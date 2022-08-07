WSJ: с приближением зимы Европе придётся бороться с Азией за российский газ

В ближайшие несколько месяцев и без того тяжёлая ситуация в энергетической сфере в Европе ухудшится, пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что по мере приближения зимы, когда потребность в газе вырастет, страны ЕС будут вынуждены бороться с азиатскими государствами за российские поставки, что приведёт к дальнейшему росту цен.

В украинском конфликте открылся второй фронт — энергетическая война в Европе, пишет The Wall Street Journal. Как полагает издание, свою стратегию на этот этап президент России Владимир Путин изложил в июне на Петербургском международном экономическом форуме: высокие цены на энергоносители и связанные с ними трудности вызовут социальные потрясения, а это значит, что европейцы станут прежде всего думать о своём финансовом благополучии. Это, в свою очередь, приведёт к власти популистские партии, которые, по словам российского лидера, сменят «элиты» в Европе.

Конечная цель Кремля — привести к власти в Европе правительства, которые не будут поддерживать Украину, и расколоть западную коалицию. И эта стратегия, отмечает WSJ, уже работает. Так, в июле правая партия вышла из правящей коалиции Италии, ссылаясь на «ужасный выбор», перед которым оказались итальянские семьи: «оплатить счёт за электричество или купить еду». Это вынудило уйти в отставку премьер-министра Марио Драги, который в июне ездил в Киев, чтобы подтвердить поддержку Италией Украины.

Эта энергетическая война связана не только с текущими ценами, но и с обратным отсчётом до зимы, когда всё более остро встаёт вопрос о том, сможет ли Европа заполнить газовые хранилища и удовлетворить повышенные потребности в отоплении с наступлением холодов.

В 2021 году Россия обеспечивала 38% общего потребления газа в Европейском союзе. Однако ещё до начала спецоперации на Украине Москва начала сокращать поставки. В общей сложности по состоянию на начало августа Россия сократила поставки газа в Европу более чем на 70%. В результате цены на природный газ для европейских потребителей выросли в семь или восемь раз.

Чтобы компенсировать дефицит, страны ЕС пытаются добиться поставок сжиженного природного газа, который обычно поставщики направляют в другие регионы мира. В частности, экспорт сжиженного природного газа из США обычно идёт в основном в Азию, но в этом году около двух третей было направлено именно в Европу.

Кроме того, там стараются обеспечить новые поставки. Так, правительство Германии разрабатывает проекты в Сенегале, а итальянское правительство — в Мозамбике. Был подписан целый ряд контрактов, направленных на финансирование новых разработок сжиженного природного газа в США. Однако ни один из этих новых проектов не будет готов к этой зиме или даже к следующей. Также страны вынуждены возвращать в строй законсервированные угольные станции, которые планировалось закрыть навсегда.

Как полагает WSJ, в ближайшие несколько месяцев ситуация, скорее всего, ухудшится. И, весьма вероятно, что страны ЕС будут вынуждены бороться с азиатскими государствами за российский сжиженный газ. В частности, экономический подъём в Китае после вызванного распространением коронавируса локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведёт к дальнейшему росту цен.

При этом экономический кризис будет оказывать давление на европейскую политику, и ухудшение уровня жизни европейцев может привести к тому, что в Европе откажутся от идеи поддержки Украины.

По данным WSJ, на данный момент газовые хранилища Европы заполнены примерно на 67%, но Кремль пытается помешать дальнейшему их заполнению. Однако издание полагает, что в конечном итоге на энергетическую войну повлияет даже не политика, а то, что не могут контролировать ни в Москве, ни в Брюсселе. Россия и ЕС могут быть согласны по крайней мере в одном: «зима приближается».