Der Spiegel: Германия должна готовиться к разногласиям с Китаем — даже в ущерб своему процветанию

Берлин долгое время делал ставку на глобализацию и укреплял экономическое сотрудничество с Пекином, однако эта эпоха подходит к концу, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Теперь Германии необходимо освободиться от своей зависимости от Китая — даже если это будет стоить ей благосостояния. Это будет тяжело, затратно и неудобно для немецкого бизнеса и политики, однако отказ от решения проблемы обойдётся намного дороже.

Европа озабочена крупнейшим за последние десятилетия кризисом в сфере безопасности, а на другой стороне земного шара обстановка накаляется: визит спикера парламента США Нэнси Пелоси на Тайвань привёл в ярость Китай, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Пекин расценивает поддержку Тайваня как возмутительную провокацию, которую он не может оставить без ответа. Таким образом, давно тлеющий конфликт неожиданно быстро накаляется, и в худшем случае не исключено столкновение между КНР и защищающей Тайвань державой — США.

Многие в Германии с тихим стоном задаются вопросом: разве у нас и так не хватает проблем? Действительно ли военные учения у берегов Тайваня должны приводить наши силы в состояние боевой готовности? «К сожалению, да», — отвечает на эти вопросы корреспондент Der Spiegel в Пекине Георг Фарион.

Даже если в наши дни дело не дойдёт до настоящей войны, развитие системного конфликта между двумя сверхдержавами несёт в себе угрозу в долгосрочной перспективе, причём последствия будут такими, что на их фоне померкнет даже конфликт между Россией и Украиной, уверяет автор статьи. Германия уже сейчас особенно остро ощущает экономические, социальные и политические последствия военных действий из-за своей энергетической зависимости от Москвы. Однако ещё меньше Берлин готов к последствиям разрыва между Китаем и США. У политики и бизнеса осталось не так много времени, чтобы изменить ситуацию.

Задавшись целью восстановить Китай в качестве мировой державы, правительство Си Цзиньпина не только становится всё более авторитарным внутри страны, но и действует всё более безжалостно за её пределами, пишет немецкий журнал. Сейчас Тайвань переживает это особенно болезненно.

Но Литва, Австралия и Канада также недавно столкнулись с недобросовестным использованием со стороны китайской власти. Китай больше не хочет быть скованным существующими международными нормами, что также отражается в реакции страны на спецоперацию России на Украине: Си непоколебимо поддерживает Путина, а незадолго до начала боевых действий они даже выпустили совместную декларацию, в которой заявили, что хотят реорганизовать систему международных отношений.

Впрочем, как отмечает Der Spiegel, Германия и Европа по крайней мере немного лучше подготовлены к противостоянию, чем несколько лет назад. Политика Ангелы Меркель в стиле «да и аминь» в отношении Китая, ориентированная не в последнюю очередь на интересы немецкой автомобильной и химической промышленности, сейчас явно сменяется на более решительную линию «светофорной» коалиции.

Большие надежды возлагаются на будущую стратегию по Китаю, которая сейчас разрабатывается под руководством министра иностранных дел Анналены Баербок, критически настроенной по отношению к Пекину. Министерство экономики под руководством Роберта Хабека недавно также впервые отказало VW в инвестиционных гарантиях в уйгурском регионе Синьцзян. Кроме того, Германия и ЕС обеспечили себе некоторые инструменты экономической политики, такие как законы о цепочке поставок или процедуры оценки инвестиций. Но этого недостаточно, подчёркивает немецкий журнал.

Немецкая промышленность гораздо глубже и сложнее переплетена с Китаем, чем с Россией. Народная Республика, ВВП которой в 2021 году превысил российский в десять раз, является важнейшим торговым партнёром Германии. Для многих компаний инвестирование в бурно развивающийся Китай долгое время казалось практически неизбежным с точки зрения бизнеса. Но сегодня появляется всё больше признаков того, что глобализированный мир, каким мы его знали до сих пор, может распасться на две экономические сферы — с доминированием Китая и с доминированием Запада, которые будут блокировать доступ друг к другу.

Если немецкая компания игнорирует эту опасность и продолжает полностью полагаться на Китай, она делает это на свой страх и риск. Это особенно актуально для автомобильной промышленности, которая в значительной степени зависит от Китая — в то время как экономика Германии в целом гораздо более устойчива: менее 10% немецкого экспорта идёт в Китай, что в разы меньше, чем в ЕС и США.

Правительство Германии должно направить свою энергию на оказание помощи немецким компаниям в диверсификации их местоположения, поставщиков и источников сырья за пределами Китая, призывает Der Spiegel. Это можно сделать с помощью финансовых стимулов или путём заключения новых соглашений о свободной торговле со странами-партнёрами. Особенно важно создать стимулы для формирования там новых промышленных кластеров, ведь именно благодаря «бесшовному переплетению» цепочек поставок многие компании считают Китай незаменимым местом. Цель должна состоять в том, чтобы воспроизвести это преимущество в других местах.

Проект сопротивления кризису будет тяжёлым, дорогим и неудобным для немецкого бизнеса и политики. Однако отказ от решения этой проблемы, скорее всего, обойдётся намного дороже. На протяжении десятилетий Берлин рассчитывал на то, что Германия будет вечно извлекать выгоду из глобализации — теперь он должен серьёзно подготовиться к тому, что эта эпоха может закончиться. Необходимо освободиться от своей зависимости от Китая — даже если это будет стоить Германии благосостояния, подчёркивает немецкий журнал Der Spiegel.