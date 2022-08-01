Премьер Саксонии: идея длительной изоляции России абсурдна и опасна

Германия должна наконец признаться себе, что в ближайшее время не сможет обойтись без российского газа, и сделать необходимые выводы, отмечает премьер-Саксонии Михаэль Кречмер в интервью Die Zeit. Идею длительной изоляции России или отказа от экономического сотрудничества с ней политик считает «абсурдной и опасной». По его мнению, Европа не сможет вынести последствий разрыва отношений, поэтому ей необходимо настаивать на переговорах с Россией и предпринимать усилия для заморозки конфликта на Украине.

Жители Германии до сих пор не ощущают всей полноты последствий энергетического кризиса, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью Die Zeit. Вся немецкая экономическая система «находится под угрозой краха». Если Германия не адаптируется к новым условиям, то вскоре в стране может произойти «деиндустриализация». Поэтому, считает Кречмер, боевые действия на Украине должны прекратиться как можно скорее. Необходимо предотвратить вызванные украинским кризисом глобальные потрясения, надвигающийся голод в Африке, а также экономический спад в Германии и Европе.

По словам Кречмера, сейчас Германии требуется «больше прагматизма». В настоящее время в стране слишком много спорят об «этике совести», а не об «этике ответственности». «Если мы обнаружим, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая реальность, но это так, и мы должны с ней считаться», — отмечает политик. То же самое касается и возврата к ядерной энергии, так как другого способа удовлетворить энергетические потребности Германии не существует. Вооружённый конфликт, по мнению политика, «необходимо заморозить». «Перемирие положит конец смертям и создаст возможность для поставок сырья», — считает Кречмер.

Кречмер продолжает: «Прежде всего мы, европейцы, должны согласиться с тем, что не сможем вынести последствий, которые сейчас надвигаются на нас. Мы должны настаивать на переговорах. В войнах не бывает выигравших — только проигравшие».

Заморозка конфликта будет означать передачу России контроля над большей частью территории Украины. С одной стороны, считает Кречмер, Запад не может признать эти территориальные потери. С другой стороны, условия прекращения огня в любом случае будут учитывать положение войск на момент его заключения. «Необходимо рассмотреть другие пути и услышать все голоса. Как долго должны продолжаться боевые действия? Два месяца? Два года? И к каким последствиям и какому ущербу это приведёт?» — задаётся вопросом Кречмер.

«В любом случае я считаю идею длительной изоляции России или отказа от экономического сотрудничества с ней абсурдной и опасной. Гораздо опаснее для нас Россия, ориентированная на Китай и не имеющая связей с Европой. За последние несколько десятилетий люди смогли построить так много вещей, которые нас объединяют: сотрудничество в сфере культуры и науки, а также бизнеса. После варварства нацизма и холодной войны всё это чудо. Мы не должны сдаваться. Не будем наивными и не будем сходить с ума от гнева — давайте сформулируем свои интересы и позаботимся о собственной силе», — призывает премьер Саксонии.

Германия должна задуматься, не слишком ли она «переоценивает свои возможности», считает Кречмер. «Я думаю о людях, о жизненных шансах будущих поколений. Чтобы иметь возможность защитить себя, Германия и Европа должны инвестировать в свою безопасность. Тогда возможно безопасное соседство с Россией. Эти вложения стоят больших денег. Эти деньги может найти только экономически сильная Германия. Мы видим, как всё сложно переплетено», — рассказывает политик.

По словам Кречмера, никто в ХДС (партия Кречмера. — ИноТВ) не хотел бы, чтобы Германия стала прямым участником конфликта. Политик отмечает: «Я не военный эксперт. Я вижу, что у нас стремительно растут расходы, что мы движемся к 8—10 процентам инфляции. Меня в первую очередь беспокоит вся наша экономическая система и социальная сплочённость в стране».

«В марте правительство заявляло, что мы ко всему готовы, у нас достаточно сжиженного природного газа — ничего подобного. Конечно, к концу десятилетия у нас может быть много альтернативных технологий. Но физика не является предметом переговоров, — подчёркивает Кречмер. — В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля к 2038 году, как было согласовано». По его словам, федеральное правительство Германии оставляет немцев в неведении относительно своих планов и идей. Нет чёткого понимания того, насколько высокими могут быть цены на энергоносители, чтобы не ставить под угрозу конкурентоспособность Германии. От правительства ждут большего, чем просто предупреждений о нехватке энергоносителей и резком повышении цен: «Тем более что это вопрос не нескольких дней, а лет».

«Европа должна быть в состоянии защитить себя, и мы должны вместе инвестировать в нашу безопасность. У меня за плечами 15 лет работы в бундестаге, в течение которых мы часто спорили с зелёными и социал-демократами о том, следует ли нам закупать истребители F-16 и беспилотники для бундесвера, разрешено ли университетам проводить военные исследования. Ничего из этого они не хотели. Теперь ситуация изменилась. Но так не получится, потому что скоро у нас не будет сил, чтобы заниматься этим. И тогда мы действительно станем уязвимыми», — утверждает Кречмер.

С точки зрения Кречмера, вопрос об ошибочности решения о приостановке «Северного потока — 2» является «символическим». Однако он настолько активно обсуждается, что все отвлечены от вопроса реального: «Сможем ли мы обойтись без российского газа в ближайшие годы?» — считает Кречмер. По его словам, федеральное правительство создавало такое впечатление в марте и апреле, а теперь оно понимает, что это невозможно. Политик убеждён: «Теперь правительство должно ответить на вопрос: какова структура наших резервов, помимо возобновляемых источников энергии?»

«Нет возврата ко времени до 24 февраля. Но столь же ошибочна позиция никогда больше не покупать сырья в России! Мы должны наконец признаться себе, что без российского газа в ближайшие пять лет мы не сможем обойтись. А затем мы должны сделать необходимые выводы», — подытоживает премьер-министр Саксонии.