Так поступают в авторитарных странах: Deutschlandfunk раскритиковал Зеленского за увольнения силовиков

Лишь авторитарные лидеры проводят увольнения без предъявления доказательств вины чиновников, пишет Deutschlandfunk, комментируя отставки Владимиром Зеленским генпрокурора Украины и главы СБУ. По мнению издания, стране, являющейся кандидатом на вступление в ЕС, не стоит так поступать.

В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, напоминает Deutschlandfunk. В качестве причин увольнений были названы следующие факторы: 651 уголовное дело, заведённое в связи с изменой и сотрудничеством с российской стороной (из них почти в 200 делах непосредственно упоминаются имена Венедиктовой и Баканова). Кроме того, Зеленский отметил, что более 60 сотрудников генпрокуратуры Украины и СБУ сейчас работают с российской стороной, что вызывает вопросы непосредственно к руководителям этих ведомств.

Однако в обычных условиях президент не может отстранить от должности генпрокурора, не нуждаясь в одобрении парламента, отмечает издание. Такое право появилось у Зеленского только в связи с введением военного положения.

Зеленский находится под большим давлением из-за популярности Венедиктовой, пишет Deutschlandfunk. Судя по всему, на это может рассчитывать и Ива Баканов, являющийся давним сторонником Зеленского. Однако он оказался непригоден к руководству столь важной сейчас для Украины спецслужбы: в частности, Баканова обвиняют в том, что российские войска смогли всего за несколько дней взять стратегически важный город Херсон — в том числе потому, что не был взорван мост через Днепр.

Все эти обстоятельства вызывают вопросы, однако лишь авторитарные лидеры проводят массовые увольнения без доказательств, отмечает издание. Подобные действия не могут происходить в правовом государстве, которое к тому же является кандидатом на вступление в ЕС.