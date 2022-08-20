RND: лидер немецких зелёных против запрета на въезд в ЕС для россиян

Лидер зелёных Германии Омид Нурипур раскритиковал идею запретить выдачу россиянам туристических виз в ЕС, сообщает RND. Таким образом, политик занял по этому вопросу такую же позицию, как и канцлер Олаф Шольц. Нурипур подчеркнул, что, учитывая высокий уровень поддержки президента Путина в России, подобное решение было бы неверным.

Лидер немецких зелёных Омид Нурипур выступил с критикой рассуждений о том, чтобы больше не выдавать краткосрочные визы гражданам России для посещения ЕС, сообщает Редакционная сеть Германии RND.

По замечанию издания, такая позиция сближает руководителя зелёных с канцлером Олафом Шольцем, который уже успел дать понять, что выступает против соответствующего предложения, обсуждаемого в Европейском союзе.

Как подчёркивает RND, на фоне украинского конфликта и проблем с газом всё больше западных стран самостоятельно принимают решения об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам.

В интервью немецкому пресс-агентству DPA Омид Нурипур сказал, что понимает чувства тех, кто в связи с жестокими военными действиями на Украине хочет добиться того, чтобы туристические поездки российских граждан в ЕС прекратились, сказал лидер Партии зеленых Омид Нурипур в интервью Deutsche Presse-Agentur.

Учитывая высокий уровень поддержки президента Владимира Путина в России, «мы также должны дать понять, что поступать так нельзя», добавил лидер зелёных Германии. С другой стороны, опыт верховенства закона в странах Евросоюза — это то, «что очень, очень полезно, особенно против таких диктатур», подчеркнул Нурипур.