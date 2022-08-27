France 24: в Германии запустили первый в мире эшелон пассажирских поездов на водороде

В Германии на этой неделе был осуществлён официальный запуск первого в мире эшелона пассажирских поездов, который работает на водородном топливе. По словам официальных лиц, это позволило заменить 15 дизельных поездов, которые ранее курсировали по железной дороге в Нижней Саксонии. Власти планируют и дальше активно расширять этот проект для сокращения выбросов, передаёт France 24.

Экологически безопасные путешествия набирают обороты — и Германия вышла здесь в лидеры с самой скоростной в мире железнодорожной линией, которая будет полностью работать на водороде. Франция тоже приняла участие в разработке эшелона из 14 поездов, созданнных французской компанией Alstom.



АНРИ ПУПАР-ЛАФАРЖ, генеральный директор Alstom: Конечно, я очень счастлив, очень доволен этой мировой премьерой — потому что это первый поезд серийного производства, которым пассажиры пользуются каждый день. И я думаю, что это полностью изменит наш взгляд на поезда. В частности, откроет путь к полной трансформации всех дизельных поездов в электрифицированные составы на водородном топливе.



Водородные поезда призваны стать самыми экологичными, поскольку их выбросы — это чистая вода. Эти новые составы общей стоимостью 93 миллиона евро помогут избежать выбросов углекислого газа объёмом до 4400 тонн в год, как сообщает оператор железнодорожной сети.

СТЕФАН ВАЙЛЬ, премьер-министр земли Нижняя Саксония: Мы способны стать и действительно станем наиболее энергоёмкой из всех земель Германии. Главное, когда дело касается производства возобновляемой энергии, очень важно использовать её разумно. И эти поезда являются хорошим примером.

Следующим пунктом назначения этих поездов будет Франкруфт. Они также сделают остановку в Италии и Франции, где компания Alstom подписала контракты на выпуск ещё нескольких десятков составов.



Дата выхода в эфир 25 августа 2022 года.