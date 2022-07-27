CNN: выход России станет сильным ударом для работы МКС
Россия планирует выйти из работы в рамках МКС после 2024 года, пишет CNN, ссылаясь на слова нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова. При этом директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс заявила, что пока не получала от России уведомления о выходе из проекта.
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