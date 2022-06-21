Макфарланд: вслед за российскими военными в Южную Америку могут прийти китайцы и иранцы

Решение Никарагуа допустить на свою территорию российские войска угрожает безопасности Соединённых Штатов, причём угроза исходит не столько от России, сколько от Китая и других государств, которые могут также заполучить базы в Южной Америке, заявила в интервью Fox Business бывшая сотрудница администрации Трампа Кэтлин Макфарланд. Кроме того, по её мнению, Китай намерен выдавить американский флот из Южно-Китайского моря и установить контроль над морской торговлей.

Никарагуа одобрила обучение российских войск на своей территории, а также проведение их совместных военных учений с никарагуанской армией. Хм… С нами сегодня на связи Кейти Макфарланд. Кейти, это произошло сразу после того, как мы ввели свежие санкции против должностных лиц Никарагуа. Как Вы оцениваете этот поворот событий?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Думаю, это в гораздо большей степени характеризует Никарагуа и Южную Америку, чем Россию. Знаете, российские войска, обучающиеся в Никарагуа… У России сейчас полно хлопот на Украине.



Но о чём это говорит? Это говорит о том, что в Южной Америке есть страна, готовая позволить иностранным государствам проводить обучение (войск. — ИноТВ) на своей территории. Как насчёт Китая? Как насчёт Ирана? Как насчёт других стран, которые могут представлять реальную угрозу Соединённым Штатам? Если Никарагуа говорит «да» русским, надо полагать, она скажет «да» и китайцам.



Знаете, у нас, у Соединённых Штатов, с самого начала существования нашей республики, была так называемая доктрина Монро. Она заключалась в том, что Соединённые Штаты настаивали: никакое иностранное государство — в те времена речь шла прежде всего о странах Европы — не может устанавливать военное присутствие в Южной Америке, в Америках. О том же шла речь и во время Карибского кризиса, о предотвращении размещения советских ядерных ракет на Кубе.



Но, знаете что, лет десять назад Джон Керри, который тогда был госсекретарём, а теперь главный по климату, заявил, что эта доктрина Монро больше не действует. Никто в Америке не обратил на это особого внимания. Может быть, и в Южной Америке на это никто не обратил особого внимания. А знаете, кто обратил? Русские, китайцы и другие.



Да.



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Вот что меня беспокоит. Не Россия, а то, что придёт вслед за Россией.



Ясно. Вернёмся к Украине. Её главный переговорщик призывает США и НАТО присылать больше оружия. Пожалуй, вопрос звучит именно так: даём ли мы Украине достаточно оружия?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Мы обещаем, как и европейцы. Мы обещаем оружие, но оно медленно поступает из нашего арсенала в украинский. Так не только у нас, но и у немцев и французов.



Вот что меня беспокоит в случае с Украиной. Я не знаю, может ли Украина победить, но Украина может добиться мира. И вот как это было бы. Чем дольше это тянется, тем больше Россия будет забирать — потихоньку, понемногу. Россия может воевать бесконечно. Почему? Потому что цены на нефть высоки, цены на зерно высоки. Главный экспорт России — нефть и зерно. То есть она богата. Россия может продолжать финансировать боевые действия.



И Путин рассчитывает на то, что западные державы просто потеряют интерес к Украине, прекратят поставки на Украину и, скажем так, будут смотреть в другую сторону. Так что я беспокоюсь, что Украине будет очень трудно выжить, если она будет продолжать пытаться воевать, не имея поддержки Запада.



Да, согласен. Ещё один вопрос для Вас, Кейти. Китай только что спустил на воду третий авианосец. Я видел эти кадры, кажется, было видео… Они усиливают свой военный флот новой техникой, так? Что Вы об этом думаете?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: В последнее десятилетие в Китае идёт масштабное наращивание военной мощи. И они уделяют особое внимание своим ВМС. Зачем? Отчасти для защиты китайской торговли по всему миру. Но есть и другой момент. Они смотрят на Тайвань, который находится за Тайваньским проливом, и говорят: «Чтобы нам добиться цели и вернуть контроль над Тайванем, нужны мощные вооружённые силы — на случай, если это будет делаться военным путём». Я думаю, они не будут делать этого военным путём, а прибегнут к другим, экономическим средствам. Но они действительно хотят, чтобы у них для этого были мощные вооружённые силы.



То есть нам не стоит слишком уж беспокоиться по этому поводу? Мы и так знали, что это происходит, да?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Ну, нам стоит беспокоиться… Да, мы знали, что это происходит, нам стоит об этом беспокоиться, и наш ответ должен заключаться в наращивании американского военного присутствия в Южно-Китайском море и в Азии. Цель Китая — не только прибрать к рукам Тайвань, но и выдавить США с самого важного морского торгового пути в мире — из Южно-Китайского моря. А в конечном итоге — вообще оттеснить США к самым Гавайям. Так что, конечно же, нас это должно беспокоить, и мы должны что-то с этим делать — то есть должны наращивать американскую военную мощь в регионе.



Ясно. Может быть, не при этой администрации.



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: (Смеётся.) Нет.



Но посмотрим. Кейти Макфраланд, Вы, как всегда, великолепны. Большое спасибо, Кейти, рад был Вас видеть!



Дата выхода в эфир 20 июня 2022 года.







