GT: НОАК ответила на визит Пелоси на Тайвань масштабными учениями

Вооружённые силы КНР в ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси начали во вторник масштабные учения с боевыми стрельбами, сообщает Global Times. По информации газеты, Народно-освободительная армия Китая в ближайшие дни расширит манёвры таким образом, что они «окружат остров со всех направлений».

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в день прибытия на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси начала масштабные учения в районе острова, пишет Global Times.

По информации издания в рамках учений в Тайваньском проливе прошли боевые стрельбы с применением дальнобойного оружия, тогда как к востоку от острова отрабатывалось реальное применение обычных ракет. Более того, с 4 по 7 августа НОАК также организует манёвры с боевой стрельбой в шести разных районах, «окружающих Тайвань со всех направлений».

В эфире китайского телевидения показали, как во вторник вечером поднимались в воздух истребители J-20 и проезжали в сумерках пусковые установки ракетных комплексов, отмечает корреспондент Global Times.

Как отмечается в материале издания, эксперты говорят, что предстоящие учения НОАК скорее всего станут ещё более масштабными, чем манёвры, организованные в ходе Третьего кризиса в Тайваньском проливе в 1996 году и послужат не только в качестве предостережения в адрес США и сторонников отделения от КНР на самом Тайване, но и для отработки возможного «силового» сценария воссоединения острова с материковым Китаем.

По мнению китайских аналитиков, у Пекина есть много вариантов для «ускорения процесса воссоединения» — помимо учений, к ним также относятся удары по военным целям на Тайване, уже предпринимавшиеся в рамках предыдущего кризиса в Тайваньском проливе, а также принятие направленных на воссоединение законов, отправка в воздушное пространство и воды Тайваня военных самолётов и кораблей и отказ от «неписанного режима прекращения огня» с тайваньскими вооружёнными силами, перечисляет журналист Global Times.

По данным газеты, рано утром в среду замминистра иностранных дел КНР Се Фэн вызвал посла США в Пекине Николаса Бёрнса, дабы выразить ему протест против визита Пелоси на Тайвань. Кроме того, сразу же после того, как самолёт спикера палаты представителей США приземлился в Тайбэе, с осуждением визита выступили сразу пять китайских ведомств, включая МИД, минобороны, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, бюро ЦК Компартии Китая по делам Тайваня и Комиссию по иностранным делам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.

Китайские эксперты вместе с тем убеждены, что Пекин нет смысла нервничать из-за организованного Пелоси «политического шоу», поскольку оно никак не повлияет на подавляющее преимущество материкового Китая перед Тайванем, в том числе и военной сфере, и не создаст никаких возможностей для обретения островом независимости, пишет Global Times.