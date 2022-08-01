Die Zeit Оригинал

Премьер Саксонии: идея длительной изоляции России абсурдна и опасна

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Германия должна наконец признаться себе, что в ближайшее время не сможет обойтись без российского газа, и сделать необходимые выводы, отмечает премьер-Саксонии Михаэль Кречмер в интервью Die Zeit. Идею длительной изоляции России или отказа от экономического сотрудничества с ней политик считает «абсурдной и опасной». По его мнению, Европа не сможет вынести последствий разрыва отношений, поэтому ей необходимо настаивать на переговорах с Россией и предпринимать усилия для заморозки конфликта на Украине.
Премьер Саксонии: идея длительной изоляции России абсурдна и опасна
AP

Жители Германии до сих пор не ощущают всей полноты последствий энергетического кризиса, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью Die Zeit. Вся немецкая экономическая система «находится под угрозой краха». Если Германия не адаптируется к новым условиям, то вскоре в стране может произойти «деиндустриализация». Поэтому, считает Кречмер, боевые действия на Украине должны прекратиться как можно скорее. Необходимо предотвратить вызванные украинским кризисом глобальные потрясения, надвигающийся голод в Африке, а также экономический спад в Германии и Европе.

По словам Кречмера, сейчас Германии требуется «больше прагматизма». В настоящее время в стране слишком много спорят об «этике совести», а не об «этике ответственности». «Если мы обнаружим, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая реальность, но это так, и мы должны с ней считаться», — отмечает политик. То же самое касается и возврата к ядерной энергии, так как другого способа удовлетворить энергетические потребности Германии не существует. Вооружённый конфликт, по мнению политика, «необходимо заморозить». «Перемирие положит конец смертям и создаст возможность для поставок сырья», — считает Кречмер.
 
Кречмер продолжает: «Прежде всего мы, европейцы, должны согласиться с тем, что не сможем вынести последствий, которые сейчас надвигаются на нас. Мы должны настаивать на переговорах. В войнах не бывает выигравших — только проигравшие».
 
Заморозка конфликта будет означать передачу России контроля над большей частью территории Украины. С одной стороны, считает Кречмер, Запад не может признать эти территориальные потери. С другой стороны, условия прекращения огня в любом случае будут учитывать положение войск на момент его заключения. «Необходимо рассмотреть другие пути и услышать все голоса. Как долго должны продолжаться боевые действия? Два месяца? Два года? И к каким последствиям и какому ущербу это приведёт?» — задаётся вопросом Кречмер.
 
«В любом случае я считаю идею длительной изоляции России или отказа от экономического сотрудничества с ней абсурдной и опасной. Гораздо опаснее для нас Россия, ориентированная на Китай и не имеющая связей с Европой. За последние несколько десятилетий люди смогли построить так много вещей, которые нас объединяют: сотрудничество в сфере культуры и науки, а также бизнеса. После варварства нацизма и холодной войны всё это чудо. Мы не должны сдаваться. Не будем наивными и не будем сходить с ума от гнева — давайте сформулируем свои интересы и позаботимся о собственной силе», — призывает премьер Саксонии.
 
Германия должна задуматься, не слишком ли она «переоценивает свои возможности», считает Кречмер. «Я думаю о людях, о жизненных шансах будущих поколений. Чтобы иметь возможность защитить себя, Германия и Европа должны инвестировать в свою безопасность. Тогда возможно безопасное соседство с Россией. Эти вложения стоят больших денег. Эти деньги может найти только экономически сильная Германия. Мы видим, как всё сложно переплетено», — рассказывает политик.
 
По словам Кречмера, никто в ХДС (партия Кречмера. — ИноТВ) не хотел бы, чтобы Германия стала прямым участником конфликта. Политик отмечает: «Я не военный эксперт. Я вижу, что у нас стремительно растут расходы, что мы движемся к 8—10 процентам инфляции. Меня в первую очередь беспокоит вся наша экономическая система и социальная сплочённость в стране».
 
«В марте правительство заявляло, что мы ко всему готовы, у нас достаточно сжиженного природного газа — ничего подобного. Конечно, к концу десятилетия у нас может быть много альтернативных технологий. Но физика не является предметом переговоров, — подчёркивает Кречмер. — В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля к 2038 году, как было согласовано». По его словам, федеральное правительство Германии оставляет немцев в неведении относительно своих планов и идей. Нет чёткого понимания того, насколько высокими могут быть цены на энергоносители, чтобы не ставить под угрозу конкурентоспособность Германии. От правительства ждут большего, чем просто предупреждений о нехватке энергоносителей и резком повышении цен: «Тем более что это вопрос не нескольких дней, а лет».
 
«Европа должна быть в состоянии защитить себя, и мы должны вместе инвестировать в нашу безопасность. У меня за плечами 15 лет работы в бундестаге, в течение которых мы часто спорили с зелёными и социал-демократами о том, следует ли нам закупать истребители F-16 и беспилотники для бундесвера, разрешено ли университетам проводить военные исследования. Ничего из этого они не хотели. Теперь ситуация изменилась. Но так не получится, потому что скоро у нас не будет сил, чтобы заниматься этим. И тогда мы действительно станем уязвимыми», — утверждает Кречмер.
 
С точки зрения Кречмера, вопрос об ошибочности решения о приостановке «Северного потока — 2» является «символическим». Однако он настолько активно обсуждается, что все отвлечены от вопроса реального: «Сможем ли мы обойтись без российского газа в ближайшие годы?» — считает Кречмер. По его словам, федеральное правительство создавало такое впечатление в марте и апреле, а теперь оно понимает, что это невозможно. Политик убеждён: «Теперь правительство должно ответить на вопрос: какова структура наших резервов, помимо возобновляемых источников энергии?»
 
«Нет возврата ко времени до 24 февраля. Но столь же ошибочна позиция никогда больше не покупать сырья в России! Мы должны наконец признаться себе, что без российского газа в ближайшие пять лет мы не сможем обойтись. А затем мы должны сделать необходимые выводы», — подытоживает премьер-министр Саксонии.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Die Zeit Германия Европа
теги
вооруженный конфликт газ Германия Европа ЕС интервью переговоры перемирие правительство промышленность ресурсы Россия санкции Северный поток сотрудничество спецоперация России на Украине Украина экономика энергетика энергобезопасность энергопотребление
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров