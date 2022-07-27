CNN: выход России станет сильным ударом для работы МКС

Возможный выход России из проекта МКС станет сильным ударом по работе станции, пишет CNN. Как отмечает издание, пока неясно, сможет ли МКС функционировать без российского участия.

Россия планирует выйти из работы в рамках МКС после 2024 года, пишет CNN, ссылаясь на слова нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова. При этом директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс заявила, что пока не получала от России уведомления о выходе из проекта.

«Русские, как и мы, думают о том, что дальше. Мы планируем после 2030 года совершить переход к коммерческим космическим станциям на низкой орбите: у них похожий план. Они также думают о подобном переходе», — приводит издание слова Гейтенс.

Россия уже не раз угрожала выйти из проекта МКС, однако эта угроза, судя по всему, более основательна и имеет одобрение Владимира Путина, пишет CNN. Как отмечает издание, выход России станет для МКС сильным ударом. При этом ещё две недели назад NASA и «Роскосмос» объявили о сделке по «перекрёстным полётам», в рамках которой в сентябре этого года два российских космонавта отправятся на МКС в американском корабле, а два американских астронавта — в российском. Пока неясно, повлияют ли планы России по выходу из МКС на эту сделку.

CNN напоминает, что администрация Джо Байдена анонсировала намерение продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, однако российская сторона не давал своего утвердительного ответа. При этом бывший астронавт NASA Гарет Рейсман отметил, что американская секция МКС не может функционировать без российской, а российская — без американской. На данный момент неясно, сможет ли станция функционировать без России, отмечает издание.