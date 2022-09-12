N-TV: постройка новых АЭС не облегчит энергетическую зависимость Финляндии от России

Популярное
-
Уничтожением своей экономики Украине не помочь — немецкий политик призвала к диалогу с Россией Die Welt
-
Страшно растить детей: NBC News о проблеме массовых убийств в школах США NBC
-
Local: кризис не для всех — испанских парламентариев решили порадовать бесплатными телефонами Local
-
Le Figaro: Франция подвергла остракизму исторических реконструкторов в русской форме Le Figaro
-
N-TV: «пожинают то, что посеяли» — Эрдоган поддержал позицию Кремля по энергетическому кризису в Европе N-TV
-
Independent: основатель Pink Floyd призвал Зеленскую добиться от мужа мира на Украине Independent
-
CNBC: глава немецкой энергетической компании предрёк ухудшение энергокризиса в Европе CNBC
-
Global Times: россияне и китайцы устали от гегемонии США — и это ещё больше их сблизило Global Times
INFOX.SG
-
Названы самые популярные в России кроссоверы с пробегом
Эксперты «Авито Авто» назвали самые популярные в России кроссоверы и внедорожники с пробегом.
-
Лавров принял делегацию ХАМАС в Москве
Глава МИД России Сергей Лавров в Москве принял делегацию ХАМАС во главе с председателем политбюро движения Исмаилом Ханией.
-
Футбольный союз Боснии в октябре обсудит целесообразность проведения матча с Россией
Президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Зелькович заявил, что целесообразность проведения товарищеского матча со сборной России будет обсуждаться на тематической сессии организации в октябре.
-
РБК: доходы федерального бюджета в августе снизились на 11%
Доходы федерального бюджета России в августе 2022 года снизились примерно на 11% в номинальном выражении по сравнению с августом 2021 года (до 1,83 трлн рублей). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина и собственные расчёты.
-
В ФИФА отреагировали на возможное отстранение Боснии после игры с Россией
В пресс-службе ФИФА ответили на вопрос, возможно ли применение санкций к сборной Боснии и Герцеговины после проведения товарищеского матча с Россией.
-
В РСТ заявили, что летний турсезон прошёл успешно
Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский заявил, что летний турсезон прошёл успешно.
-
В Москве завершили работы по реабилитации ещё двух природных территорий
В Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всесвятскую рощу.
-
Карпин о судействе: футбол превращается в баскетбол — тебя задевают мизинцем, и это фол
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Додон заявил, что Молдавию ждёт тяжелейшая зима
Бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что республика столкнётся с тяжелейшей зимой и «астрономическими» ценами на энергоресурсы.
-
ХК «Спартак» одержал четвёртую победу в сезоне, в гостях переиграв «Салават Юлаев»
Московский «Спартак» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
Диетолог Гинзбург посоветовал отказаться от снеков
Врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал отказаться от снеков.
-
В РСТ назвали популярные направления зимнего сезона
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал популярные направления зимнего сезона.
-
Голкипер Кариус подписал контракт с «Ньюкаслом» до января
Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус продолжит карьеру в «Ньюкасле».
-
Замглавы РЭА: скидка на нефть Urals сократилась до $20 за баррель
Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с нефтью марки Brent уменьшилась до $20 в связи с подешевевшим фрахтом судов, рассказал замгендиректора Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин.
-
Грызлов: вступление Белоруссии в ШОС поспособствует консолидации Евро-Азиатского региона
Посол России в Минске Борис Грызлов считает, что вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) будет способствовать дальнейшей консолидации Евро-Азиатского региона.
-
Виролайнен: не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию
Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала информацию о том, что она собирается выступать за Финляндию.
-
В Челябинской области предупредили о заморозках до -3 °С
В Челябинской области 13 и 14 сентября ожидаются ночные заморозки.
-
В Госдуме отметили сокращение контрафакта в стране вследствие введения маркировки
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов рассказал, что благодаря маркировке шин и покрышек незаконный оборот такой продукции снизился в России вдвое, хотя ещё в 2019 году он составлял 25%.
-
Врач Сиверцова рассказала, что неправильное положение младенца в слинге может привести к травме
Врач-педиатр Юлия Сиверцова предупредила родителей, что неправильная фиксация ребёнка в слинге может стать причиной травм и осложнений здоровья.
-
Нурмагомедов рассказал, каким видит будущее своих детей
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не хотел бы, чтобы его дети стали бойцами.
-
СКЦ: страны с низким уровнем дохода получили менее трети вывезенного с Украины груза
С 1 августа страны с наименьшим уровнем дохода получили всего 28% экспортированного из украинских портов продовольствия, в то время как в страны с высоким уровнем дохода направилось 44% продуктов.
-
Курский драмтеатр приедет с гастролями в Нижний Тагил
Гастроли Курского драматического театра имени Пушкина пройдут в Нижнем Тагиле с 14 по 18 сентября.
