Le Monde: Европе предложили стратегию, как пережить зиму без российского газа

Три брюссельских экономиста в своей статье для Le Monde описали программу из 7 пунктов, которая, по их мнению, должна помочь справиться с нехваткой газа в Европе этой зимой. По их словам, нынешний кризис проистекает в том числе из-за «энергетического шантажа Путина», который европейцам нужно побороть, но при этом не забыть и о глобальной цели: выйти к нулевым углеродным выбросам.

«Европа находится посреди беспрецедентного энергетического урагана. За последние месяцы три шока одновременно подтолкнули Европейский союз к худшему энергетическому кризису, которого он ещё не знал», — пишут три экономиста из брюссельского экономического института Bruegel в статье для Le Monde.

Первый шок — последствия пандемии. Из-за кризиса инвестиции в нефть и газ сильно сократились, и, когда рынок стал восстанавливаться, возник дефицит, а далее, как следствие, рост цен.

Во-вторых, Россия, по словам авторов статьи, манипулировала европейскими рынками с лета 2021 года, сокращая свой экспорт и не заполняя хранилища «Газпрома» в ЕС. И с тех пор Россия использует свои поставки как рычаг для достижения целей, чтобы заставить европейские страны облегчить санкции. С начала июля Россия отправляет в Европу лишь треть предусмотренных объёмов энергоресурсов, и правительствам приходится вливать многомиллиардные субсидии.

Плюс к этому в Европе произошёл ряд совпадений, которые обострили ситуацию. Так, Франции пришлось закрыть половину своих атомных реакторов, что увеличило её потребность в газе. Из-за сильной засухи снизился уровень рек и озёр, что ставит под угрозу гидроэлектростанции, а также сказывается на обычных электростанциях, которым нужно охлаждение и водные пути для доставки топлива.

В итоге у Европы этой зимой не будет достаточного количества энергоресурсов. И это представляет для Европы мощнейший системный кризис как с точки зрения экономики, так и с точки зрения политики. Этот энергетический кризис не только вводит ЕС в спираль экономической рецессии и социальной напряжённости, но и ставит политическое единство ЕС под угрозу со стороны энергетического протекционизма, пишут авторы статьи. Это способствует ослаблению внешней политики Европы, в частности её единства в отношении украинского кризиса.

«Стратегия Путина, который использует энергетику как оружие, чтобы ослабить европейскую поддержку Украины, теперь всем очевидна, — отмечают эксперты. — Чтобы не поддаваться на шантаж, европейские руководители должны подготовить контрнаступление ввиду тяжёлой осени. Если энергетическим выбором правильно управлять, углубить европейскую интеграцию и ускорить инвестиции, то ЕС может привести к краху путинской стратегии, при этом помочь переходу на более чистую и более доступную энергетику».

Чтобы к этому прийти, европейским лидерам нужно создать рынок, который объединил бы в себе все ещё не разработанные энергоресурсы, пишет автор статьи. Прежде всего авторы статьи советуют европейским руководителям сделать рынок энергоресурсов более подвижным. Так, французские АЭС и немецкие угольные электростанции помогут снизить зависимость от российского газа. Свою лепту внесут запасы газа в Нидерландах. Если временно снизить нормы по загрязнению атмосферы, это тоже поможет сократить зависимость от России. Хотя авторы статьи признают, что для всех этих мер нужен будет сложный политический компромисс и пересмотр некоторых достижений в социальной и экологической сфере.

Во-вторых, общие поставки газа помогут сократить конфликтный потенциал между государствами. Кроме того, они позволят снизить финансовые и политические издержки, а также использовать общие запасы газа, чтобы поставлять энергию самым незащищённым слоям населения.

В-третьих, по словам авторов статьи, все страны должны предпринять честные усилия, чтобы сократить спрос там, где это возможно. «Политики должны объяснить гражданам, что существует связь между потреблением энергии домохозяйствами и сохранением рабочих мест и мира», — отмечается в статье. Авторы предлагают рассмотреть предложения по ограничению скорости движения на дорогах и снижению минимальной температуры в зданиях.

В-четвёртых, авторы статьи напоминают про важность вовлечённости политиков в этот вопрос. А в-пятых, они предлагают создать фонды, куда можно было бы привлекать деньги для финансирования сложных решений. Например, чтобы возместить убытки жителям Нидерландов, которые могут пострадать от землетрясений из-за добычи газа.

В-шестых, государства должны помогать самым уязвимым домохозяйствам, но при этом не допускать отхода от уже принятых мер, которые должны способствовать сокращению потребления энергии. Учитывая отсутствие баланса в бюджете ЕС, помогать в этом должны и общеевропейские фонды.

Наконец, авторы статьи предупреждают, что краткосрочные меры не должны отвлекать внимание от долгосрочных мер, которые направлены на сокращение использования углеводородов. У ЕС уже есть амбициозные планы, которые не смогут работать, если у Европы не получится справиться с будущей зимой. Кроме того, авторы напоминают о важности работы над программами по электрификации, по улучшению структурной энергетической эффективности, цифровизации сетей, внедрению возобновляемых источников энергии, реформе общественного транспорта.

Авторы статьи в Le Monde уверены, что эти предложения помогут самым зависимым экономикам, вроде немецкой, пережить зиму без российского газа, а самым сильным экономикам — взять на себя часть ответственности. Всё вместе это поможет выйти к углеводородной нейтральности и «привести к неудаче энергетического шантажа Путина».