BFM TV: конец программы МКС — NASA и «Роскосмос» намерены переключиться на другие проекты

Объявление о выходе России из проекта МКС в 2024 году не стало сюрпризом для других космических агентств, однако без неё эксплуатация станции в принципе не возможна, рассказал в эфире BFM TV научный эксперт «Космического городка» в Тулузе Оливье Санги. В то же время «Роскосмос» и NASA с партнёрами намерены постепенно сокращать финансирование этой международной программы, чтобы сосредоточиться на других задачах.

ЭШЛИ ШЁВАЛЬЕ, ведущая BFM TV: Доброе утро, Оливье Санги! Вы сейчас работаете специалистом в (тематическом парке. — ИноТВ) «Космический городок» в Тулузе. На МКС партнёры взаимозависимы. Чтобы мы поняли — кто что делает на МКС?

ОЛИВЬЕ САНГИ, научный эксперт в «Космическом городке» в Тулузе: Действительно, они взаимозависимы и управляют модулями. В целом, Международная космическая станция делится на две большие части: российский сегмент, где находится модуль «Заря», главным образом поддерживающий орбиту МКС, и американо-европейско-японский сегмент с канадской роботизированной рукой, который, говоря в целом и упрощая, обеспечивает станцию электроэнергией и позволяет проводить научные опыты.

ДАМЬЕН ГУРЛЕ, ведущий BFM TV: Означает ли это — раз, как вы говорите, российский модуль поддерживает орбиту, — что без России станет намного сложнее выполнять эту задачу?

ОЛИВЬЕ САНГИ: Теоретически это даже невозможно, потому что Международная космическая станция представляет собой одно целое, то есть с самого начала, когда был подписан договор о сотрудничестве, как раз особо подчёркивалось, что её невозможно будет разделить. Энергетический блок составляет огромную часть американского сегмента, поддерживание орбиты по большей части зависит от российского сегмента.

При этом объявление (о том, что Россия выходит из проекта МКС. — ИноТВ) в 2024 году, — это не новость: Россия уже на протяжении нескольких лет говорила, что хочет прекратить своё участие после 2024 года, что очень неопределённо, в то время как NASA и другие партнёры хотели продолжить работу до 2030 года.

ЭШЛИ ШЁВАЛЬЕ: Что станет с МКС?

ОЛИВЬЕ САНГИ: В любом случае, МКС — это программа, которая завершится примерно в 2030 году. На самом деле агентства — российское или NASA и его партнёры — разрабатывают новые программы. NASA, Европейское космическое агентство, Канада и Япония нацелены на Луну, то есть намерены отправить на лунную орбиту станцию Gateway. А две такие масштабные программы невозможно вытянуть финансово. Так что случится в 2030 году? Всё внимание сосредоточится на станции Gateway. Таким образом бюджет на одну программу хотят понизить, чтобы поднялся бюджет на другую, вот так просто. И со стороны России то же самое. У России с 2024 года — 2024 год выбрали неслучайно — должна появиться собственная станция РОСС — Российская орбитальная космическая станция, теперь национальная, а не международная. Так что Россия хочет, чтобы зависимость от МКС снижалась, а расходы на новую программу увеличивались.

ДАМЬЕН ГУРЛЕ: Так что это конец совместной программы. Спасибо большое, Оливье Санги, что этим утром ответили на вопросы BFM TV.