Der Spiegel рассказал, как Штайнмайер грубо осадил Зеленского за срыв апрельского визита

В середине апреля Киев без объяснения причин отказал президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайру в визите, напоминает Der Spiegel. Позже у него состоялся телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, и свидетели утверждают, что во время него немецкий политик проявил нехарактерную для него грубость и настойчивость в попытках выяснить причины произошедшего. Успокоился же Штайнмайер только после того, как добился от украинца пускай и уклончивых, но надлежащих извинений.

В середине апреля в отношениях Германии и Украины произошёл дипломатический скандал, напоминает Der Spiegel. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер собирался посетить Киев вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой и главами ещё трёх восточноевропейских государств, но в последний момент украинские власти объявили немецкого политика персоной нон грата. Причины, по которым это произошло, неизвестны до сих пор, но после большого количества разговоров с обеими сторонами Der Spiegel смог восстановить ретроспективу событий и узнать, о чём шла речь во время первого телефонного разговора двух глав государств, который состоялся через полмесяца после скандала.

Удалось однозначно установить, что для Штайнмайера отказ в визите оказался полной неожиданностью, продолжает издание. В этот момент он был уже на полпути на Украину. До этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак одобрил предложение Дуды взять с собой и немецкого политика. В Берлине этот сигнал восприняли как дружеское приглашение.

Но в день, когда Штайнмайер должен был выезжать, Ермак неожиданно вызвал польского посла и порекомендовал ему не брать с собой президента Германии. В то же время Зеленский отменил телефонные переговоры с главой ФРГ. При этом Штайнмайер несколько часов ждал от него звонка в дворце Бельвю. Украинское правительство никак не объяснило своё решение, а немецкий политик получил только короткое письменно уведомление, в котором говорилось о том, что его визит будет «более значимым и удобным», если он пройдёт «независимо». Также в нём высказывались опасения поводу безопасности и возможности возникновения логистических трудностей.

Штайнмайеру пришлось возвращается в Берлин, рассказывает Der Spiegel. Эта ситуация вызвала международный резонанс. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поведение Киева «вызывает недоумение». Позже он объяснил, что из-за произошедшего сам теперь не спешит с визитом на Украину. При этом немецкая сторона тут же начала прилагать все возможные усилия для того, чтобы урегулировать ситуацию. Были организованы телефонные переговоры между Зеленским и Штайнмайером. Они состоялись пятого мая и продлились 45 минут.

Потом официально сообщалось, что оба президента сочли общение «очень важным». Штайнмайер выразил свою солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев. У всех сложилось впечатлением, что конфликт закончился, но на самом деле эти переговоры могли привести к ещё одному скандалу, и в этот раз уже из-за немецкого политика.

Ряд свидетелей этого разговора утверждают, что украинский президент выразил свои сожаления по поводу произошедшего и назвал всё это «большим недоразумением». Но так и не объяснил, почему было принято такое решение. И тут же пригласил Штайнмайера в Киев на празднования окончания Второй мировой войны 8 мая. Но президента Германии это не успокоило. Прежде чем говорить о совместном будущем нужно сначала обсудить прошлое, потребовал он. По его словам, отказ в визите — это «историческое оскорбление», беспрецедентное для мирных времён. Такое серьёзное нарушение дипломатических норм неприемлемо, подчеркнул он, и потребовал объяснений.

Зеленский заверил его, что ничего не знал о произошедшем. На это Штайнмайер в грубой форме ответил, что полученное им письменное уведомление лежит у него прямо перед глазами: «Давайте избавим друг друга от необходимости всё это читать». По имеющейся информации, после очередной попытки Зеленского успокоить Штайнмайера, тот снова начал донимать его вопросами и наконец-то смог добиться от украинца уклончивых, но надлежащих извинений. «Ладно, оставим эту тему», согласился немецкий политик. В канцелярии президента до сих пор удивлены тем, какую настойчивость проявил в той ситуации Штайнмайер, обычно отличающийся осторожностью. Но там им и гордятся, потому что он решил не терпеть оскорбления.