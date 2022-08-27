France 24: в Германии запустили первый в мире эшелон пассажирских поездов на водороде

22:27
МЧС сообщило о локализации двух из шести очагов пожаров в Рязанской области
МЧС России сообщило о локализации двух из шести очагов природных пожаров, действующих в Рязанской области.
22:16
Джикия: футболистов «Спартака» скоро ждёт встреча с Федуном
Капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что собираются сказать футболисты столичной команды на встрече с бывшим владельцем клуба Леонидом Федуном.
22:12
Один сирийский военный погиб при атаке боевиков на пост армии Сирии
Один сирийский военный погиб и ещё двое получили ранения в результате атаки боевиков из района контролируемого США Эт-Танфа на пост армии Сирии.
22:04
«Ахмат» на своём поле в меньшинстве уступил «Крыльям Советов»
Грозненский «Ахмат» потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
22:03
В Красноярском крае предупредили об усилении ветра до 18 м/с в воскресенье
В Красноярском крае ожидается ухудшение погоды в воскресенье, 28 августа.
22:00
ВСУ выпустили по Донецку ракеты с минами «Лепесток»
Украинские войска выпустили из БМ-27 «Ураган» две ракеты, оснащённые минами «Лепесток». Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
21:56
В Оренбургской области подтвердили 353 случая коронавируса за сутки
В Оренбургской области подтвердили 353 случая коронавируса за последние сутки.
21:52
В Кировской области зарегистрировали 109 случаев коронавируса за сутки
В Кировской области зарегистрировали 109 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 73 жителя.
21:47
«Ювентус» и «Рома» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
Туринский «Ювентус» и «Рома» не смогли выявить победителя в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
21:46
ВСУ снова обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские военные вновь открыли огонь по химическому заводу «Стирол» в Калининском районе города.
21:44
В Иркутской области выявили 706 случаев коронавируса за сутки
В Иркутской области выявили 706 случаев коронавируса за последние сутки.
21:41
Самсонова стала победительницей теннисного турнира в Кливленде
Россиянка Людмила Самсонова одержала победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде (США).
21:38
В Свердловской области зафиксировали 1029 случаев COVID-19 за сутки
В Свердловской области зафиксировали 1029 случаев COVID-19 за последние сутки.
21:34
В сербской канцелярии по Косову и Метохии высказались о гарантиях ЕС по документам
Глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что гарантии свободного перемещения, предоставленные Евросоюзом, обеспечат мир и стабильность в регионе.
21:33
Мяч Зане спас «Баварию» от поражения в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией»
Мюнхенская «Бавария» и мёнхенгладбахская «Боруссия» не смогли выявить победителя в матче четвёртого тура чемпионата Германии по футболу.
21:32
В Волгоградской области подтвердили 516 случаев COVID-19 за сутки
В Волгоградской области подтвердили 516 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 124 пациента.
21:26
Гол Магальянса принёс «Арсеналу» волевую победу над «Фулхэмом» в лондонском дерби
«Арсенал» на своём поле нанёс поражение «Фулхэму» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.
21:23
В Татарстане зарегистрировали 176 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зарегистрировали 176 случаев COVID-19 за последние сутки.
21:21
В Херсоне восстановили подачу электроэнергии
Специалисты восстановили подачу электроэнергии в Херсоне, которая была прервана ранее.
21:16
В Удмуртии выявили 665 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 665 случаев COVID-19 за последние сутки.
21:12
Дзюба выйдет в стартовом составе «Демирспора» в матче с «Умраниеспором»
Стал известен стартовый состав «Адана Демирспор» в матче четвёртого тура чемпионата Турции по футболу с «Умраниеспором».
21:10
ВСУ вновь нанесли удар по Новой Каховке
Вооружённые силы Украины нанесли очередной ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области.
21:03
Абаскаль даст поиграть в матчах КР футболистам молодёжного «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что рассчитывает в сезоне-2022/23 на помощь футболистов молодёжной команды.
20:58
Глава Минэкономики Франции пообещал принять меры для предотвращения роста цен на газ
Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр пообещал, что власти страны примут меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году.
