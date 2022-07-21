ES: напрямую до Марса и Луны — в Японии задумались о создании космических скоростных поездов

Специалисты из Киотского университета в сотрудничестве с японской компанией Kajima Corporation намерены создать сверхскоростной поезд, который будет доставлять людей на Луну и на Марс в «жилые помещения с искусственной гравитацией». По их задумке, там будет шесть вагонов такого же размера, как существующие сейчас японские скоростные поезда, а для запуска на орбиту их оснастят ракетными двигателями, сообщает Evening Standard.

Японские исследователи планируют создать сверхскоростной поезд, который будет курсировать между Землёй, Луной и Марсом. Предполагается, что он будет доставлять людей с Земли на другие планеты в специально построенные там «жилые помещения с искусственной гравитацией», пишет Evening Standard.



Транспортная система будущего под названием Hexagon Space Track System будет включать в себя «космический поезд», перемещающийся между Землёй, Луной и Марсом, с остановками на специальных станциях на орбите. Её разрабатывают специалисты из Центра космонавтики человека при Киотском университете и строительной компании Kajima Corporation, поясняется в статье.



Они подробно рассказали о своих планах на недавней пресс-конференции. Предполагается, что новые «космические поезда» будут иметь такой же размер, как существующие сейчас японские сверхскоростные поезда, и будут запускаться при помощи ракетных двигателей или электрических линейных двигателей, сообщает Evening Standard.



Шесть вагонов в составе поезда на станциях будут разделяться и транспортироваться в шестиугольных капсулах, однако во время запуска в космос их соединят перекладиной для сохранения прямолинейности движения, говорится в статье. При этом на первом и последнем вагонах будут установлены устройства для разгона в космическом пространстве и выхода из гравитационной сферы каждой планеты.



Кроме того, на планетах, вокруг которых имеется атмосфера, поезд будет «расправлять крылья», чтобы задействовать подъёмную силу, поясняется в статье. Предполагается, что на Луне и на Марсе такой транспорт будет работать в качестве высокоскоростной железной дороги, соединяющей главные поселения, и доставлять людей в «жилые помещения с искусственной гравитацией», где будет поддерживаться такой же уровень гравитации, как и на Земле.



Поселения на Луне и на Марсе планируется назвать Lunar Glass и Mars Glass соответственно. По задумке учёных, они также будут иметь леса и водоёмы, которые будут воспроизводить биоразнообразие Земли.



Директор Центра космонавтики человека при Киотском университете Йосуке Ямашики подчеркнул на пресс-конференции, что подобные уникальные проекты по освоению космоса сейчас имеются только у Японии. «В нашем плане представлены важные технологии, имеющие решающее значение для обеспечения того, чтобы люди в будущем могли перемещаться в космосе», — заявил он.



В свою очередь, доцент Киотского университета Такуя Оно, возглавляющий разработки в компании Kajima Corporation, заявил, что по мере того, как идея жизни в космосе «становится всё более реалистичной», основным препятствием для этого остаётся проблема, связанная с низкой гравитацией, которую они надеются преодолеть в рамках данного проекта. «Мы стремимся реализовать этот план, чтобы он мог быть полезен для человечества», — пояснил он.



В официальном заявлении Центра космонавтики человека также говорится: «Сейчас человечество переходит от эпохи временного «пребывания» в открытом космосе к эпохе «жизни» на Луне и Марсе». Однако исследователи считают, что хотя уже к 2050 году они смогут создать упрощённую версию поезда для испытаний на Луне, на строительство реальных объектов уйдет около 100 лет.



Основными вопросами, которые необходимо решить, при этом остаётся то, какая среда обитания и какое оборудование будут необходимы для реализации проекта — в том числе какие именно технологии будут играть ключевую роль для обеспечения людей пищей, одеждой и жильём, а также для создания социальной системы на Луне и Марсе, говорится в статье.



Представители Киотского университета и компании Kajima Corporation объявили, что они уже договорились начать исследования относительно возможностей обеспечить реализацию этих трёх основных задач, сообщает Evening Standard.