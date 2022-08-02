CNN: Китай предостерегал, но самолёт Пелоси приземлился на Тайване

Несмотря на предостережения Пекина самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси всё-таки приземлился на территории Тайваня, сообщает CNN. Последний раз её предшественник на этом посту посещал остров в 1997 году в период президентства Билла Клинтона. Это был республиканец Ньют Гингрич, напоминает американский телеканал.
Как мы и сказали, в понедельник Китай предостерегал о тяжёлых политических последствиях визита Пелоси. Там заявили, что китайская армия не будет просто так стоять в стороне. Непонятно, что под этим подразумевалось.
Нам известно, что китайские военные самолёты пролетали вблизи признанной на международном уровне линии разграничения между территориями Китая и Тайваня.
Мы видим, что там немного темно, но на месте присутствует официальная приветственная делегация, и вот действительно выходит спикер Палаты представителей. Это не была женщина, которую мы видели раньше.
Спикер Палат представителей Ненси Пелоси спускается по трапу своего официального правительственного самолёта. И буквально через секунду она ступит на территорию Тайваня. Впервые с 1997 года спикер Палаты представителей США посетил Тайвань. Тогда во время президентства Клинтона там побывал республиканец Ньют Гингрич.
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