20:49
Медведев провёл совещание по вопросам ОПК во время поездки в Пермский край
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса в ходе рабочей поездки в Пермский край.
20:45
Абаскаль: Мартинс и Пруцев могут заменить травмированного Зиньковского
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, кто может сыграть вместо травмированного Антона Зиньковского.
20:36
В ДНР начал работу республиканский штаб по ценообразованию
В Донецкой Народной Республике начал работу республиканский штаб по ценообразованию, который будет отслеживать цены на социально значимые товары и принимать меры по их снижению.
20:34
Литвиненко — о волевой победе над «Факелом»: первый тайм провалили
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результат матча седьмого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
20:21
Один человек погиб на стройплощадке в Москве при установке башенного крана
На северо-востоке Москвы на строительной площадке жилого дома при установке башенного крана погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
20:19
«Матч ТВ»: полиция не стала задерживать выбежавших на поле фанатов «Спартака»
Московский «Спартак» в гостях нанёс поражение воронежскому «Факелу» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
20:12
Число жертв столкновений в Триполи достигло 12
В ливийской столице Триполи уже 12 человек погибли и 87 получили ранения в столкновениях между формированиями политиков, претендующих на власть в стране.
20:02
Промесу осталось забить в РПЛ только «Пари НН»
Московский «Спартак» в гостях переиграл воронежский «Факел» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
20:00
Bloomberg: Франция и ФРГ выступили против полного запрета на выдачу виз россиянам
Франция и ФРГ выступили против ввода ограничений со стороны ЕС в выдаче шенгенских виз россиянам, не связанным с правительством России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.
19:54
В «Спартаке» рассказали о повреждении Зиньковского
Врач «Спартака» Глеб Чернов высказался о повреждении полузащитника Антона Зиньковского в матче седьмого тура чемпионата России с «Факелом».
19:48
Боррель: ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для сербов
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз получили гарантии от премьера самопровозглашённого Косова Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности.
19:43
Денисов — первый игрок 2002 года рождения, забивший за «Спартак»
Московский «Спартак» одержал волевую победу над воронежским «Факелом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
19:43
Промес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом» отметился новым достижением.
19:38
Власти Херсонской области рассказали о работах по восстановлению энергоснабжения Херсона
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в настоящий момент специалисты работают над тем, чтобы возобновить подачу электроэнергии и водоснабжение в Херсоне.
19:36
СЭ: за Норманна могут побороться «Локомотив» и «Динамо»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).
19:28
«Спартак» одержал волевую победу над «Факелом» в матче РПЛ
Московский «Спартак» в гостях нанёс поражение воронежскому «Факелу» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
19:21
Семь человек погибли в результате беспорядков в столице Ливии
В результате столкновений в Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в Ливии, семь человек погибли, 30 пострадали. Об этом сообщает телеканал Al-Arabia.
19:13
Зиньковский был заменён в матче с «Факелом» из-за повреждения
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский получил повреждение в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».
19:05
Херсон второй раз за неделю оказался обесточен
Херсон второй раз за неделю оказался без электроэнергии, а также без водоснабжения.
19:04
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии
Пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл квалификацию Гран-при Бельгии.
19:00
Хет-трик Холанда помог «Сити» одержать волевую победу над «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» переиграл на своём поле «Кристал Пэлас» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.
18:57
Благодаря дублю Стерлинга «Челси» обыграл «Лестер» в матче АПЛ
В матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити».
18:55
«Ливерпуль» забил девять безответных мячей «Борнмуту» в матче АПЛ
«Ливерпуль» на своём поле в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу нанёс разгромное поражение «Борнмуту».
18:52
МЧС: площадь активного горения в лесах Нижегородской области сократилась до 70 га
Площадь активного горения в лесах Воротынского района Нижегородской области сократилась до 70 га. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
18:41
Гол Модеста принёс победу дортмундской «Боруссии» над «Гертой»
Дортмундская «Боруссия» в гостях нанесла поражение берлинской «Герте» в матче четвёртого тура чемпионата Германии по футболу.
18:41
Орещук: Захарян мыслями уже не в «Динамо»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал результат матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом».