Washington Post: санкции Запада ощутимы, но не сокрушают экономику России

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Rzeczpospolita: Варшава не хочет видеть у себя россиян, кроме тех, которых «преследуют» Rzeczpospolita
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Риккьярдо по окончании сезона покинет команду «Формулы-1» McLaren
Австралийский пилот Даниэль Риккьярдо принял решение прекратить сотрудничество с командой «Формулы-1» McLaren.
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Один человек погиб и двое пострадали при пожаре на складе в Москве
Один человек погиб и двое пострадали в результате возгорания на складе в Москве.
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Кабмин компенсирует бизнесу до 1,3 млрд рублей за использование СБП в этому году
Российское правительство компенсирует бизнесу до 1,3 млрд рублей за использование системы быстрых платежей (СБП) в 2022 году. Министр экономического развития Максим Решетников представил доклад о компенсации.
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Экс-глава Крымского футбольного союза: объединённый чемпионат может пройти в 2023 году
Бывший президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что объединённый футбольный чемпионат с участием команд из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также, возможно, крымских клубов состоится в 2023 году.
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Небензя пояснил, что Зеленский для выступления на Совбезе ООН должен присутствовать в зале
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пояснил, что российская делегация выступила против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского на Совбезе, потому что правила в таком случае предусматривают его физическое присутствие в зале заседаний.
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Новицкий — о переходе Дмитриевой в сборную Израиля: сложно назвать это потерей для России
Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий прокомментировал смену спортивного гражданства российской фигуристки Марии Дмитриевой на израильское.
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На складе в Москве произошёл пожар
На складе на севере Москвы произошло возгорание.
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Бестемьянова объяснила, почему российские фигуристы решают выступать за другие сборные
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о причинах смены спортивного гражданства российскими спортсменами.
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В комитете «Победа» сообщили, что в Молдавии потушили вечный огонь на одном из мемориалов
На мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», расположенном в Новоаненском районе Молдавии, потушен вечный огонь, сообщил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
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Дата визита делегации ФНЛ в Крым будет определена на следующей неделе
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин рассказал, когда делегация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) намерена посетить полуостров.
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Рогов заявил об обеспечении высокой безопасности для миссии МАГАТЭ во время визита на ЗАЭС
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти региона обеспечат экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на ЗАЭС высший уровень безопасности.
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YouTube заблокировал аккаунт ОАК
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российской Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
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МИД России: уничтожение памятника освободителям Риги неприемлемо для цивилизованной страны
Уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия. Такое заявление опубликовал МИД России.
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TVNET: при сносе памятника освободителям Риги раскололась скульптура «Мать-Родина»
Согласно кадрам, опубликованным порталом TVNET, при сносе памятника освободителям Риги, расположенного в латвийской столице в парке Победы, раскололась скульптура «Мать-Родина».
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Ничушкин: готов вернуться в «Трактор» после окончания контракта с «Колорадо»
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился ближайшими планами на будущее.
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ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS по району Новой Каховки и ГЭС
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО HIMARS по району Новой Каховки и ГЭС.
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Суд в Сочи оштрафовал мужчину на 3 миллиона рублей за фейки о ВС России
Центральный районный суд Сочи оштрафовал местного жителя на 3 млн рублей за распространение в соцсетях ложной информации о действиях армии России «по мотивам политической и национальной ненависти».
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Зеленский по видеосвязи намерен принять участие в заседании СБ ООН по Украине
Украинский президент Владимир Зеленский по видеосвязи намерен принять участие в заседании Совбеза ООН по Украине.
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В Иркутской области зарегистрировали 625 случаев коронавируса за сутки
В Иркутской области зарегистрировали 625 случаев коронавируса за последние сутки.
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Карцев назвал провалом «Динамо» разрыв сделки по аренде
Полузащитник Эден Карцев прокомментировал новость о разрыве сделки между московским «Динамо» и «Маккаби» из Нетании по его аренде.
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В Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные вновь начали обстрел Энергодара.
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В Оренбургской области выявили 248 случаев коронавируса за сутки
В Оренбургской области выявили 248 случаев коронавируса за последние сутки.
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Британия поставит украинской армии партию микродронов и барражирующих боеприпасов
Подавший в отставку британский премьер Борис Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи в размере £54 млн для украинской армии, который будет включать в себя микродроны и барражирующие боеприпасы.
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В Приморье зафиксировали 651 случай COVID-19 за сутки
В Приморском крае зафиксировали 651 случай COVID-19 за сутки. Вылечились 597 жителей.
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ТАСС: IKEA намерена в будущем вернуться на российский рынок
Компания IKEA не ищет покупателя бизнеса в России и намерена вновь открыть магазины и склады в стране в течение ближайших двух лет, рассказал ТАСС источник, близкий к компании.
