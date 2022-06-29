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Шольц: отказ от G20 из-за участия России стал бы «глобальной политической ошибкой»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Бойкот предстоящего в ноябре саммита G20 в Индонезии из-за участия в нём России стал бы «глобальной политической ошибкой», заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с ARD. Он дал понять, что не прочь сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите. Кроме того, в интервью телеканалу Шольц пообещал, что в будущем Германия возглавит список стран — лидеров по военным расходам в Европе, а также будет распоряжаться крупнейшими по численности обычными вооружёнными силами.
Шольц: отказ от G20 из-за участия России стал бы «глобальной политической ошибкой»
AP
«В ближайшие годы» Германия будет инвестировать в вооружённые силы «в среднем от 70 до 80 миллиардов евро», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам саммита G7 в интервью телеканалу ARD. Таким образом, Германия возглавит список стран— лидеров по военным расходам в Европе, а также будет обладать крупнейшими по численности обычными вооружёнными силами. По словам Шольца, это важно для обороноспособности и боеспособности НАТО в целом. 
 
Вопрос реализации «непростой идеи» ограничения цен на российскую нефть в интервью ARD не обсуждался. Вместо этого неоднократно упоминался саммит G20. Шольц дал понять, что не прочь сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным на предстоящем в ноябре саммите G20 в Индонезии. Он подчеркнул, что страны G7 пока не способны дать точный ответ на вопрос об участии. Однако если бы страны G7 не поехали на саммит G20, де-факто это означало бы отмену формата, а это, в свою очередь, стало бы «глобальной политической ошибкой». Цель Шольца — «сохранить» G20.
 
Канцлер не стал уточнять, как проголосует Германия по вопросу поэтапного отказа от двигателей внутреннего сгорания с 2035 года в ЕС. Несмотря на многочисленные вопросы, канцлер лишь сослался на коалиционное соглашение. По его словам, в Брюсселе обсуждается не конкретное предложение, а до 40 его различных вариантов. Однако вопрос о том, какую позицию займёт Германия, Шольц пока оставил открытым.
 
Политик также возразил критикам, сетующим на то, что Германия делает недостаточно для борьбы с изменением климата. Он подчеркнул, что страна ускорит расширение использования возобновляемых источников энергии. При этом, как отмечает издание, правительство под его руководством на днях объявило, что будет чаще прибегать к использованию угольных электростанций для экономии газа. Это, вероятно, приведёт к увеличению выбросов углекислого газа.
 
На вопрос о том, есть ли у него, как у Робера Хабека, какие-нибудь советы по энергосбережению, канцлер ответил в классической для себя манере: «Нет». Шольц также не смог обещать, что в квартирах жителей Германии зимой по-прежнему будет тепло: вместо прямого ответа на вопрос о газовом отоплении он перечислил всё, что в настоящий момент делается для снижения зависимости от газа. «Мы сделали всё возможное и примем ещё множество мер, чтобы подготовиться к очень сложной ситуации», — подчеркнул он. По словам Шольца, такие меры, как заполнение газохранилищ или строительство трубопроводов на северном побережье Германии, могли бы быть приняты и раньше.
 
«Я думаю, что каждый, кто несёт ответственность, должен заняться вопросом, как мы можем обеспечить максимальную поддержку Украины каждый день», — отметил канцлер. Однако в то же время следует избегать эскалации, «которая увлечёт за собой в пропасть весь мир». Шольц указал на свою ответственность в качестве канцлера: «Это должностная присяга, которую я дал, и я всегда буду ей следовать».
 
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