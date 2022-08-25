Forbes: «хуже, чем в Мексике» — из-за антироссийских санкций Европа становится третьим миром
Сегодня европейскому фондовому рынку тяжелее всего в западном мире. С начала года он упал на 22% и отстаёт от американского почти на 10 базисных пунктов. Даже развивающиеся рынки и те чувствуют себя лучше: инфляция в Европе хуже, чем в Мексике, — даже в Великобритании и Германии. Как пишет Forbes, главная причина — санкции против российских энергоносителей, которые повлекли за собой резкий скачок цен на сырьевые товары, и европейская экономика пострадала сильнее всех.
Как продолжает автор материала, некоторые считают, что это даже к лучшему, ведь, отказавшись от российских нефти и газа, лидеры Европейского союза докажут всем государствам-членам и их народам, что уводят экономику прочь от ископаемого топлива. Однако ни эти шаги, ни риторика не отвадят Европу от ископаемого топлива. Наоборот, они бесконечно далеки от правды: ради отказа от российского газа им даже пришлось вернуться к углю, и они жгут его всё больше, лишь бы свет не потух окончательно, и даже завозят саудовскую нефть, покуда саудовцы для собственного использования перешли на российскую.
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