New York Times: Европа оказалась на энергетическом перепутье

Дефицит российского газа вынудил Европу пойти на ранее немыслимые шаги — не только объявить о сокращении потребления голубого топлива, но и вспомнить об угле. Как пишет The New York Times, цены на газ продолжают расти, а угроза прекращения поставок из России не ослабевает, и в этих условиях у Европы нет права на ошибку.

Поскольку Россия сокращает поставки природного газа, Европа повсюду ищет энергоресурсы, пытаясь сохранить работоспособность своей экономики. Возобновили работу угольные электростанции, миллиарды тратятся на терминалы по приёмке сжиженного природного газа, значительная часть которого поступает со сланцевых месторождений в Техасе. Государственные руководители совершают визиты в Катар, Азербайджан, Норвегию и Алжир с целью заключения сделок на поставку энергоресурсов. Как пишет The New York Times, пока поиски топлива ведутся довольно успешно, но цены продолжают свой рост, а российская угроза не ослабевает, и в этих условиях у Европы нет права на ошибку.

Как продолжает издание, Европа сегодня напряжённо думает о том, откуда взять энергоресурсы для отопления и охлаждения домов, для выработки электроэнергии и для обеспечения работы предприятий. Долгосрочный переход на возобновляемые источники энергии уступил место краткосрочной гонке с целью пережить предстоящую зиму.

«Существуют очень серьёзные и оправданные опасения по поводу предстоящей зимы», — говорит вице-президент исследовательской фирмы S&P Global Майкл Стоппард, занимающийся вопросами глобальной газовой стратегии.

Объём поступающего из России газа сегодня в три с лишним раза меньше, чем год назад, а ведь она когда-то была для Европы самым главным источником топлива. На этой неделе российский энергетический гигант «Газпром» сократил и без того уменьшенные поставки по ключевому трубопроводу, проложенному из России в Германию. Из-за этого цены на газовые фьючерсы в Европе увеличились до рекордного уровня. Уже на следующий день после объявления «Газпрома» Евросоюз призвал все страны блока на 15% сократить потребление газа.

Такой отказ от российского природного газа — почти немыслимый после многолетних поставок сибирского топлива по растянувшимся на тысячи километров трубопроводам — ударной волной прошёлся по заводским цехам и вынудил правительства искать альтернативные источники энергии.

Многовекторные усилия по поиску альтернатив российскому газу привели к тому, что дефицит в значительной мере удалось устранить. Несмотря на сокращения газпромовских поставок, объёмы подаваемого в Европу газа в первой половине 2022 года были примерно такие же, как и в прошлом году, о чём сообщил научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джек Шарплз.

Устранить дефицит помог сжиженный природный газ, охлаждаемый до жидкого состояния, а потом перевозимый судами. СПГ по сути дела поменялся местами с трубопроводным газом из России, став для Европы главным источником топлива. Около половины этого объёма поставляют Соединённые Штаты, которые в этом году стали крупнейшим в мире экспортёром данного вида топлива.

Глядя на конец года, европейские страны требуют от энергетических компаний заполнять газовые хранилища в целях обеспечения топливной безопасности на случай перекрытия Россией трубопроводов.

Европейские газовые хранилища сегодня заполнены на 67% от их общего объёма, и это на 10% больше, чем год назад. Это в определённой мере успокаивает европейцев, давая надежду на то, что до наступления зимы хранилища будут заполнены на 80%, что является целевым показателем для ЕС.

Но озабоченность всё равно нарастает, и есть немало оснований полагать, что усилия европейцев потерпят неудачу с приближением холодного сезона.

Россия прекрасно понимает, что ЕС пытается запастись достаточным количеством газа в рамках защиты от возможного отключения этой зимой, и хочет этому помешать, говорят аналитики. Для этого она сокращает прокачку газа по трубопроводам. Дефицит энергии в Европе может также возникнуть по какой угодно причине, связанной с погодными условиями: это исключительно холодная зима, шторм в Северном море, из-за которого прекратит добычу газа Норвегия, или ураганы в Атлантике, которые задержат доставку СПГ газовозами.

«Мы вплотную приблизились к опасной зоне», — считает вице-президент исследовательской организации Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.

Погода может стать очень важным фактором, причём не только в Европе. Морозная зима в Азии, которая давно уже является главным покупателем СПГ, усилит её соперничество с Европой за закупки газа, объёмы которого в мире ограничены. Не менее сложно понять, откуда возьмётся крупное увеличение поставок.

«Если мы полностью лишимся поставок из России, увеличить закупки из других источников нам не очень-то удастся», — считает Шарплз.