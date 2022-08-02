DT: экс-лидер лейбористов Джереми Корбин раскритиковал правительство за военную помощь Украине

Бывший лидер британских лейбористов Джереми Корбин раскритиковал политику Великобритании в отношении Украины и обвинил правительство в «затягивании войны», подчеркнув, что отправка оружия в Киев не поможет урегулировать конфликт. По его мнению, вместо этого Запад должен максимально способствовать началу переговоров. Однако эти заявления Корбина вызвали резко негативную реакцию в британском парламенте, пишет The Daily Telegraph.

Независимый член парламента от округа Ислингтон-Норт Джереми Корбин, который до 2020 года возглавлял Лейбористскую партию, раскритиковал правительство Великобритании за «затягивание войны» и заявил, что отправка оружия в Киев не приведёт к урегулированию конфликта. Он также призвал страны Запада и ООН способствовать мирным переговорам вместо того, чтобы использовать «язык войны». Такие комментарии Корбина вызвали негативную реакцию других парламентариев, сообщает The Daily Telegraph.



Бывший лидер лейбористов подчеркнул во время телеинтервью, что постоянные поставки оружия с Запада на Украину способны лишь продлевать конфликт. По словам Корбина, вызывает разочарование тот факт, что «мало кто из мировых лидеров» говорит о мире.



По мнению Корбина, необходимо приложить «гораздо больше усилий» для урегулирования конфликта и заключения мирного соглашения, чтобы избежать дальнейших жертв. И если ООН не способна об этом договориться, она должна уступить место другой авторитетной организации, подчеркнул он: «Тогда пригласите кого-то ещё, кто сможет. Есть Африканский союз, Лига арабских государств и много других форумов во всём мире, которые не имеют так или иначе прямых экономических интересов в отношении России или Украины и могли бы выступить посредниками».





Великобритания оказывает активную поддержку администрации украинского президента Владимира Зеленского и направила ему за последние месяцы военную помощь стоимостью сотни миллионов фунтов стерлингов, напоминает The Daily Telegraph. Однако Корбин раскритиковал такую политику и подчеркнул, что поставки большого количества оружия не приведут к урегулированию конфликта и только могут затягивать его на годы.



Он также отметил, что сложившаяся вокруг Украины ситуация оказывает «огромное» влияние на Европу, и особенно это касается рынка энергоносителей. Корбин подчеркнул при этом, что такие страны, как Германия, не смогут существовать без российского газа, говорится в статье. Поэтому всем на Западе нужно приложить «гораздо больше усилий для достижения мира», считает британский политик.



Подобные заявления Корбина провоцируют резко негативную реакцию со стороны как консерваторов, так и лейбористов в британском парламенте, отмечается в статье. В частности, бывший министр обороны и глава Специального комитета по обороне Тобиас Эллвуд назвал комментарии Корбина безответственными и обвинил его в недостаточном понимании ситуации.



«Это глубоко безответственно для высокопоставленного политика», — подчеркнул бывший министр обороны в интервью The Daily Telegraph. По мнению Эллвуда, это в очередной раз демонстрирует, что Корбин совершенно не годился бы на пост премьер-министра, потому что «он не понимает, что геополитические последствия поддержки демократии иногда означают применение жёсткой силы». Он также выразил надежду, что заявления Корбина не будут восприняты как отказ от активной поддержки Украины, говорится в статье.