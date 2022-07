NYT: мир с опаской ждёт падения обломков 23-тонной китайской ракеты

По оценкам западных экспертов, вероятность того, что обломки 23-тонной китайской тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» при возвращении на Землю в течение ближайшей недели могут кого-то ранить, может достигать одного шанса на несколько сотен. В то же время китайские власти заверяют, что они улучшили свои технологии и теперь способны сбить падающую ступень ракеты, чтобы она упала где-то в необитаемом районе, сообщает The New York Times.

Китай успешно пристыковал к своей космической станции «Тяньгун» новый лабораторный модуль. Для этого днём в воскресенье в космос была запущена ещё одна огромная 23-тонная ракета-носитель — и теперь никто не знает, где именно приземлятся обломки её отработавших ступеней, пишет The New York Times.



Ранее Китай уже дважды осуществлял запуск аналогичной тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5B», которая является сейчас одной из крупнейших в мире, поясняется в статье. И теперь примерно в течение недели «наблюдатели за космическим мусором» со всего мира будут отслеживать траекторию обратного полёта этой ракеты размером примерно с 10-этажный дом, поясняется в статье.



Вероятность того, что её обломки поразят какой-либо объект на Земле, довольно небольшая. Однако она всё же значительно выше уровня, который многие эксперты по исследованию космоса считают приемлемым, подчёркивается в статье.



Эта супермощная ракета была разработана в Китае специально для запуска на орбиту космической станции «Тяньгун». В рамках нынешней миссии в космос был отправлен лабораторный модуль «Вэньтянь», который значительно расширит научно-исследовательский потенциал китайской станции.



Кроме того, после его стыковки добавятся три дополнительных спальных места для астронавтов и ещё один шлюз для выхода в открытый космос, сообщает The New York Time. По состоянию на апрель этого года Китай осуществил в общей сложности шесть миссий в рамках строительства своей космической станции. На её борту уже побывали три экипажа астронавтов, в том числе и трио, которое на этой неделе получит отдельный модуль «Вэньтянь».



Китайские государственные СМИ описывают завершение строительства и ввод в эксплуатацию новой космической станции как шаги, крайне важные для поднятия престижа Китая на мировой арене. Однако во время предыдущих запусков той же ракеты репутации страны был нанесён некоторый ущерб, напоминает автор.



После первого запуска тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» в 2020 году при возвращении на Землю она снова оказалась над территорией Западной Африки. При этом её упавшие обломки нанесли ущерб расположенной в Кот-д'Ивуаре деревне, хотя обошлось без пострадавших, пишет The New York Time.



В то время как после второго запуска в 2021 году ракета-носитель завершила свой путь в Индийском океане, неподалёку от Мальдивских островов, не оставив никаких следов. Тем не менее администратор NASA Билл Нельсон раскритиковал власти Китая. «Очевидно, что Китай не соблюдает со всей ответственностью стандарты в отношении своего космического мусора», — заявил Нельсон.



В свою очередь, Китай отверг эту критику и обвинил США в раздувании «ажиотажа» в СМИ, говорится в статье. «С момента запуска первого искусственного спутника более 60 лет назад не произошло ни одного инцидента, когда обломки кого-то ударили. По оценкам американских экспертов, шансов на то, что это может произойти, меньше, чем один на миллиард», — заявила в этой связи Хуа Чуньин, высокопоставленный представитель Министерства иностранных дел Китая.



Реализация космической программы относится к приоритетам китайского правительства, подчёркивается в статье. Китай уже смог собрать образцы материала на Луне и доставить их на Землю для научных исследований, а также отправить марсоход на Марс, приближаясь к предыдущим достижениям Соединённых Штатов.



«Китай не делает и ещё не сделал ничего такого, чего США пока не сделали в космосе. Однако он уже достигает технического паритета, и это очень беспокоит США», — заявила Джоан Джонсон-Фриз, профессор Военно-морского колледжа США, которая ранее заведовала кафедрой национальной безопасности. Она охарактеризовала китайскую космическую программу как «черепаху» по сравнению с американским «зайцем», но в то же время признала, что «за последние годы черепаха значительно ускорилась», говорится в статье.



Примерно через 15 минут после запуска в воскресенье тяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-5B» успешно вывела космический корабль «Вэньтянь» на намеченную орбитальную траекторию, и примерно через 13 часов после старта он достиг модуля космической станции «Тяньхэ». Китайское космическое агентство при этом не сообщало, что в конструкцию ракеты были внесены какие-либо изменения, отмечает The New York Times.



«Это будет снова та же самая история», — считает Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Центра астрофизики в Кембридже (штат Массачусетс), который отслеживает появление и исчезновение различных объектов в космосе. Если конструкция ракеты не изменилась, то её спуск не будет управляться никакими двигателями, поскольку они не смогут быть перезапущены, поясняется в статье.



Поэтому падение уцелевших после прохождения атмосферы обломков общей массой до нескольких тонн теоретически может произойти в любом месте на пути обратного следования ракеты-носителя, который ориентировочно пролегает в интервале от 41,5 градуса северной широты до 41,5 градуса южной широты, пишет The New York Times.



Это означает, что для Чикаго или Рима, которые находятся немного севернее орбитальных траекторий, никакой угрозы не будет. Однако Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Каир, Сидней и другие города потенциально могут оказаться на пути следования ракеты, хотя предсказать с точностью её траекторию крайне сложно, говорится в статье.



Неисправности также вызывают иногда непреднамеренные неконтролируемые повторные входы в атмосферу. Например, так случилось со второй ступенью ракеты SpaceX, которая упала над штатом Вашингтон в 2021 году. Однако эта ступень Falcon 9 была значительно меньше и весила всего около четырёх тонн, поэтому с меньшей вероятностью могла причинить ущерб или причинить травмы, поясняет The New York Times.



Однако Соединённые Штаты далеко не всегда были так осторожны, как сейчас, при возвращении крупных объектов своей космической программы, отмечается в статье. Когда первая американская космическая станция Skylab упала на Землю в 1979 году, её крупные обломки обрушились на Западную Австралию.



Кроме того, руководство NASA не планировало утилизацию своего спутника для исследования верхних слоев атмосферы UARS после того, как эта миссия была завершена в 2005 году. Шесть лет спустя, когда недействующий спутник размером примерно с городской автобус упал в Тихий океан, расчёты NASA показывали, что вероятность того, что кто-то может быть ранен, составляет примерно один шанс из 3200.



Сейчас Соединённые Штаты и некоторые другие страны стараются избегать неконтролируемого повторного входа в атмосферу космического мусора, если шансы получить травму на земле выше 1 из 10 тысяч, поясняется в статье. Учитывая, что китайская ракета-носитель Long March 5B примерно в три раза массивнее UARS, можно приблизительно предположить, что и риск исходящей от неё угрозы может оказаться в три раза больше.



Статистика показывает, что обычно от 20% до 40% деталей ракеты или спутника не сгорают при входе в атмосферу, сказал Тед Мюльхаупт, эксперт по космическому мусору из исследовательской некоммерческой организации Aerospace Corporation. По предположениям некоторых западных экспертов, вероятность того, что обломки ракеты-носителя Long March 5B могут столкнуться с поверхностью Земли и кого-то ранить, может достигать десятых долей процента.



Во время предстартовой трансляции на телеканале CGTN бывший сотрудник Китайского национального космического управления Сюй Яньсун упомянул об инциденте 2020 года в Кот-д'Ивуаре. По его словам, с тех пор Китай «улучшил» свои технологии и в состоянии сбить падающую ступень ракеты, чтобы она упала где-то в необитаемом районе. Однако он не сообщил никаких подробностей, говорится в статье.



При этом уже в октябре этого года Китай выведет на орбиту второй лабораторный модуль «Мэнтянь», чтобы завершить сборку своей космической станции «Тяньгун». Для его запуска также планируется использовать тяжёлую ракету-носитель «Чанчжэн-5B»— и, скорее всего, история повторится, что также вызывает беспокойство экспертов, заключает The New York Times.