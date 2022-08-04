«Заигрывают с катастрофой» — обозреватель Guardian предостерёг Запад от вмешательства в дела Украины и Тайваня

Заявляя о безусловной поддержке Украины и Тайваня любыми средствами, Запад идёт на риск полномасштабной конфронтации с Россией и Китаем во имя абстрактных интересов и ценностей, пишет обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс. При этом западное вмешательство в дела других государств в последние годы больше походило на имперские войны, приведшие к бессмысленной гибели тысяч людей по всему миру, напоминает журналист. Чтобы избежать всемирной катастрофы, автор предлагает западным лидерам уступить Москве и Пекину и не называть это поражением.

«Аргументы в преддверии войны всегда одинаковы. Те, кто за войну, кричат громче всех и бьют себя в грудь, желая, чтобы загрохотали танки и заревели реактивные самолёты. Тех, кто выступает против, называют слабаками, умиротворителями и пораженцами. Когда звучат трубы и бьют барабаны, здравый смысл ищет укрытия», — пишет обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс.

С его точки зрения, визит на Тайвань спикера конгресса США Нэнси Пелоси «был настолько откровенно провокационным, что выглядит не более чем фортелем перед промежуточными выборами». Однако несмотря на заявления спикера конгресса о том, что США «никогда не уступают автократам», и «чрезмерную реакцию» Китая, никто не верит, что США вступят в войну из-за Тайваня — по крайней мере пока, отмечает журналист.

«Похожая неоднозначность пронизывает отношение Запада к России в связи с Украиной», —замечает автор статьи. С одной стороны, США и Великобритания повторяют, что Россия «должна потерпеть поражение», с другой — Москва вряд ли потерпит дальнейшее уничтожение своих вооружений без эскалации. Таким образом, «Запад, похоже, настроен свести конфликт на Украине к ничьей, надеясь отсрочить ужасающую серию постматчевых пенальти», — полагает обозреватель.

Дженкинс сравнивает сегодняшнюю неопределённость с ситуацией 1914 года, когда лидеры колебались, генералы «гремели саблями» и ни одна сторона не желала слышать о компромиссе. Как напоминает журналист, во времена двух ядерных кризисов холодной войны 1962-го и 1983 года катастрофу удалось предотвратить благодаря неофициальным линиям связи между Вашингтоном и Москвой. Однако сегодня, как сообщается, таких каналов не существует. Если на Востоке главенствуют «два автократа» с крепкими позициями внутри страны, но «одержимые паранойей в отношении своих границ», то Запад «отравлен ослабленными и несостоятельными лидерами, стремящимися повысить свой рейтинг, разжигая конфликты за рубежом», констатирует Дженкинс. При этом прежний западный империализм превратился в новый порядок, основанный на западных «интересах и ценностях», к которому взывают для оправдания любой интервенции.

«Этот порядок стал произвольным и не знает границ», — предупреждает обозреватель. Несмотря на заявление Пелоси, Запад может «уступать» по своему усмотрению, вмешиваясь в дела других стран или не делая этого, напоминает Дженкинс, приводя в пример непоследовательную политику западных стран в отношении Ирана, Сирии, Ливии, Руанды, Мьянмы, Йемена, Саудовской Аравии и других государств.

«За всю мою жизнь ещё ни разу Министерству обороны не приходилось защищать мою страну от маловероятной далёкой угрозы — и тем более от России или Китая. При этом во имя «интересов и ценностей» оно убило неисчислимые тысячи иностранцев от моего имени и практически без какой-либо пользы», — сетует Дженкинс.

В этой связи, учитывая надвигающуюся угрозу серьёзного противостояния между Востоком и Западом, от вероятного будущего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс стоило бы ожидать по меньшей мере разъяснения, «какими в её видении яляются цели Великобритании на Украине и Тайване, если они вообще имеются», замечает журналист. На его взгляд, ни одна из этих стран не является формальным союзником Великобритании и не имеет критической важности для её безопасности. Военная помощь Украине была продиктована гуманитарными, а не стратегическими соображениями. «Вероятно, самая большая помощь, которую мы можем оказать Украине, — это содействие в итоговом возвращении её рабочей силы из изгнания и помощь в восстановлении разрушенных городов», — полагает обозреватель.

Тайвань, с его точки зрения, также заслуживает сочувствия в своей борьбе с Китаем, однако его статус не представляет военной угрозы для Великобритании. Отправка Queen Elizabeth Борисом Джонсоном авианосца в Южно-Китайское море в прошлом году была бессмысленным актом тщеславия, уверен Дженкинс.

По убеждению журналиста, Россия и Китай имеют дело с приграничными спорами, типичными для большинства уголков мира. Как напоминает автор, вмешательство посторонних редко способствует разрешению таких конфликтов. «Дни, когда западные державы могли определять сферы интересов таких государств, как Китай и Россия, заслуженно ушли в прошлое», — пишет Дженкинс. После окончания холодной войны «интервенции Запада по всему миру превратились в пародию на имперские кампании, особенно в мусульманском мире», настаивает обозреватель, напоминая, что за редкими исключениями ни Китай, ни Россия не проявляли сопоставимого желания овладеть миром.

Хотя судьба Украины и Тайваня заслуживает всяческой дипломатической поддержки, нельзя допустить, чтобы эта поддержка скатилась к глобальной войне или ядерной катастрофе, предостерегает автор. «Обе стороны сейчас заигрывают с катастрофой. Запад должен быть готов отступить — и не называть это поражением», — заключает журналист.