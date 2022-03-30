CBS News: «Дружба на всю жизнь» — американский астронавт поделился впечатлениями о пребывании на МКС с россиянами

Астронавт NASA Марк Ванде Хай, который провёл на Международной космической станции почти год и установил новый рекорд для США, успешно вернулся на Землю на российском корабле «Союз МС—19» вместе с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Обратный полёт прошёл по плану, несмотря на обострение геополитической обстановки и новые санкции против России, передаёт CBS News.

Несмотря на обострение отношений между Россией и США на фоне спецоперации на Украине, астронавт NASA Марк Ванде Хей, который в апреле прошлого года был доставлен на Международную космическую станцию ​​на борту российского космического корабля «Союз», благополучно вернулся на Землю также при помощи «Союза» вместе с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Обратный полёт прошёл в полном соответствии с планом, и в среду 30 марта они приземлились в степи Казахстана недалеко от города Джезказган, сообщает CBS News.



При этом Ванде Хей установил новый рекорд для США: он пробыл на МКС 355 дней, что стало самым продолжительным пребыванием на орбите для американских астронавтов, отмечается в статье. Его миссия была завершена успешно, несмотря на рост напряжённости в отношениях двух сверхдержав, включая угрожающую риторику и даже шутки на тему того, что из-за санкций астронавту придётся остаться на борту МКС.



Ванде Хей и российский космонавт Дубров, для которого этот полёт был первым, провели на орбите 355 дней, совершив 5680 витков вокруг Земли, сообщается в статье. Благодаря этому общая длительность пребывания Ванде Хея в космосе с учётом предыдущих космических миссий достигла 523 дней, что позволило ему занять третье место в списке самых опытных астронавтов США.



На вопрос о том, как ему удавалось сохранять позитивный настрой на протяжении такого долгого полёта, находясь вдали семьи и друзей, рекордсмен рассказал ранее в интервью CBS News, что он старался сосредоточиться на каждом текущем дне и не думать о том, сколько времени ещё остаётся до возвращения на Землю. «И мне очень сильно повезло, что у меня есть такие замечательные товарищи по команде. Все здесь просто фантастически ладят, и это очень приятно», — подчеркнул Ванде Хей.



Он также выразил надежду, что его рекорд будет побит и это станет ещё одним успехом нашей американской космической программы. Однако сам Ванде Хей больше не вернётся в космос, поскольку пообещал жене, что эта миссия будет для него последней, поясняется в статье. «Я очень, очень благодарен за эту удивительную возможность подняться на космическую станцию, быть здесь с такими замечательными людьми, которых я буду считать друзьями на всю оставшуюся жизнь, чтобы служить своей стране и всему человечеству», — подчеркнул американский космонавт, добавив, что МКС для него «очень особенное место».



По его словам, он также взял за правило медитировать по 20 минут каждый день, любуясь из космоса захватывающими видами Земли среди звёздного моря. Дубров и Ванде Хей были запущены с космодрома Байконур на борту корабля «Союз» 9 апреля 2021 года вместе с командиром космического корабля Олегом Новицким. Но когда они взлетали, то ещё точно не знали, как долго может продлиться их пребывание в космосе, поясняется в статье.



Перед возвращением на Землю уходящий командир 66-й экспедиции Антон Шкаплеров передал астронавту NASA Томасу Маршберну символический «ключ» от МКС на традиционной церемонии смены командования, отмеченной объятиями и рукопожатиями, без намёка на разногласия, угрожающие американо-российским отношениям на Земле. «Я очень горжусь тем, что был командиром этого замечательного экипажа. Даже если у людей проблемы на Земле, на орбите мы — один экипаж. Я думаю, что МКС — это символ дружбы и сотрудничества, а также символ будущего освоения космоса», — подчеркнул российский космонавт.



Машберн в ответ поблагодарил Шкаплерова и заявил, что для него большая честь принять командование Международной космической станцией и продолжить это международное партнёрство, сообщается в статье. Попрощавшись со своими семью товарищами, которые остались на МКС, Шкаплеров, Ванде Хей и бортинженер Пётр Дубров перешли на борт корабля «Союз» и отстыковались от российского модуля «Рассвет», чтобы успешно вернуться в среду на Землю.



После приземления их встретили российские специалисты, а также врачи и вспомогательный персонал из NASA, которые прибыли в Казахстан накануне. После отдыха Ванде Хей и его команда поддержки отправятся обратно в Космический центр Джонсона в Хьюстоне. А Шкаплеров и Дубров на борту российского самолёта прибудут в Центр подготовки космонавтов в Звёздном городке под Москвой, заключает CBS News.