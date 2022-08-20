Politico: Греция и Кипр отвергли идею запретить выдачу виз россиянам

Афины и Никосия не поддержали запрет на выдачу туристических виз россиянам, желающим посетить ЕС. Постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу заявил, что это было бы решением «в неправильном направлении», передаёт Politico.

Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу туристических виз россиянам, желающим посетить ЕС. Такими образом они отвергли призывы украинского президента Владимира Зеленского ввести подобное ограничение, пишет Politico.

«Это было бы решением в неправильном направлении», — заявил постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу. Чиновник усомнился, что эта мера в отношении россиян «имеет какую-либо ценность». Он также отметил, что власти острова выдают визы «даже гражданам Турции», поскольку верят в необходимость поддерживать контакты между людьми.

По словам Politico, на Кипре проживает многотысячная русскоязычная диаспора. Более того, до начала спецоперации на Украине россияне составляли 25% от всех туристов, прибывающих на островное государство.

«Мы не должны мешать этим сообществам контактировать с семьями и друзьями, — добавил Корнелиу. — Главное оружие — европейское единство, и наши партнёры должны уважать чувствительность других в этом вопросе».

Издание напоминает, что правительство Кипра поддержало ужесточение европейских санкций против Москвы, несмотря на высокие экономические потери. Но, по словам местных чиновников, хотя ограничения заставили уйти многие компании, в стране растёт число российских, белорусских и украинских предпринимателей.

Соседняя Греция, «вопреки её сильным русофильским настроениям», стала одной из первых стран ЕС объявившей об отправке оружия Киеву. Но, как заверили Politico представители правительства, Афины также не рассматривают возможность изменения статуса российских виз.

В июле в Греции наблюдался «впечатляющий» приток туристов из Турции и Сербии. По утверждению чиновников, большую часть приезжих составляли россияне, хотя в распоряжении издания не оказалось официальных подтверждений этой информации.

В последние недели ряд стран ЕС, в том числе прибалтийские республики и Финляндия, выступили за закрытие въезда для россиян. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече европейских министров иностранных дел в Праге в конце августа, отмечает Politico.