Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль обвинил украинского посла в ФРГ Андрея Мельника в распространении «ложных и злонамеренных» теорий заговора, сообщает Der Spiegel. По его словам, утверждения, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер «сплёл целую паутину контактов с Россией», не соответствуют действительности, а отказ Киева принимать его у себя в стране он назвал «беспрецедентным и вызывающим раздражение» поступком.
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника и обвинил его в распространении «теорий заговора» с целью дискредитировать немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает Der Spiegel. Дело в том, что украинский дипломат заявил, что за многие десятилетия своей политической карьеры Штайнмайер «сплёл целую паутину контактов с Россией».
Как известно, паутины плетутся для поимки и последующего уничтожения добычи, отметил Габриэль. По его словам, такое сравнение «фактически является инсинуацией, заключающейся в том, что бывший глава ведомства федерального канцлера и МИД содействовал продвижению интересов России в Германии». Это «ложные и злонамеренные» заявления, подчеркнул он.
Габриэль выступил в защиту наследия своего однопартийца и назвал отказ Киева принять у себя президента Германии «беспрецедентным и вызывающим раздражение». Он напомнил, что никто в Европе не сделал так много для поддержки Украины, как Штайнмайер на посту главы МИД ФРГ. Попытки «в пух и прах разнести» дипломатические усилия Берлина в прошлом «абсурдны», подчеркнул Габриэль, добавив, что считает философию, которой Штайнмайер придерживался раньше, правильной и в нынешней ситуации.
Реальность такова, «что внешнюю политику и дипломатию нельзя надолго заменить танками и ракетами», ведь в ходе боевых действий важно и то, что «будет завтра», пояснил он. Габриэль также раскритиковал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за его требования к Германии проявить лидерство в Европе. Берлин полностью поддерживает Киев, подчеркнул он: «Но требовать лидерства от Германии, как это делает министр иностранных дел Кулеба, не означает принимать эту роль только тогда, когда Германия соглашается с любым требованием Украины, а её собственные оценки дискредитируются как «нерешительные» и «пророссийские».
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