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Создана Лига Содружества по футболу для команд ЛНР, ДНР, Абхазии и Южной Осетии
Принято решение о создании Лиги Содружества по футболу, в которую войдут команды ЛНР, ДНР, Абхазии и Южной Осетии.
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Роспотребнадзор рекомендовал ввести в Курской области масочный режим для госслужащих
Управление Роспотребнадзора по Курской области рекомендует ввести масочный режим для государственных служащих.
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В Татарстане подтвердили 138 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане подтвердили 138 случаев COVID-19 за последние сутки.
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Спортивный директор «Адана Демирспор» назвал Дзюбу лучшим футболистом России
Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк прокомментировал дебют российского форварда Артёма Дзюбы за турецкий клуб.
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В Крыму зарегистрировали 405 случаев COVID-19 за сутки
В Крыму зарегистрировали 405 случаев COVID-19 за последние сутки.
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Иранский министр нефти: Иран и Россия вскоре подпишут договор о своповых поставках газа
Иранский министр нефти Джавад Оуджи заявил, что Иран и Россия в ближайшее время подпишут договор о своповых поставках газа.
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В Госдуме поддержали выплату семьям школьников на освобождённых территориях Украины
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала поручение президента России Владимира Путина правительству единовременно выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и освобождённых частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.
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В Удмуртии выявили 325 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 325 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 35 жителей.
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В Екатеринбурге введут особый противопожарный режим с 25 августа
Власти Екатеринбурга приняли решение о введении на территории города особого противопожарного режима.
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Невролог Толмачёва дала рекомендации по выбору школьного рюкзака для ребёнка
Невролог Виктория Толмачёва дала рекомендации по выбору школьного рюкзака для ребёнка, чтобы сохранить его здоровье.
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Жителей ЯНАО предупредили о сильном ветре 25 августа
МЧС предупредило жителей Ямало-Ненецкого автономного округа о сильном ветре, до 22 м/с, который ожидается в регионе в четверг, 25 августа.
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Джонсон прибыл в Киев с визитом
Ушедший в отставку, но всё ещё исполняющий свои обязанности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев.
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ФАС получила ходатайства о сделках VK и «Яндекса»
Федеральная антимонопольная служба России получила от VK и «Яндекса» ходатайства о приобретении сервисов Delivery Club, «Новости» и «Дзен».
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Кавазашвили: Максименко сможет заменить Селихова в «Спартаке»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал самого сильного на данный момент голкипера московской команды.
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Депутат Чепа назвал варварством действия Латвии в отношении памятника освободителям Риги
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал возобновление демонтажа памятника освободителям Риги.
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В Израиле подтвердили оформление перехода российской фигуристки Дмитриевой
В Федерации фигурного катания Израиля рассказали о ходе оформления смены спортивного гражданства Марии Дмитриевой из России.
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Патрушев заявил о стремлении Киева вывести террор против простых людей за пределы Украины
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о стремлении Киева вывести террор против простых людей за пределы Украины.
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Бочкарёв: внедрение облачных сервисов позволяет сократить срок согласования граддокументации в два раза
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что облачные сервисы, внедряемые на столичных стройках, позволяют сократить сроки согласования разрешительной документации в два раза.
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Семьи школьников в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины получат по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин поручил правительству единовременно выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и освобождённых частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.
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Педиатр Сайфулина заявила, что детям до двух лет нельзя есть грибы
Педиатр, неонатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Союза педиатров России Марьям Сайфулина рассказала, что введение блюд из грибов в детский рацион зависит от возраста ребёнка и вида грибов.
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Российские режиссёры назвали лучшие отечественные фильмы столетия
В преддверии Дня российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа, российские кинематографисты назвали лучшие отечественные ленты столетия, оказавшие значительное влияние на их творчество, сообщает пресс-служба видеосервиса KION.
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В ХМАО ввели в эксплуатацию комплекс по обращению с ТКО мощностью 100 тысяч тонн
В Ханты-Мансийском автономном округе ввели в эксплуатацию современный комплекс по обращению с твёрдыми коммунальными отходами мощностью 100 тыс. т в год.
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Исак перейдёт в «Ньюкасл» за рекордные €70 млн евро
Нападающий «Реал Сосьедад» Александер Исак продолжит карьеру в «Ньюкасле».
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Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
Девять человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в городе Дзержинске Нижегородской области.
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Аналитик Дэвис связал конфликт на Украине с высокомерием Запада и действиями Зеленского
Подполковник Вооружённых сил США в отставке аналитик Дэниел Дэвис связал конфликт на Украине с высокомерием Запада и нежеланием украинского президента Владимира Зеленского принимать взвешенные решения.