Bloomberg: Китай активно соперничает с США в освоении космоса

Китайские власти обнародовали новые подробности о завершающем этапе работ по строительству космической орбитальной станции «Тяньгун», к созданию которой Пекин приступил после того, как США запретили ему принимать участие в развитии МКС. Когда Китай сможет довести строительство до конца, он станет единственной на данный момент страной мира, которая начнёт эксплуатировать собственную космическую станцию, отмечает Bloomberg. В то же время США пытаются привлечь всё больше стран к подписанию собственноручно разработанных соглашений, касающихся регулирования деятельности в космосе в будущем.

Китай обнародовал новые подробности о завершающих этапах работ на своей космической станции «Тяньгун», которую он строит, чтобы бросить вызов США, сообщает Bloomberg. Этот орбитальный аппарат начал создаваться после того, как Вашингтон запретил Пекину участвовать в развитии Международной космической станции, поясняется в статье.



Сообщается также, что уже вскоре на «Тяньгун» стартуют китайские астронавты, а к октябрю запланированы лабораторные исследования. Как передают государственные китайские СМИ, космический корабль «Шэньчжоу-14», который в июне должен доставить трёх астронавтов на борт новой станции для шестимесячной миссии, в воскресенье был перемещён на стартовую площадку, расположенную на космодроме Цзюцюань во Внутренней Монголии.



После этой миссии Китай планирует отправить на орбиту один из лабораторных компонентов станции в июле, а второй — в октябре. Вслед за космическими лабораториями грузовой корабль «Тяньчжоу-5» и экипаж «Шэньчжоу-15» должны прибыть к «огромному орбитальному аванпосту» примерно в конце года, поясняется в статье.



На прошлой неделе Китай также опубликовал новое высокоточное изображение станции «Тяньгун», которая находится на орбите на высоте около 400 км над Землёй. Изображение новой космической станции было распространено на официальном веб-сайте Китайской пилотируемой космической программы, пишет Bloomberg.



Китай публиковал некоторые фотографии станции и раньше, однако новое изображение позволяет зрителям подробнее рассмотреть определённые части. В частности, там видны такие детали, как зелёные полосы вокруг нескольких цилиндров, оранжево-чёрные солнечные панели и китайские флаги снаружи. Сообщается, что кабина станции будет вмещать шесть человек, которые смогут занять более 110 кубических метров пространства. Также там будет два выходных люка для космонавтов и ещё один для грузов.



Как только строительство станции «Тяньгун» будет завершено, Китай станет единственной страной, которая будет эксплуатировать собственную космическую станцию, добавив это в копилку своих последних достижений в космосе. В частности, он смог осуществить посадку аппарата на Марс в прошлом году, а также на обратной стороне Луны в 2019 году, напоминает Bloomberg.



В то же время марсоход «Чжуронг», который Китай доставил на Марс в прошлом году, временно перешёл в «спящий режим» из-за пыльной бури на поверхности планеты. Об этом сообщили государственные СМИ со ссылкой на Китайское национальное космическое управление, которое прогнозирует, что марсоход сможет возобновить свою работу примерно в декабре.



Власти Китая под руководством Си Цзиньпина в последние годы активизировали усилия, чтобы бросить вызов США как доминирующей державе в космосе, подчёркивается в статье. В частности, они разработали совместный проект с Россией по созданию лунной исследовательской станции. Кроме того, Пекин выступает против продвигаемых Вашингтоном «соглашений Артемиды», которые призваны регулировать различные аспекты деятельности в космосе в будущем.



Китайские государственные СМИ раскритиковали соглашения как попытку создать «космический блок НАТО», поясняется в статье. Тем не менее пока США удаётся привлекать всё больше стран для поддержки своих планов по развитию космоса. В частности, Колумбия стала 19-й страной, подписавшей эти соглашения 10 мая этого года, в то время как Пекин пока отстаёт от Вашингтона в поиске союзников для освоения космоса, пишет Bloomberg.