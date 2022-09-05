DN: Цены на газ в Европе на открытии торгов взлетели более чем на 30%

На открытии торгов цены контрактов на поставки газа стремительно взлетели на 30%, пишет Dagens Næringsliv. Их рост начался на фоне полной остановки поставок газа по «Северному потоку». В пятницу «Газпром» сообщил, что на газоперекачивающем агрегате была обнаружена утечка масла. По мнению норвежского эксперта, «это прямой удар по промышленности и экономическому росту Европы».

В пятницу вечером после завершения торгов на сырьевых хабах «Газпром» объявил о том, что поставки газа по «Северному потоку — 1» не будут возобновлены после трёхдневного техобслуживания. Изначально планировалось, что поставки возобновятся в ночь на субботу, однако трубопровод перекрыли на неопределённый срок, пишет газета Dagens Næringsliv.

Утром в понедельник цены на газ взлетели до небес. По данным Bloomberg, цена на голландский газ с поставкой в ​ближайший месяц, европейский эталон, выросла на 30% и составила около €270 за мегаватт-час. Это соответствует более чем $450 за баррель нефти. После часа торгов рост сократился примерно до 20%, сообщает норвежское издание.

Причиной, по которой работу газопровода не возобновили, «Газпром» объявил выявление утечки масла из двигателя на ГПЗ в Портовой. Однако в компании Siemens Energy, ранее отвечавшей за техническое обслуживание компрессорной станции в Портовой, откуда берёт своё начало трубопровод, накануне выходных заявили, что характер неполадок не настолько критичен, чтобы препятствовать перекачке газа. Россию и президента Владимира Путина Запад уже давно обвиняет в использовании газа в качестве оружия с целью дестабилизации Европы, отмечает Dagens Næringsliv.

По словам газового аналитика Синдре Кнутссона из Rystad Energy, поставки газа из «Северного потока — 1» в последние месяцы составляли всего 20% от его максимальной мощности — или 25%, если принимать во внимание незначительные объёмы, поступающие по другим трубопроводам. По мнению эксперта, спрос со стороны европейской промышленности уже упал на 20—30% из-за заоблачных цен на энергоносители. Кнутссон считает, что потребуется много лет, чтобы восстановить хоть какой-то баланс на газовом рынке, сообщает Dagens Næringsliv.

«Это прямой удар по промышленности и экономическому росту. Предприятия наряду с домохозяйствами должны продолжать сдерживать спрос, иначе есть риск этой зимой вообще остаться без газа», — заявил Кнутссон изданию Dagens Næringsliv в воскресенье.

Как правило, газ торгуется по ценам, которые соответствуют более чем $600 за баррель нефти в пересчёте на энергетический эквивалент. Сумасшедшие цены на газ снова привели к экстремально высоким ценам на электроэнергию, в частности, в Германии и Франции. Цены как на газ, так и на электроэнергию несколько снизились в последние дни августа после сообщений о том, что ЕС планирует вмешиваться в энергетический рынок с целью обеспечения его стабильности, однако цены всё ещё находятся на уровне, который ранее считался фантастическим, пишет Dagens Næringsliv.

По причине огромной неопределённости и волатильности на энергетическом рынке растут требования к энергетическим компаниям, участвующим в торгах. Вот почему Швеция и Финляндия в выходные решили предоставить гарантии ликвидности в размере 250 млрд и 100 млрд крон соответственно, чтобы «избежать финансового кризиса», как это на выходных сформулировал министр финансов Швеции Микаэль Дамберг. «Если бы мы вовремя не отреагировали, то в понедельник утром нам пришлось бы поставить производителей электроэнергии под угрозу технического банкротства», — заявил он на недавно прошедшей пресс-конференции, заключает Dagens Næringsliv.