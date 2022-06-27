Das Erste: страны G7 намерены конкурировать с Китаем

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CBS News: решение по абортам, принятое Верховным судом США, спровоцировало протесты по всей стране CBS NEWS
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В Симферополе объявили штормовое предупреждение
Представители ГУ МЧС России по Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями 27 июня в Симферополе.
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В ФСБ сообщили о задержании в Дагестане причастного к теракту в Стамбуле мужчины
Сотрудники спецслужб задержали в Дагестане сторонника террористической организации «Исламское государство»*, причастного к теракту в Стамбуле в 2017 году. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
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В ДНР заявили, что более 50 тысяч украинских военных погибли с начала спецоперации
Первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что украинские войска потеряли погибшими в общей сложности более 50 тыс. человек.
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В ОП назвали последствия запрета доступа к технологиям США поддерживающим Россию компаниям
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT планы США запретить поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям.
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В Новой Москве появится МФЦ на тысячу рабочих мест
В Новомосковском административном округе появится новый МФЦ в рамках городской программы по созданию мест приложения труда.
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Reuters: Зеленский заявил о желании завершить конфликт на Украине до зимы
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о желании завершить боевые действия на Украине к концу года, до начала зимы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на чиновников ЕС.
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Бочкарёв: начались работы по устройству внутренних конструкций вестибюля станции метро «Яхромская»
В южном вестибюле станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена начались работы по устройству внутренних кирпичных перегородок, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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Дюков не удивлён назначением Алаева на пост временно исполняющего обязанности президента РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал назначение Александра Алаева на пост исполняющего президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Посол России: Греция перестала быть благоприятной для россиян страной для отдыха
Посол России в Афинах Андрей Маслов сообщил, что Греция перестала быть для россиян благоприятной страной для отдыха из-за волны русофобии.
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Фальков заявил, что отказ от болонской системы не отразится на признании дипломов России
Отказ России от болонской системы образования не отразится на признании российских дипломов в зарубежных странах, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на парламентских слушаниях «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации».
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RT снял ролик о помощи россиян в восстановлении Донбасса
RT снял видеоролик о том, как россияне из разных регионов приезжают помогать жителям Донбасса и освобождённых территорий Украины восстанавливать инфраструктуру и налаживать мирную жизнь.
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В Кремле прокомментировали возможность запрета рядом стран Запада импорта золота из России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Великобритании и некоторых других западных стран запретить ввоз золота, произведённого в России.
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ЕС принял новые правила, требующие заполнить газохранилища на 80% к 1 ноября
Европейский союз окончательно одобрил новое законодательство, согласно которому необходимо заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%, говорится в распространённом сообщении Еврокомиссии.
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Великобритания введёт новые санкции против России в области торговли
Великобритания планирует ввести новые санкции против России в области торговли на этой неделе, говорится в совместной статье глав МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрия Кулебы.
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Дюков поблагодарил Хачатурянца за его работу на посту президента РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение Ашота Хачатурянца покинуть пост главы Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Экономист Гинько назвал сообщения о дефолте попытками «уязвить инвестиционный имидж России»
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что в России в ночь на понедельник, 27 июня, произошёл технический дефолт по внешнему долгу.
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В ДНР сообщили о гибели одного и ранении трёх человек в Макеевке
В результате обстрела Макеевки украинскими военными один человек погиб и ещё трое пострадали. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
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Песков: США не уведомляли Кремль о поставках Украине системы ПРО большой дальности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты не поставили в известность Россию о своих планах поставить Киеву системы ПРО средней и большей дальности.
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Алаев: если клубы поддержат мою кандидатуру на пост главы РПЛ, то я покину посты в ФНЛ и РФС
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, ставший исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ), прокомментировал своё назначение и рассказал о планах на будущее.
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В Турции заявили, что санкции против России будут легитимны лишь при введении в рамках ООН
Антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине, будут считаться легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой ООН. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
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Посол России в Нью-Дели: поставки российских энергоносителей в Индию выросли в десятки раз
Посол России в Нью-Дели Денис Алипов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что поставки российских энергоносителей в Индию выросли в десятки раз.
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Песков прокомментировал прошение о помиловании осуждённой в Белоруссии россиянки Сапеги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошение о помиловании осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.
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Россия ввела ответные санкции против 43 граждан Канады
Москва в ответ на санкции Оттавы, введённые в мае этого года, запрещает въезд в Россию 43 канадским гражданам. Об этом говорится в распространённом заявлении российского МИД.
