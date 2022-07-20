Der Spiegel: премьера Саксонии раскритиковали в Германии за призыв к миру на Украине

Политики в Германии резко раскритиковали премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера за призыв «заморозить» украинский конфликт и предложение сделать Германию посредником в переговорах, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По мнению Кречмера, военные действия ввергают Европу в хаос и создают риск потерять экономическую мощь, необходимую для обеспечения безопасности. Кроме того, Германии нужны энергетические ресурсы из России.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер подвергается резкой критике за предложение сделать Германию посредником в украинском конфликте, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Украинцы выступают за то, чтобы вы положили голову в морозилку, чтобы заморозить свои горячие российские фантазии», — написал бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник в Twitter. Он также назвал «отвратительным» «вечное потворство» премьер-министра Саксонии российскому президенту Владимиру Путину. Как напоминает издание, полторы недели назад Мельник был уволен президентом Владимиром Зеленским. При этом в своём аккаунте в Twitter Мельник по-прежнему называет себя «послом Украины в Германии».

Генеральный секретарь СвДП Биджан Джир-Сарай резко прокомментировал слова Кречмера в газете Bild: «Слава Богу, этот человек не отвечает за нашу внешнюю политику». По его мнению, глава саксонского правительства, «очевидно, до сих пор не понял, насколько опасна Россия и насколько важна поддержка Украины».

Лидер ХДС в Берлине Кай Вегнер, в свою очередь, написал в Twitter: «Как и Михаэль Кречмер, мы все желаем мира, свободы и безопасности во всём мире. Но Михаэль Кречмер также знает, что это невозможно с поджигателем войны и военным преступником Путиным».

Член парламента от ХДС Маттиас Хауэр также заявил в Twitter, что ни во что не ставит позицию Кречмера — только Владимир Путин может заморозить агрессивные действия со стороны России. Любой, кто предполагает, как это делает Кречмер, что другие страны способны на это, попадает под влияние российской пропаганды, уверен Маттиас Хауэр.

Во вторник Кречмер заявил, что Германия должна взять на себя роль посредника в войне, напоминает Der Spiegel. Он обосновал это, прежде всего, значимостью страны и её историей. Он сказал, что Германия глубоко вовлечена в европейский альянс, но должна играть центральную роль в разрешении конфликта вместе с Францией, США и другими странами. «Мы должны выступать за то, чтобы эта война была заморожена», — подчеркнул Кречмер.

По его словам, это не означает, что Украина должна отдать свою территорию. Военную спецоперацию России премьер-министр Саксонии считает несправедливостью и преступлением. Однако следует признать, что военные действия ввергают в хаос весь мир в целом и Европу в частности, подчеркнул Кречмер. Если это продолжится, есть риск потерять экономическую мощь, необходимую для обеспечения безопасности и сохранения конкурентоспособности, предостерёг он.

По мнению Кречмера, Германия и Европа должны прояснить свою позицию в отношении событий на Украине. Он понял нынешние заявления так, что, во-первых, нужно выиграть войну, а во-вторых, сырьё никогда больше не должно поступать из России. Однако при такой позиции невозможно выйти на переговоры о прекращении огня, уверен немецкий политик.

«Я твёрдо убеждён, что мы нуждаемся в этих поставках сырья. И, во-вторых, я придерживаюсь мнения, что мы должны совместно попытаться... повлиять на президента России, а также убедить Украину в том, что мы все вместе должны заморозить этот конфликт. Это нечто отличное от того, что происходит в данный момент», — цитирует заявление Кречмера немецкий журнал Der Spiegel.