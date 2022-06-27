Das Erste: саммиты G7 критикуют за миллионные расходы и низкую эффективность

Саммиты «Большой семёрки» каждый год проходят в небольших удалённых местах, отгороженных от внешнего мира. По замечанию немецкого телеканала Das Erste, эти политические встречи стоят миллионы, однако уверенности в том, что они окупаются, нет. Критики видят в подобных саммитах всего лишь дорогостоящую рекламную инсценировку с заранее подготовленными результатами.

Когда туристы приезжают в идиллическую баварскую деревню Эльмау, они прежде всего ищут одну достопримечательность: деревянную скамейку на фоне Альп. В конце концов, на этой деревянной скамейке вершилась мировая политика, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Семь лет назад канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама обсуждали там мировой климат. Фотография двух влиятельных политиков обошла весь мир.

Визит Обамы и Меркель на завтрак с баварскими колбасками в Крюне, расположенном в нескольких километрах, произвёл аналогичный эффект. Барака Обаму в ярком солнечном свете с сосисками и пшеничным пивом на пивной скамейке запечатлели на телевидении и в газетах по всему миру. «Скамейка Обамы» с тех пор стала культовым объектом и привлекает многочисленных туристов на ратушную площадь, отмечает немецкий телеканал.

Такие моменты очеловечивания ведущих политиков остаются в коллективной памяти людей. Но нужно ли тратить на это более €100 млн? Многие люди спрашивают себя об этом. Только последний саммит G7 в замке Эльмау в 2015 году обошёлся в €135 млн. €2,2 млн из этой суммы были вложены в пограничное ограждение, чтобы не допустить демонстрантов к месту проведения саммита.

«Расходы непропорционально велики», — критиковал уже тогда президент Баварской ассоциации налогоплательщиков. По его словам, в Мюнхене ежегодно проводится конференция по безопасности с такими же высокими требованиями к безопасности, стоимость которой составляет около €3 млн.

Стоит ли эта большая дорогостоящая рекламная инсценировка с участием самых влиятельных глав государств и правительств семи крупнейших западных индустриальных стран? Или саммит посылает политические и экономические импульсы, которые стоят больше, чем трёхзначная миллионная сумма? Критики обвиняют организаторов саммита G7 в том, что на ежегодно повторяющейся встрече делаются красивые политические заявления о намерениях, которые вряд ли продвигают мир вперёд.

Исследовательская группа из университета Торонто знает об этом больше. Она регулярно анализирует степень выполнения обязательств, принятых на саммитах G7. Их результат поражает: 75—85% всех обещаний были выполнены.

Таким образом, встреча G7 в замке Эльмау принесла прорыв в переговорах по климату. В итоговом коммюнике семь крупнейших западных промышленно развитых стран пообещали ограничить глобальное потепление максимум двумя градусами. Это в значительной степени способствовало достижению согласия мирового сообщества по этой климатической цели несколькими месяцами позже в Париже.

Напротив, другая благородная цель была упущена: в Эльмау участники саммита G7 договорились избавить от голода около 500 млн человек к 2030 году. Фактически за последние семь лет число людей, страдающих от голода, выросло ещё больше и превысило 810 млн. Доля голодающих среди населения планеты даже увеличилась, жалуется Клаус Зайтц, руководитель политического отдела организации Brot für die Welt.

«Предыдущие стратегии явно провалились. Были успехи и на других саммитах. В борьбе со СПИДом страны «Большой восьмёрки» на саммите в Хайлигендамме в 2007 году пообещали (тогда ещё с участием России) выделить в ближайшие годы 60 миллиардов долларов на борьбу с ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулёзом», — подчёркивает он. Шесть лет спустя программа ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом пришла к выводу, что обязательства были выполнены.

На встрече в Аквиле, в Италии, страны «Большой восьмёрки» обязались выделить $20 млрд на помощь в развитии фермеров в Африке сроком на три года. В 2012 году исследователи установили, что было освоено чуть менее половины обещанных средств. Некоторые страны выплатили помощь на цели развития в полном объёме.

Однако при всём при этом не стоит забывать, что многие обещания стали лишь небольшими шагами на пути к цели, подчёркивает Das Erste. «При 300—400 индивидуальных обязательствах каждого саммита многое отходит на второй план», — утверждает эксперт Зайтц. Саммиты дают понять, что политики заботятся о больших проблемах человечества. Но они отнюдь не решают их.

Кроме того, некоторые также выступают с критикой формата. Ряд экспертов задаются вопросом, соответствуют ли встречи G7 требованиям времени. В них участвуют только самые важные представители западного мира и не принимают участия Китай, Индия и, с 2015 года, Россия. Но без развивающихся стран невозможно решить мировые экономические проблемы. Именно поэтому в 2008 году был основан ежегодный саммит G20. Этот формат более представительный, в его состав входят два члена Совета Безопасности ООН — Россия и Китай.

Сторонники G7 отмечают, саммит G7 является одной из немногих платформ, где самые влиятельные главы государств и правительств западного мира могут обменяться мнениями по глобальным проблемам без давления в принятии решений.

Однако, учитывая всё более высокие расходы на безопасность и логистику, возникает вопрос, стоят ли двухдневные саммиты в уединённых местах таких затрат, подчёркивает немецкий телеканал. Нынешний саммит в замке Эльмау обошелся в €166 млн — примерно на €30 млн больше, чем семь лет назад. Основная часть этой суммы, около €147 млн, выделена на нужды полиции. Саммит в Биаррице на юге Франции показывает, что организация встречи может быть и дешевле. Во Франции на неё было выделено всего около €36 млн.

В 2015 году представитель группы «Остановите G7 в Эльмау» Бенджамин Русс уже критиковал тот факт, что «политики проводят встречи «для красивых фотографий, а декларации согласованы заранее». На обсуждение десятка сложных тем у них были сутки. «Никто не может утверждать, что там возможны серьёзные дебаты», — подчёркивает активист. Он призывает к отмене встреч «Большой семёрки»: «Необязательно тратить до 200 миллионов евро на то, чтобы несколько человек спали в роскошном отеле».

Как отмечает Das Erste, не везде митинги проходят мирно. Во время саммита G8 в Хайлигендамме в Ростоке произошли беспорядки, в результате которых многие пострадали. Жестокие столкновения между полицией и критиками глобализации на саммите G8 в 2001 году в итальянском городе Генуя также невозможно забыть. А на саммите G20 в Гамбурге беспорядки в Шанценвиртеле омрачили политическое сближение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, напоминает немецкий телеканал Das Erste.