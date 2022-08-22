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France 2: испанская энергокомпания расторгла договоры с тысячами французов из-за роста цен

Материал представлен в переводе ИноТВ
Тысячи французов оказались поставлены перед фактом, что с октября у них поменяется поставщик электричества: испанская компания Iberdrola в одностороннем порядке разорвала контракты со своими клиентами из Франции, сообщает France 2. Как объясняет экономист, в связи с ростом цен на энергоносители Iberdrola больше не может оказывать услуги по текущим тарифам, которые делали её главным конкурентом французского монополиста EDF.

Компания Iberdrola — один из главных конкурентов государственной энергогенерирующей компании EDF во Франции, которая обслуживает сотни тысяч потребителей. Однако с начала украинского кризиса многие тысячи из них получили такие письма с уведомлением о расторжении договора.

Iberdrola (19 августа 2022 года): Мы приняли это решение о расторжении (договора. — ИноТВ) из-за беспрецедентного скачка цен на газ…
 
Отдел продаж испанского оператора, с которым мы связались, оправдывается:
 
ОТДЕЛ ПРОДАЖ Iberdrola: Цены уже выросли в три или четыре раза. Так что это (решение принято. — ИноТВ) для защиты наших клиентов. С октября, то есть с даты, когда заканчивается срок действия их контракта, мы позволяем в скорейшие сроки поменять поставщика.
 
В Twitter многие интернет-пользователи выражают своё недовольство.
 
КОММЕНТАРИЙ ИЗ TWITTER: …Однако именно Европа вынудила (Францию. — ИноТВ) открыть рынок для конкуренции, чтобы избавиться от монополии EDF…
 
ДРУГОЙ КОММЕНТАРИЙ ИЗ TWITTER: Iberdrola пошла ко дну из-за конфликта на Украине.
 
С этой клиенткой компания пошла ещё дальше: задержка с оплатой на несколько дней привела к угрозам отключить электричество.
 
КАТАЛИНА ЗУЛЕТА, клиентка Iberdrola: Вы не отключите мне электричество, я всё же заплатила! Так что они пользуются тем, что «зимнее перемирие» (период с 1 ноября по 31 марта, когда нельзя выселять неплательщиков из квартир. — ИноТВ) закончилось, чтобы начать всеобщее увольнение.
 
Iberdrola пришла на французский рынок, гарантируя более привлекательные тарифы, чем EDF, однако, по словам этого экономиста, такая модель больше невыгодна.
 
НАТАЛИ ЖАНСОН, экономист, преподаватель-исследовател в Школе бизнеса в Мон-Сент-Эньян: Они просто-напросто не могут оказывать услуги по таким тарифам — по крайней мере, оставить их на прежнем уровне. Таким образом, принимая во внимания текущую ситуацию, они, на самом деле, угодили в ловушку.
 
Другие поставщики газа или электричества в такой же ситуации — например, итальянская компания Eni,  Cdiscount Energie или Antargaz.
 
Дата выхода в эфир 20 августа 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
France 2 Франция Европа
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