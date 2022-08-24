Guardian: Финляндия хочет избавиться от роли транзитного пункта для российских туристов на пути в Европу

В Финляндии растёт недовольство увеличением числа российских туристов, пишет The Guardian. Ранее власти страны объявили о сокращении количества виз, выдаваемых россиянам, до 10% от текущего уровня. Однако, по словам министра иностранных дел Пекки Хаависто, Финляндия стала «транзитной страной» для россиян, которые «приезжают в Финляндию по шенгенским визам, выданным другими странами», а затем продолжают свой путь в Европу. Теперь страна намерена поднять вопрос запрета на въезд для российских туристов на уровне ЕС.

Porsche, Bentley и другие роскошные автомобили с российскими номерами заполнили парковку в аэропорту Хельсинки. Финляндия стала важным транзитным пунктом для российских туристов, направляющихся в Европу, пишет The Guardian.

Как утверждает издание, на автостоянке в аэропорту Хельсинки можно наблюдать «десятки, если не сотни автомобилей премиум-класса с российскими номерами, в том числе новый седан S-Класса Mercedes-Benz и Porsche 911 Turbo S».

«Уму непостижимо, — сказал финский путешественник Юсси Хирвонен, покинув парковку. — Я бы хотел, чтобы их здесь не было, пока ситуация на Украине не будет урегулирована».

После начала российской спецоперации на Украине ЕС закрыл своё воздушное пространство для российских самолётов. Россиянам, направляющимся в Европу, приходится пересекать границу на автомобиле или выбирать более сложные маршруты с пересадками.

С тех пор как в июле Россия сняла все введённые из-за коронавируса ограничения на пересечение границы, число российских туристов в Европе резко возросло, а в некоторых европейских странах усилились призывы запретить россиянам въезд в шенгенскую зону.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия стала «транзитной страной» для россиян. «В аэропорту Хельсинки в настоящее время наблюдается большой наплыв российских туристов», — добавил он.

На прошлой неделе Хаависто объявил, что с 1 сентября Финляндия сократит число туристических виз, выдаваемых россиянам, до 10% от текущего уровня.

При этом россияне продолжают въезжать в Финляндию по шенгенским визам, выданным другими странами ЕС. «Они приезжают сюда по шенгенским визам, выданным другими странами, а затем через аэропорт Хельсинки продолжают свой путь дальше», — отметил Хаависто.

По данным опроса, проведённого финской пограничной службой в августе, около двух третей россиян, пересекающих границу Финляндии, делают это по шенгенской визе, выданной другой страной.

«Венгрия, Испания, Италия, Австрия, Греция и Испания выдают визы россиянам в обычном режиме и, как правило, ежегодно входят в число лидеров по числу выданных виз», — подчеркнул Мерт Шашиоглу, сотрудник финской пограничной службы. Многие страны Восточной Европы прекратили выдачу туристических виз россиянам вскоре после 24 февраля. Гражданам России с визами, выданными другими странами ЕС, разрешено въезжать во все страны Шенгенской зоны.

Во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва намерена выработать «региональное решение» для запрета на въезд российских туристов, если страны-члены ЕС не смогут достичь договорённости на уровне всего объединения. «Если мы не придём к единому мнению, мы не исключаем возможности выработки регионального решения, которое включало бы страны Прибалтики, Польшу и, возможно, Финляндию», — отметил он.

Хаависто подчеркнул, что Шенгенское соглашение не позволяет Финляндии закрывать границу для определённых граждан, так как подобные санкции могут быть приняты только на уровне ЕС. «Поскольку Финляндия и страны Прибалтики планируют ограничить действие этих виз, было бы хорошо, если бы все страны ЕС приняли аналогичные решения», — заявил он.

Финляндия намерена поднять этот вопрос на следующей встрече министров иностранных дел ЕС в Чехии 30 августа, передаёт The Guardian.