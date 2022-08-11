SZ: немецкие политики всё чаще требуют запустить «Северный поток — 2»

В то время как по «Северному потоку — 1» в Германию поступают лишь «мизерные объёмы газа», «клад» на дне Балтийского моря под названием «Северный поток — 2» уже готов к эксплуатации, пишет Süddeutsche Zeitung. Только никто его не «открывает». Как утверждает издание, надвигающийся дефицит газа осенью может заставить правительство Германии смягчить свою позицию. В последние недели требования запустить «Северный поток — 2» выдвигаются всё чаще — как со стороны правых, так и со стороны левых сил.

На дне Балтийского моря лежит «клад стоимостью миллиарды евро», совершенно новый и сооружённый по последнему слову техники. Его длина составляет 1230 км, а заполнен он 177 млн кубометров газа. Только никто его не открывает, пишет Süddeutsche Zeitung.

Такова ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2». В то время как по пролегающему рядом «Северному потоку — 1» в Германию поступают «лишь мизерные объёмы газа» — второй уже готов к эксплуатации. И пока, как утверждает издание, Москва «не даёт разрешение на ввоз отремонтированной турбины», которая позволила бы «номеру 1» снова транспортировать больше газа, президент России Владимир Путин в качестве альтернативы представляет «номер 2». «У нас существует ещё один готовый маршрут, — заявил он недавно во время визита в Тегеран. — Его можно запустить». Надвигающийся дефицит газа осенью может заставить правительство Германии смягчить свою позицию.

В конце февраля, за два дня до начала российской спецоперации на Украине, оно приостановило сертификацию газопровода. Министерство экономики отозвало отчёт о безопасности поставок, являвшийся основанием для сертификации. Это было последнее разрешение, которое предстояло получить. С тех пор газопровод «гниёт, словно инвестиционная развалина». Но проект «далеко не мёртв».

В последние недели требования запустить «Северный поток — 2» выдвигаются всё чаще, в том числе со стороны членов ХДС/ХСС. «Совершенно очевидно, что «Северный поток — 2» должен быть открыт уже сейчас», — утверждает, например, Франк Боммерт, заместитель председателя фракции ХДС в ландтаге Бранденбурга. «Это даст возможность проверить Путина: намерен ли он поставлять газ или нет», — отмечает политик. По его словам, до сих пор русские могли отговариваться тем, что они не могут выполнить свои обязательства по поставкам из-за ремонтных работ на «Северном потоке — 1». Боммерт утверждает, что с совершенно новым газопроводом «Северный поток — 2» это будет уже невозможно.

Избирательный округ Боммерта находится недалеко от Ораниенбурга, и именно там он наблюдает «чистый страх» на лицах людей. Политик считает, что именно в сельских районах Восточной Германии последствия энергетического кризиса «могут представлять угрозу для демократии». Боммерт подчёркивает: «Вот где ситуация может взорваться. Если цены продолжат расти, то в какой-то момент люди выйдут на улицы».

На самом деле именно правые силы первыми «открыли для себя эту тему». «Мы требуем отмены санкций в отношении России и ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», — потребовал лидер «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла в июле — вскоре после того, как министр экономики Роберт Хабек (зелёные) активировал режим тревоги в сфере газоснабжения. «Пора наконец запустить «Северный поток — 2»!» — так называется онлайн-петиция, созданная членом бундестага от «Альтернативы для Германии» Кристиной Баум. «Под давлением США завершённый и заполненный газом газопровод не подключают к сети, — говорится в тексте петиции.— Мы должны быть счастливы иметь возможность получать российский газ так дёшево и надёжно».

Правоэкстремистская микропартия «Свободная Саксония» также обвиняет федеральное правительство в нежелании вводить газопровод в эксплуатацию по «идеологическим соображениям»: «Российский газ, который поступал бы по «Северному потоку — 2», смог бы обеспечить энергоснабжение населения». Как утверждает издание, тот факт, что Россия могла бы легко увеличить объёмы поставок по существующим трубопроводам — ​​если бы захотела — правыми всегда игнорируется.

Однако «манящий зов» газопровода достигает и других. Периодически мэры городов на острове Рюген или Ассоциация предпринимателей Западной Померании просят федеральное правительство пересмотреть решение. В Левой партии также есть известные сторонники ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», прежде всего Сара Вагенкнехт и бывший лидер партии Клаус Эрнст, который возглавляет комитет по защите климата и энергетике в бундестаге. Вагенкнехт не устаёт заявлять, что «Путин смеётся над санкционной политикой правительства, потому что Германия причиняет меньше вреда России, чем самой себе».

Руководство левых теперь рассматривает такие заявления, как частные мнения. Председатель Левой партии Мартин Ширдеван однозначно выступает против запуска «Северного потока — 2». «Я определённо не считаю это необходимым, потому что у нас уже есть три газопровода из России, которые также снабжают Германию. Все три используются в недостаточной степени», — говорит он. По его словам, если бы Россия «сдержала свои обещания по поставкам, дефицита не было бы вообще».

Поэтому, считает лидер левых, гораздо важнее как можно скорее преодолеть зависимость от российских энергоносителей и «сделать шаг вперёд» по направлению к энергетическому переходу. Глава фракции Дитмар Барч называет дебаты о «Северном потоке — 2» «популярными, но, к сожалению, оторванными от жизни».

А что, если «поток номер 1 пересохнет совсем»? Что делать, когда промышленные предприятия в Германии остановятся из-за нехватки газа, а люди начнут замерзать из-за резкого повышения цен на газ? Чем меньше становится газа, тем сильнее звучит «манящий зов». Если бы Германии пришлось «открыть кран», для Кремля это стало бы триумфом. Только по этой причине, с точки зрения федерального правительства, этого не должно произойти. «Это неприкрытая игра Путина, — утверждает премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ). — Кто хочет, чтобы Германия спасовала и позволила себя купить?» По словам Вайля, это «не вариант».

Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрайт отмечает, что канцлер Олаф Шольц также не замечает «отсутствия или снижения поддержки» решения не запускать «Северный поток — 2». Понятно, что Германии предстоят трудные месяцы. По словам пресс-секретаря, благодаря строительству терминалов по приёму сжиженного природного газа, заполнению газохранилищ и аварийному плану на случай чрезвычайной ситуации в сфере газоснабжения, страна «не находится в неподготовленном состоянии». Когда его спросили, исключает ли канцлер возможность изменить мнение, Хебестрайт не оставил лазеек: «Да, это он исключает», —передаёт Süddeutsche Zeitung.