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Песков заявил о максимальном усилении мер безопасности в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о максимальном усилении мер безопасности в России.
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Сёмин поддержал выбор Алаева на пост президента РПЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданием от работы генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева на посту исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Белый дом заявил о планах ввести ограничения против порядка 500 российских чиновников
Белый дом заявил, что Вашингтон введёт визовые ограничения в отношении примерно 500 российских должностных лиц.
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В Кремле назвали неправомерными заявления о дефолте в России
Заявления о дефолте в России неправомерны, так как платёж по обязательствам был выполнен в мае. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков назвал воровством попытки использовать замороженные резервы России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки западных стран использовать замороженные резервы России будут считаться прямым воровством этих средств.
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Шольц выступил против бойкота саммита G20 с участием России
Страны Европейского союза не нацелены на торпедирование саммита G20 с участием России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц телеканалу ZDF.
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Терюшков считает, что Хачатурянц сделал многое для РПЛ и скоро клубы это почувствуют
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Россиян с допуском к гостайне предложили лишать свободы за выезд из страны
Российских граждан с допуском к государственной тайне и заведомо ограниченным для них правом на выезд за границу предложили лишать свободы на срок до трёх лет.
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Диетолог Соломатина перечислила продукты, которые не стоит разогревать в микроволновке
Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты не рекомендуется греть в микроволновке.
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Дина Аверина и Большунов — фавориты Премии РБ в номинации «Спортсмен года»
Гимнастка Дина Аверина и лыжник Александр Большунов набрали наибольшее число голосов в номинации «Спортсмен года» в рамках открытого голосования.
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Учитель из детского дома Новикова поделилась воспоминаниями о Юрии Шатунове
Учитель из оренбургского детского дома Светлана Новикова, которая преподавала физкультуру Юрию Шатунову, поделилась воспоминаниями о певце.
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Колосков: Хачатурянц мало проработал на посту президента РПЛ, чтобы оценить его деятельность
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Федун отреагировал на уход Хачатурянца с поста главы РПЛ
Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В парке «Покровское-Стрешнево» обустроят зону для пляжного волейбола
В столичном парке «Покровское-Стрешнево» начали обустройство современной зоны для игры в пляжный волейбол.
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В Турции заявили, что некоторые страны считают выгодным затягивание конфликта на Украине
Некоторые страны считают выгодным затягивание конфликта на Украине, но цель Турции — способствовать установлению мира. Об этом сообщил глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.
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Диетолог Соломатина рассказала о вреде солёной пищи
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что чрезмерное употребление солёной пищи может вызывать жажду и стать причиной усталости, снижения работоспособности и избыточного веса.
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США запретят поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям
США запретят поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям. Об этом заявил Белый дом.
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«РБ Спорт»: Хачатурянц попросил назначить Алаева исполняющим обязанности президента РПЛ
Ашот Хачатурянц попросил назначить Александра Алаева исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Режиссёр Урсуляк выразил соболезнования родным актрисы Альбины Тихановой
Режиссёр Сергей Урсуляк высказался об Альбине Тихановой и выразил соболезнования её родным в связи со смертью артистки.
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Die Welt: Путин готовит Западу новую «сырьевую ловушку»
Президент России Владимир Путин готовит западным странам новую «сырьевую ловушку» с помощью Боливии. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
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Член совета IIHF Козиоле: путешествие Кубка Стэнли очень важно для популяризации хоккея
Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиоле отреагировал на решение руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию.
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Власти Литвы согласовали с ЕК вопросы транзита грузов в Калининград
Власти Литвы в ходе консультаций с Европейской комиссией (ЕК) согласовали основные принципы транзита российских грузов в Калининградскую область.
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В России за сутки госпитализировали 617 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 617 человек с коронавирусом, накануне — 628.
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Сёмин назвал неожиданностью уход Хачатурянца с поста главы РПЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Пушилин назначил Наталью Никонорову главой МИД ДНР
Главой МИД ДНР назначена Наталья Никанорова, следует из указа главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
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Алаев назначен исполняющим обязанности президента РПЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев будет исполнять обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) после ухода Ашота Хачатурянца.
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Алькарас: жаль, что на Уимблдоне не будет Медведева
Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал недопуск первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева к Уимблдонскому турниру.