RS: запреты на русское искусство и на визы для россиян играют на руку Путину
При холодной войне Советский Союз запрещал своим гражданам путешествовать в страны Запада. Выезжать в «капиталистические страны» тогда могли лишь немногие привилегированные: чиновники, дипломаты, шпионы и проверенные интеллектуалы могли путешествовать. Однако даже этих проверенных людей держали под контролем, и не зря: оказалось, что по мере того, как молодое поколение советской элиты больше узнавало о Западе, его представители теряли веру в коммунизм и проявляли большую склонность к реформам. Как считает британский специалист по России, ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатол Ливен, именно поэтому запрещать россиянам въезд со стороны самого Запада было бы контрпродуктивно.
Как продолжает эксперт в статье для Responsible Statecraft, раньше Запад давал правильный ответ на стратегию самоизоляции: он предлагал убежище практически любому советскому гражданину, которому удавалось вырваться за границу. Западные радиостанции старались подорвать советскую самоизоляцию, ведя вещание на Советский Союз на русском и других языках народов СССР. При этом западным радиостанциям пришлось столкнуться с постоянными попытками глушения со стороны советских спецрадиостанций.
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