-
Московские компании нарастили производство медоборудования на 60% с начала года
Московские производители выпустили почти на 60% больше медоборудования в январе — июле 2022 года, чем за аналогичный период 2021-го.
-
Инвестор Давыдов посоветовал проверять все документы перед покупкой квартиры
Инвестор в недвижимость, соучредитель УК «Дали» Алексей Давыдов посоветовал проверять все документы перед покупкой квартиры.
-
Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.
-
На Украине появилась петиция о разрешении пересекать границы с Россией и Белоруссией
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой разрешить украинским гражданам пересекать границу с Россией и Белоруссией для встречи с родственниками и решения вопросов наследства.
-
Додон: молдавские власти не способны справиться с кризисом в стране
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавское правительство во главе с премьером Натальей Гаврилицей не способно справиться с критической ситуацией в экономике.
-
Кузьмина: в России сократился объём фальсификата из-за цифровой маркировки молочной продукции
Руководитель проекта товарной группы «Молоко» ЦРПТ Юлия Кузьмина рассказала, что цифровую маркировку подделать невозможно — это уникальный код, который наносится на каждую упаковку молочной продукции.
-
В Польше не рассматривают возможность проведения товарищеской игры со сборной России
Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски рассказал, что сборная не планирует проводить товарищеский матч с национальной командой России в ближайшее время.
-
Эпидемиолог Брико рассказал об усилении циркуляции гриппа на фоне COVID-19
Эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико отметил усиление циркуляции гриппа на фоне изменений свойств коронавируса.
-
Рогов сообщил, что ВСУ готовят тяжёлые вооружения для наступления в районе Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что украинские военные готовят «большое наступление в районе атомной станции, переправ и чуть-чуть восточнее».
-
Матчи восьмого тура чемпионата Англии не планируют переносить
Игры восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), вероятнее всего, пройдут по расписанию.
-
В МИД Финляндии отреагировали на требования эстонского политолога закрыть въезд россиянам
Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер ответил директору Института внешней политики Эстонии Кристи Райк на её заявление, в котором она раскритиковала Хельсинки за отказ ввести полный запрет на выдачу виз российским гражданам.
-
Турция изучает призывы Киева ввести санкции против её банков за сотрудничество с Россией
Посольство Турции на Украине проверяет информацию о том, что в стране проводится кампания за введение санкций против турецких бизнесменов и банков, сотрудничающих с Россией.
-
Потапова вышла во второй круг теннисного турнира в Словении
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Портороже (Словения).
-
В «Зените» отреагировали на информацию о том, что в декабре клуб проведёт матч с иранской командой
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о проведении товарищеского матча с иранским клубом «Сепахан» в декабре.
-
В России предложили разрешить желающим многодетным гражданам идти в мобилизационный резерв
Депутаты Госдумы предложили разрешить гражданам, имеющим на иждивении трёх и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.
-
Dnevni Avaz: УЕФА за матч с Россией может отстранить Боснию от турниров и исключить из финансовых программ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить Боснию и Герцеговину от турниров под своей эгидой.
-
ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку
Военно-гражданская администрация (ВГА) Новой Каховки заявила, что город вновь подвергся обстрелам украинских войск.
-
Российские музыканты выступили в составе сводного симфонического оркестра G20
Российские музыканты выступили в составе сводного симфонического оркестра G20 на концерте на территории храмового комплекса Боробудур в Индонезии, мероприятие прошло на полях встречи министров культуры стран «двадцатки».
-
Вяльбе назвала утопией идею об общем сервисе в лыжных гонках
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что инициатива создать единый сервис для подготовки инвентаря в лыжных гонках является утопичной.
-
Франция продолжит выдавать краткосрочные визы российским гражданам
Во французском посольстве в Москве сообщили, что Франция продолжит выдавать краткосрочные визы российским гражданам, но с увеличением визового сбора и сроков рассмотрения запросов.
-
Диетолог Соломатина посоветовала отказаться от соли при остеопорозе
Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по питанию при остеопорозе.
-
Пассажиропоток Мострансавто вырос на 6% в Подмосковье в сентябре
Пассажиропоток Мострансавто вырос на 6% в Московской области в начале сентября по сравнению с началом августа.
-
Диетолог Дианова заявила, что чай ройбуш способен заменить кофе
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, какой чай способен заменить кофе.
-
Грызлов заявил о поддержке Россией стремления Белоруссии стать членом ШОС
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что российская сторона поддерживает намерение Минска стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
-
Александрова обыграла Костюк в первом круге теннисного турнира в Портороже
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира категории WTA 250 в Портороже (Словения).
-
«Матч ТВ»: «Оренбург» не будет менять тренера после разгрома от «Зенита»
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка продолжит руководить оренбургской командой.
-
Белый дом встревожен углублением связей между Россией и Китаем
Соединённые Штаты встревожены углублением связей между Россией и Китаем, особенно когда проводится российская спецоперация на Украине.
-
Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Краснодаре
Семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Краснодаре.