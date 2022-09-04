Wall Street Journal: зима в Европе наступит раньше срока

После приостановки «Северного потока — 1» стало очевидно, что Европа расплачивается за многолетнюю энергетическую зависимость от России, пишет The Wall Street Journal. Так Москва решила «наказать» европейские страны, у которых нет инфраструктуры для замещения российского голубого топлива, заявляет издание.

В свете обострившегося энергетического кризиса приближающаяся зима обещала стать для европейцев трудной. Их страхи только усилились, когда «Газпром» заявил о приостановке «Северного потока — 1» на неопределённый срок с целью устранения неисправностей, сообщает The Wall Street Journal. Издание подчёркивает, что в этом году зима в Европе, вероятно, придёт гораздо раньше, поскольку неясно, как долго будет простаивать ключевой газопровод, поставляющий голубое топливо в Германию и другие западноевропейские страны.

Трубопровод последние месяцы функционировал лишь на 20% от своей мощности. Его техобслуживание изначально планировалось провести в течение трёх дней, но в пятницу в «Газпроме» заявили, что для проведения работ потребуется больше времени. The Wall Street Journal убеждён, что такое решение политически мотивировано, как и предшествующее снижение мощностей СП-1, и является своего рода ответом на недавнее решение стран «Большой семёрки» установить пределы цен на российские энергоносители.

Издание предполагает, что российская сторона таким образом «наказывает» Германию и её партнёров, стараясь при этом отбить у них стремление поддерживать Украину. В преддверии холодов Владимир Путин, возможно, хочет спровоцировать ещё больше политических проблем для западных правительств, которые уже столкнулись с инфляцией и энергетическим кризисом.

The Wall Street Journal отмечает, что Европа сейчас расплачивается за многолетнюю энергетическую зависимость от России и неспособность отказаться от российского газа за время обострения украинского конфликта. Инфраструктура остаётся самым слабым местом европейских стран, даже если они и нашли альтернативных поставщиков, таких как Франция или Италия. У Германии, например, нет достаточного количества терминалов для сжиженного природного газа, который ей придётся импортировать откуда бы то ни было, и построить их в ближайшие годы она тоже не сможет.

В итоге оказалось, что план Европы по отказу от российского газа состоял в попытке накопить «впрок» как можно больше этого самого газа в период летних месяцев; то есть все хотят прекратить его покупать, но не сейчас, удивляется автор статьи. Тем временем Газпром снижал мощность трубопровода и получал сверхприбыль благодаря возросшим мировым ценам. С остановкой СП-1 Европе остаётся лишь прибегнуть к плану Б: нормировать газ и использовать его запасы на несколько месяцев раньше запланированного срока, подчёркивается в материале.

Европа «пристрастилась» к российскому газу, поскольку верила, что Москва всегда будет рассматривать энергетику как коммерческий вопрос. Теперь же стало очевидно, что европейцы сильно ошибались, поскольку Россия превратила поставки энергоносителей в свой рычаг давления, объясняет издание, добавляя, что европейцы вряд ли повторят эту стратегическую ошибку, когда конфликт на Украине завершится. Другие покупатели российского газа, например Китай, также наблюдают за «энергетическим шантажом», что может иметь опасные последствия для России. Этот отопительный сезон станет не самым счастливым для европейских граждан и их политиков и будет иметь непредсказуемые последствия, резюмирует автор.