопрос — сокращение субсидий на добычу ископаемого топлива. При этом страны «Большой двадцатки» договорились о прекращении субсидирования в среднесрочной перспективе ещё в 2009 году, но с тех пор так и не пришли к единому мнению относительно целевой даты. Вместо этого страны G20 продолжают субсидировать «наносящие вред окружающей среде угольные, газовые и нефтяные проекты».

Ещё в субботу дипломаты успели развеять надежды на значительный прогресс на Конференции ООН по изменению климата, которая начнётся в воскресенье в шотландском Глазго. Возвращение борьбы с изменением климата в повестку дня после ухода администрации Трампа стало бы «шагом вперед». Президент США Байден планировал похвастаться на саммите своим законопроектом о достижении климатических целей, однако демократам в палате представителей так и не удалось добиться его одобрения.

Ангела Меркель прибыла в Рим лишь в субботу, непосредственно к началу саммита. Она поддержала инициативу по введению минимального глобального налога для крупных компаний. По её словам, налог, одобренный «Большой двадцаткой», является «явным сигналом справедливости». Она призвала к прогрессу в реформе Всемирной торговой организации и восстановлении экономики после пандемии. Меркель подчеркнула, что цены на энергоносители и нарушенные цепочки поставок свидетельствуют о том, «насколько тонко сочетаются друг с другом различные факторы в мировой экономике». Кроме того, лидеры стран G20 поддержали цель вакцинации от коронавируса 70% мирового населения к середине 2022 года, а также заявили о намерении со следующего года начать производство вакцин в Африке.

В субботу днём в Риме прошли многочисленные демонстрации. Над центром города кружило два вертолёта, с юга в центр стянулись тысячи людей, в том числе климатические активисты и стороники левых взглядов. Почти в то же время к востоку от Колизея Коммунистическая партия организовала митинг против правительства премьер-министра Марио Драги. Утром несколько десятков климатических активистов перекрыли дорогу, ведущую к месту проведения саммита на юге Рима. В городе дежурило около 5,3 тыс. сотрудников служб безопасности. Около 2 тыс. военных охраняли важные места, такие как вокзалы, посольства и министерства, передаёт Süddeutsche Zeitung.