Энергетические санкции против России оказались серьёзной ошибкой, пишет глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung. «Лихорадочные попытки» заменить нефть и газ из России поставками из других стран не увенчались успехом. По словам политика, тот факт, что Россия до сих пор осуществляет поставки газа в Германию, «скорее удивителен». Эрнст призвал «снять табу» с «Северного потока — 2» и сесть за стол переговоров с Россией, чтобы предотвратить возможную «жаркую» осень и холодную зиму.

Ни многие граждане Германии, ни немецкая промышленность не переживут предстоящую зиму без каких-либо потерь, пишет глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата и экс-председатель Левой партии Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung. По его словам, инфляция в Германии в первую очередь вызвана ростом цен на энергоносители. «Уже сейчас заглядывать в чек на заправке или в супермаркете опасаются не только люди с низким доходом», — отмечает политик. При этом «реальных счетов» они ещё не видели. Они получат их лишь с годовой квитанцией от коммунальных компаний. «Призывы правительства к мерам жёсткой экономии — чистый цинизм. У многих ничего не остаётся уже сейчас», — утверждает Эрнст.

«Энергетические санкции против России оказались серьёзной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. В секторе энергетики экономический спад вызывают прежде всего санкции против России, а также заявления о том, что поставки российских энергоносителей будут прекращены вне зависимости от существующих соглашений или контрактов. Расширять использование возобновляемых источников энергии как можно скорее — это правильно; есть смысл и в диверсификации импорта энергоносителей. Однако ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине», — отмечает политик.

По словам Эрнста, наоборот, как экспортёр энергоносителей Россия «выигрывает от более высоких цен и уже нашла новые возможности для экспорта в Индии и Китае». По данным политика, в первом полугодии 2022 года профицит счёта текущих операций платёжного баланса России увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он подчёркивает: «Не следует ожидать, что в результате наших санкций конфликт закончится быстрее».

Не увенчались успехом и «лихорадочные попытки» министра экономики весной в краткосрочной перспективе заменить нефть и газ из России поставками из других стран. В лучшем случае первые поставки будут в 2024 году. Для Шведта и расположенного там нефтеперерабатывающего завода, которые будут отрезаны от поставок российской нефти по решению федерального правительства, а не за счёт сокращения поставок из России, «реальной альтернативы пока не предвидится», утверждает Эрнст. Серьёзные последствия грозят не только коллективу рабочих и служащих завода, но и всему энергоснабжению Восточной Германии.

По мнению Эрнста, споры о продлении срока службы атомных электростанций не приведут к решению проблемы, равно как и дискуссии о перезапуске угольных электростанций. Дополнительная выработка электроэнергии не сможет заменить российские энергоносители. «Негативные последствия для достижения наших климатических целей также делают этот путь сомнительным, но, по всей видимости, для зелёных политиков это приемлемо», — утверждает политик.

Эрнст продолжает: «Как ещё можно обеспечить энергоснабжение, кроме прямых переговоров с Россией? Нарушать договоры посредством собственных санкций, в то же время ожидая их соблюдения от России, — политическая глупость. Тот факт, что Россия до сих пор осуществляет поставки, скорее удивителен. Необходимо снять табу с «Северного потока — 2»! Почему, как утверждает Хабек, зависимость от российского газа увеличится, если его часть будет проходить по «Северному потоку — 2»?»

«Ископаемые источники энергии по разумным ценам будут нужны нам ещё долго. Соглашение с Россией могло бы быстро стабилизировать энергоснабжение, увеличить предложение и, таким образом, привести к падению цен на энергоносители. Это в некоторой степени предотвратило бы возможную «жаркую» осень и холодную зиму — и не помешало бы Украине!» — подытоживает Эрнст в своей статье для Berliner Zeitung.