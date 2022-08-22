France 2: испанская энергокомпания расторгла договоры с тысячами французов из-за роста цен

Тысячи французов оказались поставлены перед фактом, что с октября у них поменяется поставщик электричества: испанская компания Iberdrola в одностороннем порядке разорвала контракты со своими клиентами из Франции, сообщает France 2. Как объясняет экономист, в связи с ростом цен на энергоносители Iberdrola больше не может оказывать услуги по текущим тарифам, которые делали её главным конкурентом французского монополиста EDF.

Компания Iberdrola — один из главных конкурентов государственной энергогенерирующей компании EDF во Франции, которая обслуживает сотни тысяч потребителей. Однако с начала украинского кризиса многие тысячи из них получили такие письма с уведомлением о расторжении договора.

Iberdrola (19 августа 2022 года): Мы приняли это решение о расторжении (договора. — ИноТВ) из-за беспрецедентного скачка цен на газ…

Отдел продаж испанского оператора, с которым мы связались, оправдывается:

ОТДЕЛ ПРОДАЖ Iberdrola: Цены уже выросли в три или четыре раза. Так что это (решение принято. — ИноТВ) для защиты наших клиентов. С октября, то есть с даты, когда заканчивается срок действия их контракта, мы позволяем в скорейшие сроки поменять поставщика.

В Twitter многие интернет-пользователи выражают своё недовольство.

КОММЕНТАРИЙ ИЗ TWITTER: …Однако именно Европа вынудила (Францию. — ИноТВ) открыть рынок для конкуренции, чтобы избавиться от монополии EDF…

ДРУГОЙ КОММЕНТАРИЙ ИЗ TWITTER: Iberdrola пошла ко дну из-за конфликта на Украине.

С этой клиенткой компания пошла ещё дальше: задержка с оплатой на несколько дней привела к угрозам отключить электричество.

КАТАЛИНА ЗУЛЕТА, клиентка Iberdrola: Вы не отключите мне электричество, я всё же заплатила! Так что они пользуются тем, что «зимнее перемирие» (период с 1 ноября по 31 марта, когда нельзя выселять неплательщиков из квартир. — ИноТВ) закончилось, чтобы начать всеобщее увольнение.

Iberdrola пришла на французский рынок, гарантируя более привлекательные тарифы, чем EDF, однако, по словам этого экономиста, такая модель больше невыгодна.

НАТАЛИ ЖАНСОН, экономист, преподаватель-исследовател в Школе бизнеса в Мон-Сент-Эньян: Они просто-напросто не могут оказывать услуги по таким тарифам — по крайней мере, оставить их на прежнем уровне. Таким образом, принимая во внимания текущую ситуацию, они, на самом деле, угодили в ловушку.

Другие поставщики газа или электричества в такой же ситуации — например, итальянская компания Eni, Cdiscount Energie или Antargaz.