N-TV: по плану ЕС немцы сократят потребление газа больше остальных европейцев

19:54
Адвокат Виктора Бута — о возможном обмене Грайнер: шанс есть
Алексей Тарасов, адвокат Виктора Бута, оценил возможный обмен своего клиента на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
19:51
Загитова рассказала, за какую команду КХЛ она болеет
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила матч «Сочи» — «Авангард» на турнире Sochi Hockey Open.
19:50
Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинской армии с позиций в районе Авдеевки и Артёмовска
Начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в ходе брифинга сообщил, что ВСУ отошли из района Семигорье на Артёмовском направлении и из района шахты Бутовка около Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
19:44
Кинолог Уражевский дал советы по защите собак от жары
Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский дал советы по защите собак от жары.
19:41
Журова считает приговор Грайнер заслуженным
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о приговоре Химкинского суда баскетболистке Бриттни Грайнер.
19:41
В Донецк прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело»
В Донецк прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Московской области в рамках акции «Доброе дело».
19:39
В результате обстрела ВСУ посёлка Климово в Брянской области пострадали два человека
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли посёлок Климово из ракетного комплекса «Точка-У», в результате чего пострадали два человека.
19:38
Тренер СКА Ротенберг: Мичков может выбыть из строя на два месяца
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о сроках восстановления нападающего сборной звёзд России (игроки до 25 лет) Матвея Мичкова.
19:34
Мойзес: я очень мотивирован, чтобы помочь ЦСКА
Защитник «Интернасьонала» Мойзес высказался о своём переходе на правах аренды в ЦСКА.
19:29
Грайнер подаст апелляцию на приговор Химкинского суда
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер подаст апелляцию на решение Химкинского суда Московской области.
19:27
В Госдуму внесён законопроект о порядке прохода иностранных военных кораблей по СМП
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому иностранные государства будут обязаны подавать запрос на проход своих военных кораблей через внутренние морские воды Северного морского пути (СМП).
19:24
Маркарян стала четырёхкратной чемпионкой России в метании копья
Вера Маркарян завоевала золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2022 года на соревнованиях по метанию копья в Чебоксарах.
19:17
В Белом доме сообщили, что Блинкен намерен обсудить с Лавровым обмен заключёнными
Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен искать контакт с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения возможного обмена заключёнными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
19:14
Грайнер: я люблю свою семью
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер в зале суда призналась в любви к своей семье.
19:05
Байден считает приговор Грайнер «неприемлемым»
Президент США Джо Байден высказался о приговоре Химкинского суда баскетболистке Бриттни Грайнер.
19:05
Лефортовский суд заочно арестовал журналиста Доброхотова
Лефортовский суд Москвы избрал заочный арест в отношении главного редактора The Insider* Романа Доброхотова** в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы.
19:02
ESPN: Тейтум может подписать рекордный контракт в истории НБА на $298 млн
Стали известны детали нового соглашения нападающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.
18:54
В Росгвардии заявили о ликвидации 24 операторов беспилотников ВСУ в ЛНР
Военные Росгвардии выявили и уничтожили 24 оператора украинских беспилотников в Луганской Народной Республике в течение трёх дней.
18:49
Иркутская область передала коммунальную технику в ЛНР
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Кировск в Луганской Народной Республике и вручил сотрудникам коммунальных предприятий ключи от спецтехники.
18:49
Хет-трик Жафярова помог СКА обыграть «Адмирал» на Sochi Hockey Open
Санкт-петербургский СКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» на турнире Sochi Hockey Open.
18:48
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $94 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года в ходе торгов опустилась ниже $94 за баррель.
18:47
Генсек ООН заявил о значительном снижении цен на продовольствие из-за продуктовой сделки
Продуктовая сделка по зерну, достигнутая в Стамбуле между Россией, Турцией, Украиной и ООН, привела к значительному снижению цен на продовольствие. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая с докладом «Наша общая повестка».
18:46
В НБКИ прокомментировали ситуацию на рынке микрозаймов
В июне 2022 года количество выданных микрозаймов на сумму до 30 тыс. рублей достигло 2,53 млн, заявили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с июнем 2021-го рост составил 0,4%.
18:38
Фетисов призвал российских хоккеистов вернуться на родину
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался об инциденте с российским голкипером Константином Волковым в Финляндии.
18:37
Юрист Соловьёв объяснил предложение Минюста исключить из УК России три статьи
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал в беседе с RT предложение Министерства юстиции России исключить из Уголовного кодекса три экономические статьи.
