Hill: США рискуют отстать в космической гонке от России и Китая
Высадившись на Луну, Соединённые Штаты утвердили свой статус лидера космической гонки, начало которой положил в 1957 году Советский Союз запуском на орбиту первого искусственного спутника. Однако, как пишет The Hill, данное противостояние не закончилось, оно только начинается, и теперь США рискуют остаться позади.
Как отмечают авторы материала, хотя Америка и остаётся безоговорочным лидером в этой области, на горизонте маячит риск потерять преимущество перед Китаем и Россией. Пекин идёт напролом со своей космической станцией «Тяньгун», а Москва недавно объявила о намерении выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Вашингтон вот уже много лет полагается на российские корабли «Союз» для доставки астронавтов на МКС и обратно. Разрыв отношений вынуждает страну обратиться к коммерческим партнёрам из частного сектора, таким как SpaceX, которая четырежды доставляла астронавтов НАСА на МКС.
Ссылки по теме
-
CNN: выход России станет сильным ударом для работы МКС
-
BFM TV: конец программы МКС — NASA и «Роскосмос» намерены переключиться на другие проекты
-
NYT: мир с опаской ждёт падения обломков 23-тонной китайской ракеты
-
AFM: доступ в интернет и связь с командованием — генерал США об американской поддержке из космоса действий ВСУ