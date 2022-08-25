Spectator: у стран Запада не получается коллективно изолировать Россию
Рост цен на электроэнергию даёт представление о том, во что британцам обходятся санкции, введённые против России. Как пишет The Spectator, согласно показателям в сфере торговли, опубликованным Управлением национальной статистики, Великобритания достигла одной из своих главных целей: она преодолела зависимость от российских энергоносителей. Однако это совсем не означает, что страна ограждена от проблем с поставками газа, с которыми сталкиваются Германия и другие европейские страны.
Как продолжает автор материала, хотя Лондон импортирует больше СПГ из США и Катара и, более того, в последние месяцы реэкспортирует его часть в континентальную Европу, он остаётся в конце европейского трубопровода, на восточной оконечности которого голубое топливо подаёт Россия. И, когда наступит зима, нехватка российского газа скажется на британских запасах.
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