18:35
Болельщики «Барыса» создали петицию с требованием отставки руководства клуба
Болельщики хоккейного клуба «Барыс» создали петицию с требованием отставки руководства команды из Нур-Султана.
18:35
Аналитик Сагалаев рассказал о плюсах и минусах инвестиций в золото
Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев рассказал о плюсах и минусах инвестиций в золото.
18:33
Хуснуллин: план развития Лисичанска и Северодонецка разработают по примеру Мариуполя
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план развития Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка будет разработан по примеру Мариуполя.
18:33
Аналитик Деев спрогнозировал ситуацию с поставками газа в Европу
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал ситуацию с поставками газа в Европу.
18:30
Суд в Подмосковье приговорил баскетболистку Грайнер к девяти годам колонии
Химкинский суд Московской области приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
18:25
«Самара» подписала контракт с американским баскетболистом Ризом
Американский форвард Айзея Риз продолжит карьеру в российском баскетбольном клубе «Самара».
18:18
Следователи запросили заочный арест для журналиста Доброхотова
Следователи ФСБ обратились к Лефортовскому суду Москвы с ходатайством заочно арестовать главного редактора The Insider* Романа Доброхотова**.
18:17
Сёмин оценил назначение Мостового главным тренером команды Медиалиги
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что Александр Мостовой стал главным тренером клуба Медийной футбольной лиги АMC Fight Nights.
18:17
Синоптики предупредили о резком потеплении до +33 °С в Самарской области
Синоптики предупредили о резком потеплении в Самарской области.
18:17
В Кремле прокомментировали данные о сроках назначения Рогозина на новую должность
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в «обозримом будущем» появится информация о назначении бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на новую должность.
18:15
В Ростовской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
Сапёры Донского спасательного центра обезвредили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, найденную в Красносулинском районе Ростовской области.
18:14
В Подмосковье пройдёт более 140 фермерских ярмарок в августе
В Московской области пройдёт более 140 фермерских ярмарок в августе.
18:08
ЦСКА официально объявил о подписании Мойзеса
Московский ЦСКА объявил о подписании бразильского защитника Мойзеса на правах аренды.
18:06
В Москве могут ограничить число автомобилей такси
В Москве могут ввести квоту на число автомобилей такси, которым разрешено работать на улицах города, заявил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Владимир Макаров в кулуарах Международного евразийского форума «Такси».
18:05
Глава МИД Эстонии предложил запретить выдачу россиянам виз в ЕС в качестве санкций
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с инициативой включить в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу россиянам шенгенских виз.
18:05
Радукану — о работе с Турсуновым: он учит меня относиться к себе проще
Победительница Открытого чемпионата США по теннису Эмма Радукану из Великобритании рассказала о работе с российским тренером Дмитрием Турсуновым.
18:05
Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказал о работе по поддержке предпринимателей
Бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнёв рассказал о работе по поддержке предпринимателей.
18:03
Специалист Ситнов рассказал об опасностях использования электроприборов в грозу
Эксперт по «железу», преподаватель Школы программистов МШП Кирилл Ситнов рассказал, что использование электроприборов или зарядка смартфона во время грозы могут привести к короткому замыканию и взрыву.
18:01
Метеоролог Позднякова прокомментировала жару в Москве
Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прокомментировала жару в столичном регионе.
17:57
Суд в Подмосковье признал баскетболистку Грайнер виновной в контрабанде наркотиков
Химкинский суд Подмосковья вынес решение о признании американской баскетболистки Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
17:56
Минобороны Тайваня сообщило о вхождении 22 самолётов КНР в зону опознавания ПВО острова
В опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 22 самолёта Китая. Об этом сообщило оборонное ведомство острова.
17:55
В «Автостате» назвали самые популярные машины в России в июле
В аналитическом агентстве «Автостат» назвали самые популярные машины в России в июле 2022 года.
17:55
В Кремле анонсировали участие Путина в ВЭФ в сентябре
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдёт в сентябре.
17:53
Канчельскис: Медиалига может стать для Мостового трамплином в профессиональный футбол
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что Александр Мостовой стал главным тренером клуба Медийной футбольной лиги АMC Fight Nights.
17:45
Мостовой: Карпину не интересна МФЛ, мне тоже не интересен он и его «Ростов»
Главный тренер команды Медиалиги АMC Fight Nights Александр Мостовой ответил наставнику сборной России и «Ростова» Валерию Карпину.