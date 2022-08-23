CNBC: в ЕС подскочила цена на газ после сообщений о временной остановке «Северного потока»

Накануне стоимость газа в Европе вновь пошла вверх. Подорожания голубого топлива произошло после того, как компания «Газпром» объявила, что планирует в конце августа остановить работу«Северного потока» на три дня, пишет CNBC.

В понедельник стоимость фьючерсов на газ на на хабе TTF в Нидерландах взлетела на 19%, достигнув до €291,5 за мегаватт-час. Скачок произошёл после того, как российский энергетический гигант «Газпром» заявил, что в конце месяца на три дня закроет «Северный поток» на ремонт, сообщает CNBC.

Компания пояснила, что остановка была вызвана тем, что единственный оставшийся двигатель трубопровода нуждался в обслуживании. «Газпром» заверил, что подача топлива в объёме 33 млн. кубометров в сутки возобновится «по факту завершения работ и отсутствия неисправностей», отмечает телеканал.

Объявление о временном отключении трубопровода прозвучало на фоне попыток европейских правительств заполнить подземные газовые хранилища. Они надеются получить достаточно топлива для обогрева домов в ближайшие месяцы, обращает внимание CNBC.

По словам телеканала, в последние недели Россия резко сократила поставки голубого топлива в Европу. Она объясняла значительное снижение подачи неисправным и просроченным оборудованием. Но, по мнению Берлина, действия Москвы — политический манёвр, направленный на то, чтобы «посеять сомнения» во всём блоке и поднять цены на энергоносители на фоне украинского конфликта.

До недавнего времени Германия покупала более половины своего газа у России. Теперь же правительство крупнейшей экономики ЕС борется за зимние поставки на фоне растущих опасений, что Москва «вскоре может полностью перекрыть краны», утверждает CNBC.

Более того, европейская гонка за пополнение газовых хранилищ приходится на период стремительного роста цен. Он, в свою очередь, приводит к увеличению счётов домохозяйств, подталкивает инфляцию к самому высокому уровню за последние десятилетия и снижает покупательную способность населения, обращает внимание телеканал.

Главный экономист банка Berenberg Bank Хольгер Шмидинг предполагает, что последнее заявление «Газпрома» было «явной попыткой использовать зависимость» Европы от топлива. «Само по себе краткосрочное закрытие трубопровода не будет иметь большого значения, особенно с учётом того, что Россия в любом случае с 27 июля сократила экспорт газа по «Северному потоку» до 20% от его пропускной способности», — рассуждает эксперт.

«Вместе с тем это выявляет два серьёзных риска. Во-первых, впоследствии Россия может ложно заявить, что она не может повторно открыть трубопровод из-за «технической проблемы», которую можно решить только в случае отмены западных санкций. Во-вторых, она также может перекрыть другие трубопроводы, идущие в Европу», — добавляет он.

На взгляд Шмидинга, более высокие цены на ещё более скудные поставки «усугубят серьёзную рецессию, в которую уже скатывается Европа». Он также предупреждает, что немедленное дальнейшее сокращение подачи газа из России повысит вероятность того, что зимой Германия может столкнуться с его нехваткой.