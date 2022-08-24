Washington Post: санкции Запада ощутимы, но не сокрушают экономику России

Санкции Запада хоть и доставляют проблемы экономике России, но не разрушают её, как задумывалось изначально, пишет The Washington Post. По мнению экспертов, Москва продолжает зарабатывать миллиарды долларов на экспорте энергоносителей. В отличие от США и Великобритании, Евросоюз пока не готов полностью отказаться от российских нефти и газа.

После того как страны Запада ввели расширенный пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине, предполагалось, что эти меры обрушат экономику страны. Однако прошло полгода, и ситуация до сих пор неоднозначная — санкции не ударили по России так больно, как предполагалось. Хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что санкционные ограничения нанесли стране реальный ущерб, который со временем будет расти, ситуация в экономике ещё далека от краха, сообщает The Washington Post.

Падение курса рубля быстро прекратилось после того, как государство ограничило валютные операции, и после того, как российский импорт резко сократился — экономическую картину вряд ли можно назвать здоровой, но она успокоила опасения общественности по поводу валютного кризиса. Более того, по прогнозу Международного валютного фонда, в этом году российская экономика сократится только на 6%, а не на 10% и более, как первоначально прогнозировали некоторые экономисты, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, Россия продолжает из месяца в месяц зарабатывать миллиарды долларов на экспорте нефти и газа. По мнению экономистов, для нанесения реального ущерба Евросоюз должен полностью прекратить импорт энергоносителей, а к этому европейцы явно не готовы.

США и Великобритания уже ввели запрет на импорт российской нефти и газа, но Европа, которая в значительной степени зависит от российских энергоносителей, согласилась ограничить закупки лишь со временем. ЕС собирается запретить большую часть закупок российской нефти в декабре и нефтепродуктов — в феврале. Белый дом настаивает на более решительных действиях путём введения ограничения мировых цен на российскую нефть, что, по его замыслу, должно вынудить Москву продавать её по невыгодным для себя ценам, сообщает The Washington Post.

Восстановление курса рубля стало очередным разочарованием для архитекторов санкций. Его падение после введения санкций заставило многих россиян спешно снимать деньги в банкоматах. В ответ Центральный банк России установил строгие ограничения на обмен валюты, снятие средств и переводы твёрдой валюты за границу. Эти меры, наряду с резким падением импорта, снизили спрос на западную валюту и поддержали курс рубля, пишет The Washington Post.