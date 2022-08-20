RND: лидер немецких зелёных против запрета на въезд в ЕС для россиян
Лидер немецких зелёных Омид Нурипур выступил с критикой рассуждений о том, чтобы больше не выдавать краткосрочные визы гражданам России для посещения ЕС, сообщает Редакционная сеть Германии RND.
По замечанию издания, такая позиция сближает руководителя зелёных с канцлером Олафом Шольцем, который уже успел дать понять, что выступает против соответствующего предложения, обсуждаемого в Европейском союзе.
Как подчёркивает RND, на фоне украинского конфликта и проблем с газом всё больше западных стран самостоятельно принимают решения об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам.
В интервью немецкому пресс-агентству DPA Омид Нурипур сказал, что понимает чувства тех, кто в связи с жестокими военными действиями на Украине хочет добиться того, чтобы туристические поездки российских граждан в ЕС прекратились, сказал лидер Партии зеленых Омид Нурипур в интервью Deutsche Presse-Agentur.
Учитывая высокий уровень поддержки президента Владимира Путина в России, «мы также должны дать понять, что поступать так нельзя», добавил лидер зелёных Германии. С другой стороны, опыт верховенства закона в странах Евросоюза — это то, «что очень, очень полезно, особенно против таких диктатур», подчеркнул Нурипур.
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