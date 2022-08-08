Handelsblatt: из-за страха отключений отопления каждый десятый житель Германии уже приобрёл электрообогреватель

На фоне энергетического кризиса за последние полгода электроотопительный прибор приобрели уже 10% жителей Германии, сообщает Handelsblatt со ссылкой на опрос портала Verivox. 11% планируют купить тепловентилятор, инфракрасный обогреватель или радиатор в будущем, а 19% пока рассматривают эту возможность. Основной причиной покупки электрооборудования стало опасение отключений отопления предстоящей зимой.

На фоне украинского кризиса и угрозы дефицита газа многие немцы полагаются на электрическое отопление как на альтернативу газовому. По данным опроса, проведённого порталом Verivox, за последние шесть месяцев электроотопительный прибор: тепловентилятор, инфракрасный обогреватель или радиатор — приобрели 10% респондентов. 11% планируют это сделать в будущем, а 19% пока рассматривают эту возможность, сообщает Handelsblatt.

Опрос проводился среди жителей Германии в возрасте от 18 до 69 лет. Показатели велики даже несмотря на то, что только около половины немецких домов отапливается газом. Четверть домов отапливается нефтью, а остальные — с помощью централизованных систем теплоснабжения.

По результатам опроса, основной причиной покупки электрооборудования стало опасение отключений отопления предстоящей зимой. Эксперт Verivox Торстен Сторк отметил, что такие опасения необоснованны.

«Даже если Россия полностью прекратит подачу газа, батареи в домах останутся тёплыми», — подчеркнул Сторк. По его словам, домашние хозяйства находятся в числе защищённых законом потребителей, которые будут снабжаться газом, даже если подача газа будет жёстко ограничена.

Ажиотажный спрос на электрические обогреватели вызывает опасения. Немецкая ассоциация электрических, электронных и информационных технологий VDE и Немецкая научно-техническая ассоциация водо- и газоснабжения DVGW недавно предупредили, что использование электроотопительных приборов в массовом порядке может привести к перегрузке и вызвать перебои в подаче электроэнергии. Эксперты предполагают, что умеренное использование газовых обогревателей и повышение их эффективности — более разумная мера.

По словам Сторка, мобильные электрические теплогенераторы прямого нагрева подходят лишь для тех помещений, которые необходимо обогревать лишь время от времени. «Они не должны использоваться для всей квартиры», — утверждает Сторк.

В ходе опроса четверть опрошенных исходила из того, что электрическое отопление будет обходиться дешевле газового из-за увеличения издержек поставщиков. Другие респонденты подсчитали, что затраты будут примерно одинаковыми. Оба предложения неверны, подчёркивает Сторк.

«Электрические теплогенераторы прямого нагрева требуют значительно больших затрат, чем газовое отопление», — отметил он. В августе цена за киловатт-час электроэнергии по стране составила €0,42, а за кубометр газа — около €0,18. Так что, по словам Сторка, разница в цене всё равно велика, пишет Handelsblatt.