Das Erste: страны G7 намерены конкурировать с Китаем

Анонсированная Олафом Шольцем на полях саммита G7 инвестиционная программа станет альтернативой китайскому «Новому шёлковому пути», пишет Das Erste. В рамках программы планируется потратить $600 млрд на инфраструктурные проекты по всему миру.

Страны G7 запускают глобальную программу инвестиций в объёме $600 млрд сроком до 2027 года, сообщает Das Erste. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на полях саммита «семёрки», проходящего в Баварии. По словам Шольца, инвестиции будут направлены на борьбу с изменением климата, в энергетический сектор и здравоохранение.

Шольц отметил, что эта инвестиционная программа, а также сотрудничество по украинскому кризису продемонстрировали единство G7. «Можно с уверенностью сказать, что Путин на это не рассчитывал и что это доставляет ему головную боль», — приводит издание слова канцлера ФРГ.

Джо Байден также поддержал инвестиционную программу, отметив, что средства будут в том числе выделены на цифровую инфраструктуру, пишет Das Erste. Президент США также подчеркнул, что инвестиционная инициатива G7 пойдёт на пользу всему миру, особенно развивающимся странам. В качестве примера он привёл проект по постройке солнечных батарей в Анголе, что создаст рабочие места в США и улучшит ситуацию с климатом.

Как отмечает Das Erste, инициатива «семёрки» должна стать альтернативой китайскому проекту «Нового шёлкового пути», запущенному в 2013 году. Издание напоминает, что Запад уже давно критикует Китай, обвиняя его в использовании «Нового шёлкового пути» для создания нечестной конкуренции. В минувшем мае госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Китай главным вызовом мировому порядку.