ERR: 4,5 тысячи россиян рискуют лишиться своей недвижимости в Эстонии

Около 4500 россиян, владеющих недвижимостью в Эстонии, могут потерять доступ к своей собственности из-за визового запрета. Как передаёт ERR, вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар рассказал, что если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату имущества.

По данным Министерства внутренних дел Эстонии, гражданам России принадлежит в стране 41 351 объект недвижимости. Как передаёт ERR, хотя большинство владельцев недвижимости из числа российских граждан проживают в Эстонии с видом на жительство, примерно 12% из них, или 4500 человек, могут потерять доступ к своей недвижимости из-за визового запрета.

Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар сообщил ERR, что если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества.

«Причиной этого последствия является российская власть, и, разумеется, жители России страдают из-за этого. Этот вопрос в первую очередь самой России, почему её жители должны страдать из-за того, чем занимается их режим. Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги», — сказал Коммусаар.

Он отметил, что большое количество недвижимого имущества, принадлежащего российским гражданам, является риском для безопасности.

«Конечно, есть критические места, где владение недвижимостью представляет непосредственную угрозу нашей безопасности. Конечно, есть места, в виде отдельных квартир, где эта проблема не такая серьёзная», — добавил вице-канцлер МВД.

По его словам, следует дополнительно ограничить возможность владеть недвижимостью в Эстонии для граждан государств, не входящих в Европейский союз.

«Могут ли граждане третьих стран владеть землёй и недвижимым имуществом, например, в районе критически важной инфраструктуры или приграничных районах? Это определённо нуждается в дополнительных изменениях», — сказал Коммусаар.

Он сообщил, что министерство разрабатывает соответствующий законопроект, который пока не готов, поэтому его детали МВД ещё не раскрывает.

«Думаю, что в ближайшие месяцы можно будет рассказать подробнее о новых мерах», — добавил Коммусаар.